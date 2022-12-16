男親女愛｜Do姐出動私伙手袋！最愛這兩品牌？其中一款現高達34萬

【男親女愛｜鄭裕玲｜黃子華】由「Do姐」鄭裕玲與黃子華於2000年合拍的《男親女愛》，相隔22年，最近於TVB深宵時段重播，引來不少劇迷追看！除了有金句頻頻的余樂天（黃子華飾）及挑剔律師Miss Mo（鄭裕玲飾）的爆笑互動外，Do姐當年劇中的上班造型也相當引人注目。原來當中Do姐為拍劇出動了多個私人珍藏的名牌手袋，每款手袋即使是時至今日依然受不少女生爭相搶購，其中一款更升值得非常誇張！



Do姐私人珍藏名牌手袋1：Hermès Birkin 40金扣手袋

戲裡戲外都充滿潮流觸覺的Do姐，在服裝穿搭方面，劇中經常以專業白領妝扮出場，最常搭配啡色的Hermès Birkin 40金扣手袋，容量非常充足，所以被她當作上班用的手袋。此款手袋一直是Hermès長年缺貨袋款之一，所以現時在二手市場最高叫價可以達港幣12萬！

Do姐私人珍藏名牌手袋2：Hermès Birkin 40 大象灰拼布手袋

Do姐在劇中另一款手袋同樣是追求實用的Hermès Birkin 40，但這款手袋是由Hermès最保值色之一的大象灰再拼布，相對啡色的Hermès Birkin，這款更顯年輕及少女感！而且這款手袋是屬於稀有款，所以在二手市場升值至港幣34萬，非常保值！

Do姐私人珍藏名牌手袋3：Louis Vuitton Deauville

Louis Vuitton的Monogram系列曾經也風靡一時，在劇中Do姐也曾使用過兩個不同尺寸的Deauville手袋，看來當時Do姐相當喜歡這款手袋！Deauville手袋是LV老花款手袋中最歷久不衰的款式之一，手袋搭配精緻圓潤的皮革飾邊，兼具大容量，相當實用！

Do姐私人珍藏名牌手袋4：Louis Vuitton Monogram Pochette Accessories

近年相當流行的腋下手袋，曾經也在2000年時相當受歡迎！劇中Do姐約會時，換上一身休閒服裝，搭配這款LV老花款腋下手袋。雖然是小廢包，唯這款手袋勝在精緻，當時Do姐揹上立即增添少女感！