冬天洗澡需要勇氣！專家指不用日日沖涼？減少洗澡可預防皮膚問題

冬天洗澡｜近日天氣極度寒冷，每次走進浴室準備洗澡前都要鼓勵萬分勇氣，網民紛紛在討論區熱議究竟「冬天會不會日日沖涼」！夏天出一出街就汗流浹背，當然有每天洗澡的必要，但到了冬天，又是否必須每日洗澡呢？有皮膚科醫生就指出，其實每周洗澡2至3次，反而對皮膚更健康？



冬天洗澡｜有皮膚科醫生就指出，其實每周洗澡2－3次，反而對皮膚更健康？（《咒怨》截圖）

台灣節目《新聞挖挖哇！》曾經邀請過皮膚科醫生吳明穎討論有關洗澡頻率的問題，皮膚其實是一個屏障，它可以幫助我們抵禦外來的東西，防止我們體內水分散失等等，但每當我們洗澡時，或多或少都會對這道屏障造成損壞，特別是容易沖走身上的皮脂與益菌，或許會令細菌容易入侵體內，由其是隨著年紀的增長，皮脂腺分泌會慢慢減少，所以20歲或以上的成人其實沒有必要一天洗一次澡，1周洗澡2至3次都可以！

冬天洗澡｜每當我們洗澡時，或多或少都會對這道屏障造成損壞，特別是容易沖走身上的皮脂與益菌。（《朝五晚九》截圖）

其實「不用每天洗澡」這說法並不新奇，德國政府亦曾呼籲國民應減少洗澡以節約能源，有德國媒體曾訪問當地皮膚科醫生Yael Adler，她同樣指出，皮膚具有自我清潔功能，皮膚表面亦有少量有益細菌株，只要減少定期洗澡，並持續3周或以上，這些有益細菌株就會自我繁殖，有助避免身體發出身體臭，及預防皮膚濕疹問題。

Yael Adler又指，其實有多達20％的皮膚問題均是由過度洗澡及沐浴露所引致，所以減少洗澡的確有效預防皮膚問題。吳明穎醫生指出，我們洗澡的目的，其實只是希望把身體上髒的東西及不好的氣味洗掉，那麼根據Yael Adler所指，一般體味都是由臀部、腋下、腳和腹股溝所散發出來，所以其實只要重點清潔這4個部位就可以了吧！

冬天洗澡｜皮膚具有自我清潔功能，皮膚表面亦有少量有益細菌株，持續3星期減少定期洗澡可預防皮膚問題。（《戀空》截圖）

聽過2位皮膚科醫生說的話，是不是給了大家一個很好的理由，在冬天不用天天洗澡呢？不過，香港的天氣始終與德國及台灣的不同，所以專家的提議只供參考而已，尤其是當日若果劇烈運動完，或有出汗的話，都是洗一洗澡清潔下比較好！