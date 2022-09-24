女性健康｜2個小便姿勢禁忌要注意　習慣這樣可致失禁或子宮下垂

女性健康｜不少女生外出上廁所，都習慣維持深蹲姿勢小便，因為擔心廁板骯髒，怕會沾到污垢或細菌。不過最近有婦產科醫生指出，這樣做或會引致失禁問題，嚴重甚至會導致子宮下垂！除此之外，部分女生或會有一邊洗澡一邊小便的習慣，原來這也會導致嚴重後果？立即看看女生2大如廁禁忌，預防各種健康問題吧！



習慣深蹲小便可致失禁 嚴重或會子宮下垂？

港台節目《醫家搞邊科》邀請了婦產科專科醫生松園知子分享有關女性健康問題！不少女生習慣外出如廁時，為避免沾到廁板上的細菌與污垢，會選擇深蹲扎馬小便，但原來長期這樣做會引致健康問題？松園醫生指出，深蹲動作雖然有助收緊骨盆底肌肉，但如果一邊深蹲、一邊小便，骨盆底肌肉保持著收緊狀態，小便時就難以放鬆，在如廁時更需要增加肚壓，小便才能排出！

醫生表示這是一個不良好的小便習慣，因為長期這樣做，會習慣了用力小便，對骨盆底肌肉造成勞損，或會導致小便失禁問題，嚴重甚至可致子宮下垂。小便失禁問題其實並不罕見，醫生又指，根據一些調查顯示，40至60歲的女士小便失禁的發病率最高，特別是生育後的女性，因為生育時有機會令肌肉變鬆，所以有3至4成生育後的女性或會出現短暫性尿失禁的情況！

婦產科醫生表示深蹲小便是不良好的小便習慣，因為長期這樣做，或會導致小便失禁問題。（《初次見面我愛你》劇照）

所以，不要以為失禁問題遙不可及，各位女生們也有機會遇上這問題。如果想預防小便失禁，除了避免以深蹲姿勢小便外，醫生也推介大家可嘗試以下4個運動，幫助鍛練髖關節外旋肌及骨盆底肌肉，有助改善失禁！

▼▼▼按圖看4大有助改善小便失禁的運動▼▼▼

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物理治療師：切勿邊洗澡邊小便！

其實除了長時間深蹲小便可致失禁問題外，原來一邊洗澡一邊小便的後果也可以很嚴重？有些女生會貪圖方便，在洗澡的時候順便小便，但早前有位美國專門研究盆骨健康的物理治療師Alicia Jeffrey-Thomas就在社交平台分享指，習慣洗澡時小便同樣有機會引致失禁問題。

物理治療師指出，由於女性的身體構造本來與男性不一樣，不適合站著小便的，若果硬要站著小便，會令骨盆無法完全放鬆，令體內尿液難以排清。另外，當膀胱充滿尿液時，大腦就會收到要排尿的信號，如果習慣了在洗澡時小便，大腦亦會將流水聲與小便聯繫起來，久而久之，或會引致骨盆底功能障礙，日後當在洗澡、洗手、洗碗等打開水龍頭的時候，就會有想小便的感覺。

物理治療師：切勿邊洗澡邊小便！（《太陽的後裔》劇照）

隨著年紀增長，骨盆底功能障礙會日漸嚴重，或會導致漏尿、尿頻，甚至失禁等問題，所以物理治療師勸告女生們切勿養成洗澡時小便的壞習慣！以上2大如廁禁忌也緊記要注意，一起預防各種健康問題吧！