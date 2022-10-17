常戴Con洗澡受感染慘被摘除眼球　專家：熱水影響隱形眼鏡弧度

隱形眼鏡｜為方便日常生活及令外觀更美觀，不少女生都會選擇佩戴隱形眼鏡，但若果處理不當容易出現細菌感染，嚴重甚至會摘掉眼球？英國就有一位女生分享了可怕的經歷，她因為長期戴著隱形眼鏡洗澡，最終令眼睛受到感染，醫生斷定需要摘除眼球，令她的日常生活受到很大的影響，更失去了原本的工作。



英國女生長期戴隱形眼鏡洗澡 眼睛受感染慘被摘除眼球

根據英國媒體報道，英國有一位女生 Marie Mason 習慣了戴著隱形眼鏡洗澡，經過一段時間發現眼睛開始出現不適，感覺左眼有異物黏在眼角膜上，視力也變得模糊，求醫後發現感染了「棘阿米巴角膜炎」。

醫生推斷，受到感染很大機會是因為在洗澡時沒有除下隱形眼鏡，令水中微生物透過水進入眼睛造成感染。Marie Mason 接受了長時間的藥物治療都沒有太大改善，最終醫生斷定要摘除左眼球。失去了眼球，對她的日常生活造成很大的影響，需要不時到醫院覆診及服用藥物，甚至令她失去了原來的工作。

Marie Mason 希望透過公開自身經歷，讓大眾知道正確使用隱形眼鏡的重要性，呼籲隱形眼鏡製造商可以在包裝上貼上警告標語，提醒大家不要戴著隱形眼鏡洗澡、觸碰隱形眼鏡前亦應先徹底清潔雙手，避免眼睛受感染！

英國女生長期戴隱形眼鏡洗澡，導致眼睛受感染慘被摘除眼球。（gettyimages）

眼科醫生：不建議佩戴隱形眼鏡洗澡、睡覺 4大NG行為要知道！

《01女生》亦有向希瑪眼科中心眼科專科尹浩柟醫生查詢，醫生表示不建議佩戴著隱形眼鏡洗澡，因為在水喉水之中有機會蘊藏細菌與變形蟲，佩戴隱形眼鏡洗澡時，水喉水有機會接觸到隱形眼鏡，令細菌及變形蟲容易接觸到眼角膜，令隱形眼鏡使用者的眼角膜易受感染，導致潰瘍。

另外，由於洗澡時一般會使用熱水，熱水或會對隱形眼鏡的弧度造成影響，令佩戴者感到不適，亦會與眼角膜出現磨擦，形成微細傷口，增加使用者角膜受感染的風險。

眼科醫生指出，水喉水之中有機會蘊藏細菌與變形蟲，佩戴隱形眼鏡洗澡時，水喉水有機會接觸到隱形眼鏡，令細菌及變形蟲容易接觸到眼角膜。（《校對女王》劇照）

除了戴隱形眼鏡洗澡是不好的壞習慣，眼科醫生指出，戴著隱形眼鏡睡覺亦是非常不建議！戴著隱形眼鏡睡覺會令眼角膜的透氧度大大減低，角膜含氧量不足會令角膜表面出現細微破損，增加感染風險。在佩戴隱形眼鏡前，應徹底清潔雙手，並且抹乾雙手才接觸隱形眼鏡，避免雙眼受感染。

戴著隱形眼鏡睡覺會令眼角膜的透氧度大大減低，角膜含氧量不足會令角膜表面出現細微破損，增加感染風險。（《THE K2》劇照）

部分女生會因過於節儉，把一日即棄的隱形眼鏡戴兩日，或將一個月的戴足一個半月，眼科醫生指，這些行為確實要避免，因為隱形眼鏡使用長於產品建議的使用期，其含氧量亦會大大減低，所以女生們應跟從產品的建議正確使用，減低眼睛受感染的機會。

女生們應跟從產品的建議正確使用，減低眼睛受感染的機會。（《校對女王》劇照）

眼科醫生又指，如果除下隱形眼鏡後，發現眼睛泛紅或眼角膜出現白點，很大機會眼角膜已受到潰瘍，在這些情況下，建議盡快求醫尋求協助！