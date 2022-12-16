哈里怒斥媒體致梅根流產、想自殺！爆遭威廉欺凌成醜聞代罪羔羊？

【哈里王子與梅根｜Netflix】繼梅根上周重現向英女王行禮，因語帶輕挑引起爭議，最新Netflix合作紀錄片《哈里王子與梅根》昨日釋出後3集，內容更為辛辣，其中哈里王子更爆被長兄威廉王子欺凌，放消息予傳媒，並將梅根流產的事全歸究於傳媒，「從我所見可以肯定，他們想對她做的事導致事件發生。」



【哈里王子與梅根｜Netflix】哈里狠批傳媒間接引致梅根流產。(視覺中國)

哈里狠批傳媒引致梅根流產、想自殺？

梅根在2019年誕下長子阿奇後，去年6月再迎接女兒莉莉貝特，但期間曾經流產一次。梅根在2020年1月時，不再履行高級王室成員職務，年末接受美國《紐約時報》訪問，並坦言失去了第二胎。她當時表示，在替阿奇換尿布時，突然肚子劇痛，結果抱著兒子倒地，「當我緊抱他時，便知正失去我第二個孩子。」得悉流產後，她和哈里都悲傷流淚，並指「儘管兩人承受過流產之痛，「這個話題仍是個『禁忌』，充滿了毫無根據的恥辱，謁我們在哀悼中孤獨地生存。」

現時，兩人再次於紀錄片中重提舊時。梅根表示，當時感到無比壓力，包括遷至加州新居、父親問題及無間斷的媒體報道，「我那時懷孕，沒充分休息，在新居入伙的首個清晨，我便流產。」由於梅根正起訴4間傳媒，刊出其寄給父親的私人信件，故哈里於紀錄片中，力斥傳媒間接釀成流產事件，「我看清全部事情。認住那件事帶來的壓力、睡眠不足及懷孕時期，她當時懷孕多少周？」

【哈里王子與梅根｜Netflix】梅根曾受傳媒壓力，一度想自殺。(Netflix)

長期備受輿論壓力，梅根亦提到想因此尋短，「如果我不在，所有事情便會停止。」哈里懊悔自己沒有好好處理及安撫妻子心理狀態，「我從沒想過她會達到那個狀態，我感到氣憤和羞恥。」他認為自己沒做好老公本份。為解決問題，梅根指曾想去某些地方尋求幫助，但聲稱遭到拒絕，怕影響王室形象。

【哈里王子與梅根｜Netflix】哈里認為，梅根常被報道成一位王室反派，以遮掩其他王室成員的不光彩醜聞。(Getty Images)

梅根成為醜聞的代罪羔羊？

不只梅根難融入王室生活，哈里亦在紀錄片中，提及王室為保護威廉，惡意散播不實報道，同時間接承認遭到兄長欺凌？哈里認為，梅根踏入王室初時，得到外界不少好評，直至懷孕時期，開始成為代罪羔羊，常被報道成一位王室反派，以遮掩其他王室成員的不光彩醜聞。他指出，王室慣向傳媒發放假訊息，來蓋住醜聞，雖然他與威廉曾協議，兩人之間不會玩這種「骯髒遊戲」，但沒想到對方最終選擇背叛，與傳媒聯手詆毀梅根。

難以想像母親（戴安娜）如何獨自面對那些年。 哈里王子

片段播出後，引起網上討論，有人更重提當年威廉的偷食緋聞，指他當年與凱特好友兼鄰居私下交好的消息被報道後，不消一會「親眼看到相關新聞被徹走，換成梅根相關的新聞」，因此感到很不真實。

【哈里王子與梅根｜Netflix】哈里王子爆王室曾未經同意下，以其名字否認遭威廉欺凌的報道。（gettyimages）

曾遭威廉欺凌？

哈里更提到當年決定離開王室，與所有重要王室成員對話時，氣氛非常凝重，並抱怨主角之一的梅根沒獲邀出席。他憶述威廉向其尖叫大喊，父親查理斯則說些不實的話，而英女王則安靜地坐著，「似乎完全接受了一切，那真的太可怕！」在他離開不到數小時，王室發出一份沒經其同意的聯合聲明，否認當日傳媒報道威廉欺凌哈里的消息，令他感到莫名氣憤，「沒人徵求我同意，便亂用我的名字發聲明。他們為保護哥哥而撒謊，卻3年來都沒道出真相來保護我們。」雖然沒有明言，但從其言論中，間接透露了遭兄長欺凌的想法。