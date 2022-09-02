梅根獲樂壇天后讚女神　登雜誌封面談王室：花很大努力去原諒

【梅根｜英國王室】英國哈里王子妻子梅根（Meghan Markle）的衣著時尚，向來都是焦點，即使梅根擺脫王室生活，仍常引起不少關注。數日前梅根更登雜誌封面，上面不僅刊有「公爵夫人」（The Duchess）的頭銜，造型更被指與已故戴安娜王妃的紀念相冊封面相似。而在梅根個人Podcast節目《Archetypes》第二集中，嘉賓瑪莉嘉兒（Mariah Carey）亦讚揚對方「你給我們展現出多個女神的時刻」，並解釋梅根的姿勢動作和衣著，都予人美艷的感覺。



【梅根｜英國王室】梅根近日推出個人Podcast節目《Archetypes》。(archewell官方網站)

【梅根｜英國王室】樂壇天后Mariah Carey擔任梅根個人Podcast節目第2位嘉賓。(IG@sportify)

梅根與樂壇天后Mariah Carey之間的討論，一直圍繞「女神」（Diva）話題。梅根提到，任何人都可扮演女神，「但這字與我無關連。」Mariah Carey聽後隨即反對，指對方也有「女神的時刻」。由於「女神」一詞亦帶負面印象，故梅根初時顯得愕言，因此Mariah Carey續解釋是指她的衣著和舉止優雅，才緩和氣氛。

▼▼▼【按圖看】梅根的衣著並非首次獲讚，所穿服飾亦得粉絲們爭相購買，以下回顧她的其中5個造型，優雅得來展現出時尚的一面。▼▼▼

梅根於雜誌封面上的造型，被指與已故戴安娜王妃的紀念相冊封面相似。(amazon.co.uk)

除在《Archetypes》提及王室，梅根近日接受雜誌《The Cut》的訪問，講解當年選擇離開王室的原因。她向記者憶述，自己曾向王室提出到英聯邦國家生活，如加拿大、紐西蘭或南非等，並在當地履行王室義務，自行賺取生活費用，以減少圍繞他們的「聲音」。

梅根同時指出，不知自己最後為何遭拒，但部分王室成員也曾有提出相同請求。她更自言「因為自己和哈里的存在，就擾亂了王室的傳統階級制度。」直至現時，兩人已經離開王室一段長時間，但梅根稱自己依然在「療傷階段」，指寬恕非常重要，「這花我很大努力去原諒，我真的積極地付出了努力，特別是在我知道自己可以說任何事情的情況下。」

【梅根｜英國王室】梅根提及自己不想公開長子阿奇的照片。(Getty Images)

梅根重提當年結婚往事，引述在出席《獅子王》真人版電影首映時，一位非裔演員與她的對話。她指對方將南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）與她的婚禮相提並論，並說「當你嫁進這個家庭，我們在街上歡欣，就如曼德拉從監獄獲釋一樣。」不過，這番言論其後得到曼德拉孫子Zwelivelile 'Mandla' Mandela批評，指南非民眾在街頭跳舞，是為表達對曼德拉出獄的喜悅，比她嫁給白人王子的意義更為深遠。而在《獅子王》中，為巫師角色Rafiki配音的非裔演員John Kani，亦透過媒體強調，自己當日準備飛往巴黎拍電影，根本沒出席首映禮，更從未見過梅根，並稱梅根的婚姻根本「不值一提」。

此外，梅根亦在訪問指出，其種族議題一直受到討論，連帶長子阿奇（Archie）也受牽連，因此不想讓他拍照，「為何我要給那些取笑我小孩的人照片後，才可向愛我小孩的人分享。你告訴我這何有理？」

在整個雜誌最受爭議的，是她提及丈夫哈里與其父的關係。雜誌當時引述其言論，「哈里跟我說『在這過程中我失去了父親』，他們不需跟我有同樣經歷，但這是他的決定。」梅根其中一位發言人其後向英國電視台《BBC》解釋，這句話其實是指梅根與父親關係疏遠，希望哈里不會有同樣經歷。此前，哈里曾指在卸任王室工作人員後，父親查理斯王子「不再接我的電話」，剛好梅根在這次訪問中提到相似的事，故引起不少網民的猜測和懷疑。