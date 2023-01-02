孫女邀89歲奶奶成「最美伴娘」　活力笑容感染全場

結婚是人生大事，當然要邀請身邊至親來見證自己的重要時刻，新娘一般也會找來自己最要好的朋友當自己的伴娘團。不過外國一位新娘邀請了自己89歲的奶奶做伴娘，雖然奶奶一開始因為某一個原因拒絕，最後也答應了孫女，完美展示「人老心不老」！



外國一位新娘邀請了自己89歲的奶奶做伴娘，雖然奶奶一開始因為某一個原因拒絕，最後也答應了孫女。（sweetwaterportraits）

新娘Christine Quinn邀請了四位親友當伴娘，其中一位居然是她89歲的奶奶Nana Betty！Christine表示自己早就想好要奶奶陪她一起參與這件人生大事，可是害怕奶奶會拒絕，因此特地在婚禮前幾個月才問，讓奶奶沒有時間多作考慮。

奶奶性格幽默，臉上永遠帶著燦爛的笑容。（sweetwaterportraits）

Christine從小與奶奶感情非常好，而且奶奶性格幽默，臉上永遠帶著燦爛的笑容。Christine表示：「我一直都在效仿奶奶的幽默與人生觀！」不過其實奶奶曾一度拒絕當孫女的伴娘：「當她來邀請我當伴娘的時候，我真的很驚訝地問為什麼？」奶奶問Christine：「你為什麼要讓一位老太太當你的伴娘？你沒有年輕的朋友可以邀請嗎？」原來是奶奶覺得自己的歲數已經不能當伴娘，不過Christine卻堅稱：「奶奶是我最好的朋友！年紀大根本不是問題，因為奶奶一直保持著快樂、年輕的心態。」最終疼愛孫女的奶奶還是答應了。

拍攝婚紗照的時候，奶奶總是一貫的風趣幽默，逗得孫女和她的朋友開懷大笑。（sweetwaterportraits）

拍攝婚紗照的時候，奶奶總是一貫的風趣幽默，逗得孫女和她的朋友開懷大笑。即使在一群年輕人中，奶奶還是能展現無窮無盡的活力，能巧妙地融入他們當中，令人非常佩服。就連新娘的朋友也說：「奶奶整天都用她充滿智慧的話有趣地評論，令所有人都笑得開懷！」

婚禮上奶奶更跟穿著婚紗的孫女溫馨跳舞。（sweetwaterportraits）

婚禮上奶奶更跟穿著婚紗的孫女溫馨跳舞，兩人雙手緊扣，奶奶一臉開心與安慰地看著已經長大的孫女，成為婚禮上最溫暖的一幕。Christine更爆料指奶奶在婚禮後並沒有回家休息，而是跟著其他人上了派對巴士，甚至帶著新郎的奶奶整晚一起跳舞。奶奶跟Christine說：

只有當你覺得自己老的時候，才是真正的老，而我今天（婚禮）覺得自己很年輕！ 奶奶Nana Betty

人變老是在所難免的，唯有保持心態年輕，方能活出精彩人生。就這樣，這位89歲的奶奶成為了孫女的「最美伴娘」。