陳瀅5慳家秘訣成功買樓！密密拍劇都不夠 大手筆投資副業超成功

陳瀅憑著2022年熱播劇集《痞子殿下》，成功入圍TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》的「最佳女主角」和「最受歡迎電視女角色」，有望升級做「視后」﹐而且早前《美麗戰場》阿寶一角更是贏盡口碑﹐大豐收的一年！《痞子殿下》早前更宣布即將開播續集，陳瀅可說是密密拍劇，加上她節省的個性，難怪她在2019年能豪花7位數字的首期，成功在加拿大置業！一起來看看陳瀅的5個儲錢方法！



陳瀅經營副業 增加額外收入

陳瀅除了演員這份正職工作外，亦都有經營副業來增加額外收入。在2017年時與朋友一起合資6位數字，開設了屬於自己的品牌Onliest&Co，主打首飾及生活用品，以網店形式經營。據陳瀅自己分享3星期內即極速回本，首月就已經回本了，非常厲害！原來陳瀅是畢業於加拿大的名校英屬哥倫比亞大學的工商管理系，難怪她相當有商業頭腦，第一次做生意又敢大手筆投資！

陳瀅擁良好消費習慣 愛買特價貨

陳瀅擁良好消費習慣 愛買特價貨（IG@missjni）

陳瀅曾分享過自己讀書時期，很喜歡名牌，但她現在長大出來工作後，每個月要交家用、自行負擔房貸以及自己生活開支。所以現在的她不可以再亂買東西，甚至在2019年時曾被拍到逛平價家品店買平底鍋，後來更不知是為了省5毫的膠袋錢，還是支持環保，竟直接拿著平底鍋繼續逛街，很親民又貼地！

陳瀅每月伙食費約$2,000至$3,000

陳瀅每月伙食費約$2,000-$3,000（IG@missjni）

精打細算的陳瀅，在自己的伙食費上也是很省的，每月都是$2,000至$3,000左右。她曾提到自己以前經常外出吃飯，但現在會為了控制每月花費，會在家裡學煮飯。另外，在拍劇時陳瀅更被曾拍到與經理人吃平價壽司，把一碗拉麵分兩餐食，可見陳瀅真的相當「慳家」！

陳瀅拒當「月光族」

陳瀅拒當「月光族」（IG@missjni）

陳瀅分享自己成功置業的主要原因，是她從小培養的儲蓄習慣，小時候每月零用錢只有$10至$20加元的她，會留一部分作為儲蓄。就是這樣的習慣，養成陳瀅出來工作後，也不會做「月光族」，每個月都會有一定的存款，難怪她能直接拿出7位數的首期！

陳瀅私下愛用小眾品牌

陳瀅私下愛用小眾品牌（IG@missjni）

陳瀅同樣會用名牌手袋，但不時亦會有不少輕奢或小品牌的手袋，像是TELFAR、SENREVE、Coach、Furla等品牌，價格由1千多至5千，都是高性價比的款式。另外擁有獨特時尚觸覺的陳瀅，對於私下穿搭要求不高，她就曾拍到趁時裝店大減價時，購入了數件平價衫，非常「慳家」！