陳瀅若隱若現穿搭性感火辣　曾130磅遭網民抨擊靠顯瘦技巧成女神

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-03-13 11:00

陳瀅（Jeannie）近日從加拿大返港，不時在社交平台分享隔離點滴，方力申送來的打氣禮物讓二人曖昧關係再次成話題以外，陳瀅更疑似真空上陣穿上白Tee自拍，盡顯誘人身材，不少網民留言以「Hot（火辣）、可愛、女神」形容她。 不過，其實陳瀅出道初期因身形粗壯被網民抨擊，到底是什麼方法讓整體身形細１個碼，演變成女神？

陳瀅疑似真空上陣穿上白Tee自拍，盡顯誘人身材，不少網民留言以「Hot（火辣）、可愛、女神」形容她。(missjni@Instagram)

▼▼▼陳瀅分享隔離點滴，缺少做1動作引發緋聞？▼▼▼

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入行後曾重130磅 上鏡被指似波

陳瀅不止一次分享美照時得到讚賞，過往不少泳衣照、寫真照均得到好評，不少網民都將目光放於其姣好身材之上。然而，骨架偏大身形的陳瀅於出道初期，卻因不夠瘦而受到批評，工作壓力加上自己不戒口、胡亂嘗試各種減肥偏方的情況下令身形更腫脹，而且經期不穩，以致拍攝劇集《女人俱樂部》時重達130磅，就連監製亦指她像個波一樣。

▼▼▼陳瀅曾分享童年照，兒時的她為「瘦底」女生？拍攝劇集《女人俱樂部》時卻重達130磅？▼▼▼

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後來，陳瀅選擇回歸基本，放棄所有減肥偏方，積極做運動減磅。曾在接受媒體訪問時指，雖然做運動辛苦吃力，但翌日的肌肉痠痛卻帶來滿足感，故一直堅持，以健康方法擺脫「肉肉女」外形。

▼▼▼陳瀅5個減肥方法非常簡易，只要用心就能成功？▼▼▼

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身形變瘦後穿搭造型亦有變化？

以往甚少在陳瀅身上看到貼身單品，反而會以不同的剪裁設計遮肉，如不時選以A-Line裙款修飾下半身身形，單肩上衣幫助在視覺上修飾身形線條。但陳瀅愈見纖瘦後，在穿搭造型上亦見改變，現在多選擇短身上衣、Bra Top、短裙、單車褲等服裝，大曬好身形；甚至穿上西裝套裝，從過往的少女感變成型格的輕熟女。

▼▼▼按圖看陳瀅的穿搭進化史▼▼▼

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