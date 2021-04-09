31歲陳瀅曾愛得黐身　拒絕將就盼遇合適的人：在家看電視已覺甜蜜

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-04-09 19:00

【陳瀅｜愛情】陳瀅於劇集《愛美麗狂想曲》飾演李小勇一角，麻甩性格下卻藏脆弱一面，面對感情只會默默等待，不會主動表明心意；陳瀅曾接受訪問時指，自己卻擁有相反的愛情觀，遇到心儀對象並不介意做主動。

陳瀅感情生活一向備受關注，有傳指自2016年與何猷亨結束關係，先後與羅天宇、陳家樂、方力申傳出緋聞，不過卻未有承認。(missjni@Instagram)

陳瀅感情生活一向備受關注，在2015年傳出與何猷亨的一段情更成為當時熱議話題，據悉一年分手過後仍不時傳出二人復合的消息，陳瀅卻否認並指大家再見亦是朋友。其後，陳瀅分別與羅天宇、陳家樂傳出緋聞，近日與方力申的緋聞亦傳得熱哄哄。

陳瀅曾經「戀愛大過天」 回望過去直言誇張

自細在加拿大成長的陳瀅大學畢業後，隻身來港擔任幕前工作，從孤單到享受獨自生活，在經歷中學會不能過份依賴。生活如是，愛情也如是，過往的陳瀅戀愛大過天，在關係中對方的感受比自己更重要，自言痴身、依賴，試過主動表白，做廿四孝女朋友，照顧對方起居飲食。

▼▼▼（按圖看）陳瀅曾在馬天佑YouTube Channel分享大學時期拍拖時的痴身事例，現回想都覺自己誇張？▼▼▼

陳瀅被初戀一言驚醒 愛情憧憬幻滅

陳瀅過去對愛情甚有憧憬，與初戀男朋友拍拖便認為一定會結婚、生小朋友，卻被初戀以一句「這個世界沒有永遠，永遠是不會發生的」推倒一切幻想，明白愛情未如童話故事般淒美。成長過程與各種經歷令陳瀅的愛情觀有所轉變，不再被愛情沖昏頭腦，無論何時都要以自己的快樂為首要條件。

覺得有時唔好太倚賴男人，要靠返自己實力，為自己做返啲嘢，自己生命係要由自己去掌握，唔係要人哋畀啲咩自己去得到滿足。 陳瀅

陳瀅如今不再被愛情沖昏頭腦，無論何時都要以自己的快樂為首要條件。(missjni@Instagram)

學習成就更好的自己 以自己快樂為優先

現時單身的陳瀅專心工作，亦與好朋友共同合資開設首飾品牌Onliest & Co，構思、設計、推廣，做自己想做的事。雖然眼見身旁朋友開始結婚生育，每次聚會亦帶同各自的伴侶，亦是會感到羨慕，渴望能有個人在身邊，更曾接受媒體訪問時，表示恨拍拖的程度已經去到一個地步。

陳瀅更在意與對方的溝通，雙方能否願意傾聽心事和想法，多於單純戀愛的感覺。(missjni@Instagram)

只要是適合的人，一切花俏的事情都不再需要。

30+陳瀅不刻意追求愛情 靜待適合的人

縱然有認識新朋友，陳瀅卻拒絕將就，每次認為適合，對方又覺得不適合，甚或相反，故還是決定靜待那個適合的人，以婚姻為發展目標，不再如以往一樣，只任性享受戀愛感覺，現在反而更在意與對方的溝通，雙方能否願意傾聽心事和想法，而非附和輕率帶過。

只要是適合的人，陳瀅認為一切花俏的事情都不再需要，兩個人靜靜地待在家中看電視已經感到甜蜜。比起驚天動地的愛情，也許簡單平淡，沒有太大的高低起伏才是陳瀅最嚮往的愛情，亦是每個女生所嚮往的。

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