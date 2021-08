何超蓮愛用平民版CELINE　陳瀅$1XXX「斷貨王」手袋難買過Hermès?

名牌手袋|女生心中總會有夢寐以求的名牌手袋,但每年各大品牌都會進行季節價格調整,教小資女們難以追上加價潮。近年不少小眾品牌冒起,同樣沿用上乘皮質,款式設計具特色,加上親民價格令人難以抗拒,就連陳凱琳、何超蓮、陳瀅等女星亦是用家。



近年不少小眾品牌冒起,款式設計具特色,加上親民價格令人難以抗拒。(missjni@Instagram)

小眾品牌手袋吸引的地方,莫過於其設計保留簡約風格,卻不失時尚玩味元素,不需太昂貴的金額,就能入手媲美名牌且不易撞款的手袋;SENREVE、Maje、Simon Miller、Telfar就是近期時尚界人士以及女星們的新寵。

SENREVE星級用家:陳凱琳、何超蓮、陳瀅



陳凱琳、何超蓮、陳瀅均都是小眾品牌手袋SENREVE的用家。(laurinda_ho@Instagram)

SENREVE於2016年由Coral Chung及Wendy Wen共同創立,基於兩名創立人均是OL出身,故明白手袋的實用程度為女生們的考量之一。SENREVE手袋於意大利製造,以簡潔風格及實用性為設計重點,主打「一袋多用」理念;最為標誌性的袋款Maestra Bag就有足足6種皮類材質選擇,顏色方面由5至13種不等,既可斜揹使用,亦可當作背包,用法多多,更被指甚具CELINE Belt Bag影子,故SENREVE亦有平民版「CELINE」之稱,相當受歡迎。

▼▼▼【按圖看】星級用家陳凱琳、何超蓮、陳瀅SENREVE同款以及編輯推介款式,小個子女生可將Belt Bag當作斜揹袋?▼▼▼

Maje星級用家:黃翠如、湯怡



Maje手袋是值得入手之作,湯怡亦擁有Maje藤袋。(yuenkaka@Instagram)

Maje充滿法式格調的時裝吸引了大多數人的留意,不過其手袋亦是值得入手之作。Maje手袋定價不貴,約在HK$1,990至HK$4,345之間;設計貫徹法式簡約,不過卻在外形輪廊方面花盡心思,製造出錐形、圓形等獨特形態的款式,一袋在手即為整體造型加分。如想以實惠價購入Maje藤袋,大可考慮黃翠如同款藤袋,手袋為手工編織製造,飾有肩帶以及手柄位,能上膊或手挽使用;而貼心位亦在於手柄位飾有皮革模壓,讓手挽使用時更舒適,不會因長期手拿感到疼痛。

▼▼▼【按圖看】星級用家黃翠如、湯怡Maje同款以及編輯推介款式,錐形手袋十分吸睛▼▼▼

Simon Miller星級用家:宋熙年



Simon Miller Bonsai Bag是品牌至今大受歡迎的袋款。(simonmillerusa@Instagram)

洛杉磯時裝品牌Simon Miller奉行極簡主義,於2016年推出首個手袋款式:Bonsai Bag,水桶外形猶如「盆栽」,故亦有「盆栽包」之稱。Simon Miller的Bonsai Bag分為15與20兩個尺寸,顏色與材質,甚至連手柄環圈亦設有多款選擇,也是品牌至今大受歡迎的袋款,宋熙年就曾在YouTube Channel影片分享自己鍾情於Bonsai 15 Bag,指雖然手袋不是走實用路線,但一般外出必備物如手機、銀包等也能應付,而且手袋設計具型格感才是關鍵。



Simon Miller近年亦推出多款腋下袋,例如外形如餃子的Lopsy Bag,以緞面材質製造,增加奢華高貴感,喜歡獨特外形手袋的女生,不妨多加留意。

▼▼▼【按圖看】星級用家宋熙年Simon Miller同款以及編輯推介款式,最平僅$1XXX入手。▼▼▼

Telfar星級用家:陳瀅



Telfar僅設單一手袋款式「Shopping Bag」,但於官方網站長期售罄。(jxnjuvv@Instagram)

美國品牌Telfar主打「It's not for you — it's for everyone.」理念,主張無種族和無性別差異,希望男性和女性都能夠使用到品牌的手袋。Telfar雖然僅設單一手袋款式「Shopping Bag」,但其中性設計已經俘虜人心。



「Shopping Bag」提供3個尺寸與18個顏色選擇,售USD$150至USD$257(約HK$1,168至HK$2,001),由於方形輪廓配合浮雕Logo設計簡潔,加上價錢親民,長期於官方網站售罄,每次手袋上架就被火速搶購,甚至有買家拿作炒賣,難買程度可說是媲美Hermès。

2020年8月,Telfar曾經於官方網站開設新計劃「Bag Security Program」,所有尺寸與顏色手袋供客人於24小時內訂購,並在2020年12月15日至2021年1月15日送遞,不過就未能退款、取消和更換貨品;對Telfar「Shopping Bag」感到心動的話,不妨多留意官方網站消息,看看有否補貨或新一輪的訂購計劃吧!

▼▼▼【按圖看】星級用家陳瀅Telfar同款以及編輯推介款式,上架即火速售罄,難買程度媲美Hermès?▼▼▼

