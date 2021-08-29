何超蓮愛用平民版CELINE　陳瀅$1XXX「斷貨王」手袋難買過Hermès?

名牌手袋｜女生心中總會有夢寐以求的名牌手袋，但每年各大品牌都會進行季節價格調整，教小資女們難以追上加價潮。近年不少小眾品牌冒起，同樣沿用上乘皮質，款式設計具特色，加上親民價格令人難以抗拒，就連陳凱琳、何超蓮、陳瀅等女星亦是用家。



近年不少小眾品牌冒起，款式設計具特色，加上親民價格令人難以抗拒。(missjni@Instagram)

小眾品牌手袋吸引的地方，莫過於其設計保留簡約風格，卻不失時尚玩味元素，不需太昂貴的金額，就能入手媲美名牌且不易撞款的手袋；SENREVE、Maje、Simon Miller、Telfar就是近期時尚界人士以及女星們的新寵。

SENREVE星級用家：陳凱琳、何超蓮、陳瀅



陳凱琳、何超蓮、陳瀅均都是小眾品牌手袋SENREVE的用家。(laurinda_ho@Instagram)

SENREVE於2016年由Coral Chung及Wendy Wen共同創立，基於兩名創立人均是OL出身，故明白手袋的實用程度為女生們的考量之一。SENREVE手袋於意大利製造，以簡潔風格及實用性為設計重點，主打「一袋多用」理念；最為標誌性的袋款Maestra Bag就有足足6種皮類材質選擇，顏色方面由5至13種不等，既可斜揹使用，亦可當作背包，用法多多，更被指甚具CELINE Belt Bag影子，故SENREVE亦有平民版「CELINE」之稱，相當受歡迎。

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Maje星級用家：黃翠如、湯怡



Maje手袋是值得入手之作，湯怡亦擁有Maje藤袋。(yuenkaka@Instagram)

Maje充滿法式格調的時裝吸引了大多數人的留意，不過其手袋亦是值得入手之作。Maje手袋定價不貴，約在HK$1,990至HK$4,345之間；設計貫徹法式簡約，不過卻在外形輪廊方面花盡心思，製造出錐形、圓形等獨特形態的款式，一袋在手即為整體造型加分。如想以實惠價購入Maje藤袋，大可考慮黃翠如同款藤袋，手袋為手工編織製造，飾有肩帶以及手柄位，能上膊或手挽使用；而貼心位亦在於手柄位飾有皮革模壓，讓手挽使用時更舒適，不會因長期手拿感到疼痛。

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Simon Miller星級用家：宋熙年



Simon Miller Bonsai Bag是品牌至今大受歡迎的袋款。(simonmillerusa@Instagram)

洛杉磯時裝品牌Simon Miller奉行極簡主義，於2016年推出首個手袋款式：Bonsai Bag，水桶外形猶如「盆栽」，故亦有「盆栽包」之稱。Simon Miller的Bonsai Bag分為15與20兩個尺寸，顏色與材質，甚至連手柄環圈亦設有多款選擇，也是品牌至今大受歡迎的袋款，宋熙年就曾在YouTube Channel影片分享自己鍾情於Bonsai 15 Bag，指雖然手袋不是走實用路線，但一般外出必備物如手機、銀包等也能應付，而且手袋設計具型格感才是關鍵。



Simon Miller近年亦推出多款腋下袋，例如外形如餃子的Lopsy Bag，以緞面材質製造，增加奢華高貴感，喜歡獨特外形手袋的女生，不妨多加留意。

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Telfar星級用家：陳瀅



Telfar僅設單一手袋款式「Shopping Bag」，但於官方網站長期售罄。(jxnjuvv@Instagram)

美國品牌Telfar主打「It's not for you — it's for everyone.」理念，主張無種族和無性別差異，希望男性和女性都能夠使用到品牌的手袋。Telfar雖然僅設單一手袋款式「Shopping Bag」，但其中性設計已經俘虜人心。



「Shopping Bag」提供3個尺寸與18個顏色選擇，售USD$150至USD$257（約HK$1,168至HK$2,001），由於方形輪廓配合浮雕Logo設計簡潔，加上價錢親民，長期於官方網站售罄，每次手袋上架就被火速搶購，甚至有買家拿作炒賣，難買程度可說是媲美Hermès。

2020年8月，Telfar曾經於官方網站開設新計劃「Bag Security Program」，所有尺寸與顏色手袋供客人於24小時內訂購，並在2020年12月15日至2021年1月15日送遞，不過就未能退款、取消和更換貨品；對Telfar「Shopping Bag」感到心動的話，不妨多留意官方網站消息，看看有否補貨或新一輪的訂購計劃吧！

▼▼▼【按圖看】星級用家陳瀅Telfar同款以及編輯推介款式，上架即火速售罄，難買程度媲美Hermès？▼▼▼

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