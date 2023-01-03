5位長輩級貼地IG達人 馮素波開IG即被讚：識玩！司棋姐成廣告寵兒

Instagram早已不僅是年輕人的專利，近年不少年長的長輩都加入，而演藝圈一班「阿姐級」的人更是緊貼潮流，把Instagram玩到令人嘆服。其中像是78歲的馮素波新開設Instagram，分享大量與MIRROR成員合照，不到半個月就有1萬3千多人追蹤﹐被大讚深諳「流量密碼」。而在演藝圈還有不少大前輩都有開設社交帳號，常與粉絲互動，非常貼地！



「阿姐級」IG達人：馮素波（波姐）

現年78歲的馮素波（波姐）是一位很值得尊敬的甘草演員，近年常被開玩笑與MIRROR成員盧瀚霆長得很像，近期更因廣告拍攝了一組模仿盧瀚霆的廣告相，讓人沒想到「波姐」都相當玩得！ 而且在最近上映電影《過時．過節》當中與MIRROR成員呂爵安及盧瀚霆同框演出，以及在ViuTV劇集《繩角》合作中與MIRROR多位成員合作。

所以馮素波（波姐）在12月底時開設Instagram，就立即貼出不少與MIRROR成員的合照，更與鏡粉們互動，相當可愛！隨即就被網民大讚波姐心境年輕，深諳「流量密碼」，知道上載MIRROR的合照就會引來大量讚好和留言，現時她的Instagram已經有1萬3千多人追蹤，發展得非常迅速！

「阿姐級」IG達人：鄭裕玲（DO姐）

現年65歲鄭裕玲（DO姐）一直都是緊貼潮流，亦都很喜歡在Instagram上分享OOTD（當日的穿搭）。在DO姐的社交平台上都留意到一道熟悉的門，就是她在商台節目《口水多過浪花》開咪當日都會拍攝穿搭的背景，每次發穿搭相，網民都大讚DO姐穿搭很有品味！而且DO姐更會偶爾為每日穿搭中的愛鞋做成併圖，數量非常誇張，現時DO姐的追蹤人數高達33萬1千多人，比不少當紅藝人還要多！

「阿姐級」IG達人：汪明荃（汪阿姐）

提到Instagram達人，不能不提現年75歲汪明荃（汪阿姐），在2018年開設帳號時，立即引來大量追蹤，其原因是汪阿姐自創的紅字「手寫Tag」！原來是汪阿姐剛開始玩Instagram時，不會使用標記朋友功能，但別人又時常在合照後提醒她要標記，所以就有了紅字「手寫Tag」當時更引起一陣「跟風」熱潮！鄭裕玲（DO姐）更曾於電台節目中分享每個「手寫Tag」都是汪阿姐親自處理，更試過玩到凌晨兩點，讓人沒想到看似嚴肅的汪阿姐，私下會這麼可愛的一面！

「阿姐級」IG達人：李司棋（司棋姐）

近年甚少出演劇集的李司棋（司棋姐），轉戰至Instagram，除了不時分享悠閒的日常生活和時尚穿搭相外，更會拍攝IG Reels教煮不同的美食，非常緊貼網絡大趨勢！另外近年更接連與張敬軒合攝喜療妥廣告、化身「步兵」拍Deliveroo 廣告以及大大小小的IG廣告，嚴如一位KOL，現時司棋姐的Instagram追蹤人數都有11萬8千多，難怪備受廣告商青睞！

「阿姐級」IG達人：肥媽（Maria Cordero）

肥媽（Maria Cordero）今年都有入圍《萬千星輝頒獎禮2022》的以最佳女主持（Instagram＠mama_maria_cordero）

現年68歲的肥媽（Maria Cordero），在2022年底宣布「復出」，即將於農曆新年1月27至28日在紅館舉行兩場演唱會，她亦都是一位潮人，除了時常在Instagram分享工作相外，亦都不時分享日常生活，像是練習空中瑜伽、與愛犬合照、郊遊等等，看得出是一位非常熱愛生活的樂齡人士。而肥媽用心經驗的Instagram，在去年10月時更出現過假冒帳號，她也有發文提醒粉絲要小心！