78歲馮素波出生演藝世家　曾因父偏心言論介懷終1事看透生與死

資深老戲骨余子明近年身體健康轉差，不時進出醫院。昨日（10日）余子明兒子於社交平台親報父親死訊，享年78歲。余子明太太馮素雲胞姊馮素波接受《香港01》訪問，她表示收到噩耗難過至無以言表。



至於馮素波（波姐）同樣是一名資深老戲骨，多年來出演不少的經驗作品，而ViuTV即將播出的原創劇《繩角》亦會見到馮素波的身影。現實中的馮素波人生經歷不少的風風雨雨，以往滿腔種種的怨恨與傷痛，最終在時間面前終釋懷。

ViuTV即將播出的原創劇《繩角》亦會見到馮素波的身影。（FB@ViuTV）

馮素波曾與6影星結拜為「七公主」

現年78歲的馮素波出生於一個演藝世家，其父馮峰是著名電影演員及導演，同父異母的胞妹馮寶寶亦是香港著名演員。自小深受父親的影響，使她自小已喜歡扮粵劇做手，又愛唱粵曲。經過母親建議下跟6位影星結拜為「七公主」：馮素波、沈芝華、陳寶珠、蕭芳芳、薛家燕、王愛明及馮寶寶。早年，馮素波曾接受電台訪問憶述當年的點點滴滴，當時「七公主」一度風靡影壇，後來「七公主」各有發展，有人移民、有人依舊活躍於演藝圈中，雖則不常見面，感情卻依然深厚。

78歲的馮素波出生於一個演藝世家。（FB@馮素波（波姐））

「七公主」：馮素波、沈芝華、陳寶珠、蕭芳芳、薛家燕、王愛明及馮寶寶（Weibo@香港馮素波）

馮素波家人只偏心妹妹讓她感難受 曾怨恨父親

不過馮素波因父親馮峰一番「偏心」言論曾耿耿於懷，她於節目《安哥同學會》提及當年父親的「偏心」表示：「全個廠熄晒燈等你個妹都得，等你就唔得！」、「佢（馮寶寶）係明星！你唔係。」使馮素波感到十分難過，而且妹妹馮寶寶自小就有「優先權」。雖則父親的偏心讓她感到難受，但她本人從不認同兩姐妹需要比較，反而是身邊人一直營造彼此的差距。

媽媽曾經話過，人哋讚你靚都唔好覺得自己真係靚，因為靚嘅係你個妹。啲人搵我影相，係因為身邊有個妹吸引人埋嚟，所以我從來都唔會同個妹比較，比咩？佢係主角，我唔係。 馮素波

除了父親的偏心，馮素波曾一度對父親充滿怨恨，但自己的人生經歷變多後，由昔日的小女孩成為人妻及人母，漸漸明白父母過往的苦心，他已經盡能力把最好的全留給子女們。多年後父親馮峰一次玩健身彈弓時，意外反彈致破相。當時眼見父親孤獨身影，馮素波𣊬間對父親的不滿及怨氣都放下。

由於11個兄弟姊妹都各散東西，馮峰晚年時沒有子女的陪伴在旁，不願他人看到自己一個人如此孤單，因而「飯都唔落街食」。此時，馮素波開始爭取時間跟父親見面及相處，在相處過程中終於了解到父親的心意。直到父親離開後，馮素波後悔自己做得不夠好，留下很多遺憾。

馮素波曾一度對父親充滿怨恨。（hk01）

馮素波歷兩段婚姻 胞弟與丈夫離世看透人生

至於感情方面，馮素波曾經歷兩次的婚姻，跟第一任丈夫因性格不合而分開。失婚後前往加拿大散心時，巧遇舊友人，彼此同是天涯淪落人，而一拍即合更結為夫婦，育有一子。婚後40年跟丈夫蘇文雄恩愛依舊，直到早年丈夫因心臟病爆血管不幸離世，終年70多歲。胞弟馮克安亦在2016年離開了她。短短幾年間胞弟跟心愛的丈夫都先後離開，但是馮素波因而學懂在滄海笑看人生，明白人生是充滿笑與淚，活在當下珍惜每分每秒。

波姐馮素波對演戲仲係好有熱誠，一直繼續開工拍劇。（FB@馮素波（波姐））

面對兩位至親的離開，馮素波從中看透生死，在丈夫喪禮上亦囑咐眾人別太過傷感，毋須哭哭啼啼；生死是人生必經階段，加上馮素波曾接受訪問憶述，當年丈夫在離世前要求她，儘管往日道路他不在身邊，也希望自己能夠好好的活下去。眼見病重的丈夫依然開開心心活好人生剩下的日子，馮素波亦樂觀面對自己的人生。

面對兩位至親的離開，馮素波從中看透生死。（FB@馮素波（波姐））

現時馮素波一有空閒都會接拍劇集，朋友邀約自己亦會第一時間答應，只求不再留有遺憾，好好珍惜每一天，好好珍惜仍然在自己身旁的每一位朋友，享受著每一天。

【馮素波 Q&A】