謝婷婷與謝霆鋒世紀合照曝光　兄妹曾因未婚產子意見不合鬧翻？

現年40歲的謝霆鋒胞妹謝婷婷於昨日（2日）在IG分享多張在港拍攝的照片，當中謝婷婷帶3歲女兒Sara見公公謝賢、婆婆狄波拉和舅父謝霆鋒。原來謝婷婷在去年底，秘密帶上女兒回香港探望家人和朋友，一起歡度聖誕！在2023新一年離開香港後，才在社交平台上載三代同堂合照，十分溫馨。



現年40歲的謝霆鋒胞妹謝婷婷於昨日（2日）在IG分享多張在港拍攝的照片，當中謝婷婷帶3歲女兒Sara見公公謝賢、婆婆狄波拉和舅父謝霆鋒。（IG @jennifertsetingting）

謝婷婷兩母女除了到迪士尼遊玩，當然不少得探女兒外婆狄波拉和舅父謝霆鋒，而首次公開與霆鋒合照則成為網民的焦點。雖然照片中的Sara以墨鏡表情符號遮眼，仍看得出是一副美人胚子。謝婷婷更用英文留言稱：「沒有比這更好的方式來結束這一年了。非常感謝Sara和我與家人分享美好的時間。我們熱愛和珍惜每一秒。Sara在香港度過了最美好的時光，我喜歡帶她四處看看——香港確實是世界上最美麗的地方之一。我們等不及要回來了。大家2023年快樂！ Sara和我向大家致以愛意，並祝大家新年快樂，萬事如意！」

雖然照片中的Sara以墨鏡表情符號遮眼，仍看得出是一副美人胚子。（IG @jennifertsetingting）

原來謝婷婷在去年底，秘密帶上女兒回香港探望家人和朋友，一起歡度聖誕！（IG @jennifertsetingting）

謝婷婷於2019年6月突然宣布誕下一女，投下震撼彈，其後便帶同女兒離開香港生活，但至今孩子爸爸身份仍是謎。在國外撫養女兒期間，哥哥謝霆鋒曾透露一度和妹妹謝婷婷失聯。當時網友猜測女兒爸爸可能是和她傳緋聞的「鷹眼」傑若米雷納（Jeremy Renner），其後又有報導指該人是溫哥華富二代，為謝婷婷過去在溫哥華念書時認識的富豪公子男友，傳聞兩人交往數年，謝婷婷對此只是避而不談。

謝婷婷於2019年6月突然宣布誕下一女，投下震撼彈，其後便帶同女兒離開香港生活，但至今孩子爸爸身份仍是謎。（IG @jennifertsetingting）

當時有指謝霆鋒私下對妹妹未婚生女反應很大，要求妹妹應該先結婚，有了名分才有保障，但謝婷婷不聽，堅持先生下小孩再說，兄妹因此反目。謝霆鋒當時亦曾低調回應和妹妹已經一年沒聯絡，關於妹妹生孩子一事自己也是看了報導才知道，不過澄清他們家比較不是傳統家庭，並不是感情淡薄，更稱「如果她需要我，我還是一定會出現」。而爸爸謝賢亦非常疼愛女兒：「總之，她如果找到個好（男人）就開心了」。

爸爸謝賢亦非常疼愛女兒：「總之，她如果找到個好（男人）就開心了」。（IG @jennifertsetingting）

雖然外界無從得知謝婷婷女兒生父是誰人，不過早在2009年8月，謝婷婷與前男友安志杰戀情已曝光。及後二人高調相戀，不時以情侶檔出席公開活動，兩人互動表現恩愛，更屢傳出婚訊。可惜於2013年5月，安志杰單方面公佈分訊：「我和婷婷一起4年多感情，正式劃上句號。」有指二人於1月外遊慶祝拍拖4周年後，感情生變，冷靜期間便傳出分手消息。謝婷婷接受訪問時曾透露，情侶有問題便需要溝通，而她跟安志杰最大問題是沒有時間。其後又與著名影視製作人兼攝影師戴尚安（Sean Lee-Davies）交往，可惜感情一年後亦無疾而終。