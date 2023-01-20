屬兔、龍、蛇、馬2023年蘇民峰運程｜屬兔犯太歲感情易變化險分手

【屬兔、龍、蛇、馬｜｜蘇民峰2023兔年運程】蘇民峰2023兔年運程來了！除12生肖的整體運勢外，更有各個生肖的運程。本次先是兔、龍、蛇、馬的整體運程，如何化解人緣運程？一同來參考玄學家蘇民峰2023兔年12生肖運程啦！



屬兔、龍、蛇、馬｜蘇民峰2023兔年整體運程一文睇清

（蘇民峰命理風水網站）

蘇民峰2023兔年整體運程：屬兔者

蘇民峰2023兔年整體運程｜愛情運

屬兔者今年犯太歲年會帶來一段新姻緣，但犯太歲年感情容易出現變化，結婚、分手、懷孕等等。



蘇民峰2023兔年整體運程｜事業運

屬兔者今年有吉星「金匱」及「將星 」，有利於匱積財富及權力提升，故此上班一族本年有望升遷而令收入有所上升。

蘇民峰2023兔年整體運程｜健康運

屬兔者今年犯太歲有「劍鋒」、「伏尸」這兩顆凶星跟隨，故特別要小心意外損傷。

蘇民峰2023兔年整體運程｜財運

今年為貴人舒服懶年，惟春夏天出生的屬兔者今年開始進入逆運，需要做好心理準備財運可能突然下滑，甚至乎有破財之象。

屬兔、龍、蛇、馬2023年蘇民峰運程｜肖兔者今年犯太歲年會帶來一段新姻緣（《奔向愛情》劇照）

蘇民峰2023兔年整體運程：屬龍者

蘇民峰2023兔年整體運程｜愛情運

屬龍者桃花相合月，感情運一般；師傅特別提醒已有伴侶者多加相約另一半外出，仍未受太歲影響，盡快把雙方關係牢固一點。



蘇民峰2023兔年整體運程｜事業運

今年屬龍者屬為財運年，尤其對收入不穩的從商或自僱者最為有利，師傅表示肖龍者可藉此努力一點去提升自己。

蘇民峰2023兔年整體運程｜健康運

本年為太歲相穿年，皮膚、腸胃稍為要小心，惟相穿影響不大，只要平時爭取充足睡眠，飲食小心一些，相信今年健康狀況仍然是良好的。

蘇民峰2023兔年整體運程｜財運

屬龍者的財運年，財運比別的生肖為佳，這對收入不穩的從商或自僱者幫助最大，必能從努力而爭取到更佳成績； 惟上班一族不會因一年的財運而令收入有所增加。

屬兔、龍、蛇、馬2023年蘇民峰運程｜屬龍者的財運年，財運比別的生肖為佳（《愛回家》劇照）

蘇民峰2023兔年整體運程：屬蛇者

蘇民峰2023兔年整體運程｜愛情運

屬蛇者非桃花生肖，且人緣運一般。不過相比去年太歲相刑，是非明顯會下降了不少。



蘇民峰2023兔年整體運程｜事業運

屬蛇者今年將會有遷移外出變動之象，外出公幹或旅遊的機會相信較多，此外肖蛇為權力地位提升年。

蘇民峰2023兔年整體運程｜健康運

兔年並無刑沖，亦無損傷星，即使因外遊或外出公幹的機會增多，也不怕突然遇上意外損傷。

蘇民峰2023兔年整體運程｜財運

今年是權力地位提升年，上班一族如果能爭取到升遷，財運自然能相應增長。

蘇民峰2023兔年整體運程：屬馬者

蘇民峰2023兔年整體運程｜愛情運

屬馬者的人緣運不錯，更是天喜桃花年。師傅建議單身者今年把握機會望開展一段穩定感情。



蘇民峰2023兔年整體運程｜事業運

屬馬者為權力地位提升年，師傅建議上班一族若有意更進一步，而公司又準備作內部升遷，不妨可以主動一點。

蘇民峰2023兔年整體運程｜健康運

屬馬者兔年並無刑沖，亦無損傷疾病星，身心健康也都是良好的。

蘇民峰2023兔年整體運程｜財運

屬馬者不用對財運太過寄予厚望，反正才一年之始，在這個空閒的月份好好籌劃今年去向，這是一個合適的時機。

屬兔、龍、蛇、馬2023年蘇民峰運程｜肖馬兔年的人緣運不錯外，更是天喜桃花年（《愛的迫降》劇照）

**生肖命理只供參考之用，內容由蘇民峰授權刊登**資料來源：《蘇民峰2023兔年運程》

【蘇民峰2023屬兔、龍、蛇、馬整體運程 Q&A】