12生肖農曆9月運程　屬牛桃花旺易擺脫單身　屬鼠財運亨通有橫財

2022年已經進入了倒數階段，轉眼間來到了農曆九月（國曆9/26~10/24）。在農曆九月中，誰會獲得幸運之神眷顧？誰在這個月需要特別小心謹慎？



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生肖鼠

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：單身者本月的戀愛運勢較低迷，不妨進行一番外型改造，可加強運勢。另外，時常保持微笑，能夠拉近和異性之間的距離，更容易讓對方親近你。

有伴侶：最近常常意見不合，又因為誰也不願先妥協，導致拉鋸戰不斷上演。此時如果有長輩出來當和事佬，雙方的關係就會很快緩和了。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運：本月要處理的事情增多了，工作有點忙，但這也使生活變得有充實感。只是要多注意飲食規律，以免耗損健康。

學業運：本月學習缺乏熱情，需要老師和家長在旁督促，一旦無人監督，你便會打混或開溜，結果就是拖欠了大量的作業，補交時才後悔當初的任性，開始產生緊迫感，發奮學習。

財富運指數：★★★★★

財富運：財運超好，正財、偏財都很旺。理財上可以開始轉守為攻，主動尋找商機並及時出手，有望得到豐厚的進帳。

生肖牛

愛情運指數：★★★★★

單身者：身邊容易出現對你有好感的異性，但對方不敢主動表白。如果你也心動了，不妨給對方一些暗示，增加他表白的信心。

有伴侶：本月你的愛情運很旺盛，彼此都能坦誠相待、互相包容缺點，相處十分融洽，戀愛中人可多拜訪對方父母，讓雙方關係早日確定下來。

事業學業指數：★★★★☆

事業運：你在事業上展現了牛脾氣，不達目的誓不甘休，即使受打擊也不放棄。雖然本月的麻煩多多，但由於堅持不懈，任務最終能如期完成。

學業運：學生族本月的學業壓力不大，成績穩定，可花點時間來籌備一些課外活動，一來可以拉進跟同學之間的關係，二來也可以訓練自己的組織領導能力，一舉兩得。

財富運指數：★★★★☆

財富運：本月你的理財能力較強，頗能利用小聰明規劃錢財，人情世故方面也做得很周到，以送禮請客來增強人脈，獲得商機，是很划算的投資。

生肖虎

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：單身者本月對待感情的態度過於執著，即使目前進行的感情不被看好，仍然會投入全副熱情，過於盲目。有時不妨聽聽周圍朋友的建議，畢竟旁觀者清。

有伴侶：即使與異性朋友的交情再久、再好，也要注意保持適當距離，否則很容易捲入桃色風波裡。對戀人要多些信心，疑神疑鬼只會破壞感情。

事業學業指數：★★☆☆☆

事業運：本月虛榮心重，表現慾強，可能會因為高估了自己的能力，而接下難以完成的任務，偷雞不成蝕把米，反而留給上司輕浮的印象。

學業運：本月虛榮心重，不喜歡別人勝過自己，所以處處表現強勢，有時給人一種霸道不講理的感覺。不要把對手當成仇人，良性競爭能夠帶給你很多好處，讓你進步，心態要正確。

財富運指數：★★★☆☆

財富運：財運平順，變動不大，不過投資者會小有收穫。可做適量長期投資，將來能有可觀的收益。

生肖兔

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：愛情運普通，單身者若想戀愛應多出門走動，出門前好好的打扮一番，並佩戴一些小飾物，可提升愛情運！

有伴侶：不要總是站在自己的立場去指責伴侶，多進行換位思考，能讓你懂得更多相處之道。有時間的話可以一起出去散散心，在輕鬆的氣氛中，你們的感情溫度會直線上升。

事業學業指數：★★★★★

事業運：本月對工作得心應手，使工作場合瀰漫著輕快的休閒氣息。週末不妨和同事聚聚餐，交流感情，良好的人際關係對工作很有幫助。

學業運：學習遇到問題時，能主動找同學老師幫忙，使問題很快解決。還能把在同儕交流中學習到的知識和方法舉一反三，落實運用，對學習很有幫助，成績明顯上升。

財富運指數：★★★☆☆

財富運：上半月財運不佳，任何投資都不宜參與，小心有去無回。下半月財運上升，會有很多賺錢機會，若能把握，能有不錯的進帳。

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生肖龍

愛情運指數：★☆☆☆☆

單身者：不要隨意向暗戀對象表白，應該多觀察他對你的態度，確定他是否對你有好感。如果八字還沒有一撇就進行表白，不但尷尬，連友情都難以維繫。

有伴侶：你的猜疑心這個月特別重，喜歡「打爛沙盆璺到㞘」，因此經常發生小爭執。其實應該多給對方一點空間，兩人平常也應該多溝通才是。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運：本月事業運普通，工作繁重，難以偷閒，偶爾還會有一些高難度的工作考驗你。應沉著應對，以專業能力來克服困難。

學業運：本月學業壓力較大，但不能有偷懶的想法，每天應按時按量完成作業，才可保證學習品質。一旦拖欠作業，你就得用更多的時間來補救，這樣只會讓壓力增加，得不償失。

財富運指數：★☆☆☆☆

財富運：動力不足，發展不順，恐遇內部資金周轉不靈、外部強敵打壓之險，不利大幅變動，還是放緩腳步，調整求財策略為好。遇到難題，也別礙於面子而苦撐，及時求援才是上策。

生肖蛇

愛情運指數：★★★★☆

單身者：如果有比較合適的異性向你放電，不要端架子當作視而不見，以免對方誤認你對他沒有興趣。適當給予回應，是你們能否繼續深交的關鍵。

有伴侶：你對自己很有信心，在戀愛中總處於主導地位，另一半對你也言聽計從。但也不能因此就要求太過分，否則兩人感情極易陷入僵局。

事業學業指數：★★☆☆☆

事業運：先前的努力並未獲得預期的成果，讓你極度不爽。勝負乃兵家常事，把心態放開一點，要知道付出不一定等於回報，但不付出就一定沒有回報。

學業運：本月學習有些抓不住重點，有時會在次要的問題上耗費大量時間，收穫卻不大。迷惑時多請教同學或老師，他們能幫你找到清晰的脈絡，並指點你正確的努力方向。

財富運指數：★★★★☆

財富運：本月中旬起會有財運貴人出現。聽到某些資訊時，應多留個心眼，說不定其中就暗藏商機，只等著你去挖掘出驚喜。

生肖馬

愛情運指數：★★★★☆

單身者：單身者有機會在月中左右收到異性朋友的禮物，如果彼此有意，可試著深入交往，易有不錯的結局。

有伴侶：有伴侶者雖然小有爭吵，但很快就能和好如初。多用智慧、體貼來關心另一半，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，能讓對方大為感動。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運：雖然完成了不少工作，不過由於欠缺技巧，在工作的過程中會感到很辛苦。另外，腦力工作者應多注意睡眠的品質，否則工作的效率將大打折扣。

學業運：你把父母對你學業的關心看成壓力，導致親子關係惡化，這會影響到你的學習。對父母的不滿意可以說出來，互相溝通，才能避免不必要的誤會。

財富運指數：★★★★☆

財富運：本月你特別善於理財。不但能有效的省錢，對投資也有獨到的看法，進帳不少。另外，外出時要注意門戶，避免小偷光臨。

生肖羊

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：就算有時間，你還是只想宅在家裡，根本不可能進入戀愛狀態。月中的運勢不錯，趕快收起懶散的心，振作起來吧，遇到真命天子的機率很高喔！

有伴侶：愛情的運勢平穩，和戀人的關係不會有什麼戲劇性的進展，但也不用擔心會有過多的爭執，因為你們雙方都保持著一顆平和的心來彼此相待。

事業學業指數：★☆☆☆☆

事業運：過分自信將會導致你這個月的事業走入險境，保持謙虛謹慎的精神，遇到問題時才能獲得他人的援助，讓一切化險為夷。

學業運：學業上的壓力讓你心情沉重，越是想認真學習、越是無法集中精神，無法獲得好成績讓你很失望，也很迷茫。不妨找心理諮詢的老師聊一聊，找出問題所在，你會有新的收穫。

財富運指數：★★☆☆☆

財富運：財運波動大，錢財進出較為頻繁。有機會收到他人的禮物，但要記得回贈。適當儲蓄，可防止入不敷出的情況發生。

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生肖猴

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：單身的朋友本月缺乏浪漫感，導致表白成功率偏低，不宜做沒有準備的表白。月末運勢好轉，可以為表白做些暗示，讓對方有點心理準備。

有伴侶：本月與戀人的感情還算平和，只是有時候你會一時口快，說的話傷及對方自尊，導致他喪失自信。平日盡量多說些鼓勵的話，能緩和這類問題。

事業學業指數：★★★★★

事業運：工作運大好，有撥開雲霧見青天的欣喜。長期以來的努力終於得到應有的回報，使你的自信心大大增加。繼續加油，更上層樓將指日可待。

學業運：跟家長、老師的溝通都很好，能在發現問題後及時傳達出來，且都能在雙方討論後解決。同時你也把這種溝通方式用在同學的相處，使同學關係更為融洽，造就了良好的學習環境。

財富運指數：★☆☆☆☆

財富運：本月有些固執己見，進行投資時死守著不切實際的理財觀念，使得投資資訊閉塞，投資失利的可能性很高。

生肖雞

愛情運指數：★★★★★

單身者：本月單身者感受到異性頻頻發出的電流，可謂是桃花朵朵盛開。只不過選擇多了也傷腦筋，可以和貼心朋友討論討論，避免交到爛桃花。

有伴侶：本月你的心靈狀態很純淨，能夠毫無雜念的享受愛情，以往生活中的無奈也能被你自動忽視，這樣的感覺會很棒哦！

事業學業指數：★★★★☆

事業運：本月你大部分的精力都放在工作上，由於專注，你在事業上得到很大的收穫，但因為沒有好好休息，健康將會受到傷害。

學業運：良好的心態加上認真的態度，本月學業不會有什麼壓力，面對各類考試只要做好複習計畫，成績一定不會差。最重要的是注意考試心態，不要有太重的得失心。

財富運指數：★★★☆☆

財富運：本月你的投資態度過於急躁，容易出現還沒分析透徹就急於買進或拋出的狀況，尤其在略有虧損時你會更急躁，這對判斷力將造成嚴重影響。

生肖狗

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：本月遇見有眼緣的異性機會很多，但是不宜發展一見鍾情的戀愛。有眼緣不代表有緣，千萬別因為一時的衝動而錯過真愛。將感情建立在較深的瞭解上，才會更加可靠。

有伴侶：在激情中易感受到愛情的濃烈與熾熱，讓你很有快感，可一旦受到丁點冷落，你便會質疑對方的愛。在對待兩性關係上，應多使用理性。

事業學業指數：★★★☆☆

事業運：同事的職位節節高升，對你打擊不小，上司的期望也讓你壓力倍增，甚至有打退堂鼓的想法。不妨先平復心境，增加信心，再去面對問題。

學業運：月初比較放鬆，學習有些鬆懈，到了月中就會感到吃力了。如果月底有考試，你就會更手忙腳亂。遵守學習計畫和學習時間，會讓你輕鬆很多，只要能夠做好複習，考試一點也不可怕。

財富運指數：★☆☆☆☆

財富運：財運不佳，損失多導因於他人牽連。所以本月不宜與人合夥投資，有閒錢者可考慮定存或購買基金、保險等，穩中求利為上策。

生肖豬

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：本月的你過於被動，在別人眼裡會覺得你過度矜持，對你有好感的異性可能會因而卻步。愛情需要勇氣，你要學著主動，大膽追求，離幸福才會近一些。

有伴侶：本月你們的感情有些脆弱，需要你好好的去經營，多花時間關心關心另一半，避免讓他產生被冷落的感覺。

事業學業指數：★★☆☆☆

事業運：工作找不到關鍵點，常常發生漏拍的情況。苦苦思索、用腦過度，反而會讓你的思緒越發混亂，不如放下手頭的工作，到戶外多走走，呼吸呼吸新鮮空氣，找回靈感。

學業運：在喜歡的科目上會花很多時間，對不喜歡的科目則不屑一顧，這樣會讓你偏科的現象越來越嚴重。學科就像是人體內的各種微量元素，要均衡發展才會健康。應合理安排學習時間，平衡你的學科差距。

財富運指數：★★★★☆

財富運：財運不錯，中獎指數頗高。你提出的一些要求會得到上司批准，但不應大肆宣揚，以免遭到同事嫉妒。下半月重在守財，不要亂花錢。

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