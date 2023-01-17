屬豬、鼠、牛、虎2023年麥玲玲運程｜屬虎無吉星、屬豬易入不敷支

【屬豬、鼠、牛、虎｜麥玲玲2023兔年整體運程｜十二生肖】麥玲玲2023兔年運程來了！12生肖的整體運勢，愛情、事業、健康、財運一文看清。本次先是豬、鼠、牛、虎的整體運程，立刻看看麥玲玲2023屬豬、鼠、牛、虎的運程，兼解構犯太歲化解攻略。一同來參考玄學家麥玲玲2023兔年12生肖運程啦！



屬豬、鼠、牛、虎｜麥玲玲2023兔年整體運程一文睇清

麥玲玲2022兔年12生肖運程（麥玲玲授權圖片）

麥玲玲2023兔年整體運程：屬豬者

屬豬、鼠、牛、虎｜肖豬者今年有「天廚」吉星加持，惟提防飲食過量而有腸胃不適或體重上升（《雙生陌生人》劇照）

麥玲玲2023屬豬整體運程｜愛情運

單身者於兔年可借助有「天乙」吉星廣結人緣，不妨兔出席相親活動，看能否結識有好感丟對象再作發展。



麥玲玲2023屬豬整體運程｜事業運

屬豬者職場上發揮魅力，可望憑藉人和而使事業有進步。

麥玲玲2023屬豬整體運程｜健康運

屬豬者今年有「天廚」吉星加持，惟提防飲食過量而有腸胃不適或體重上升，師傅建議屬豬者多作健康管理。

麥玲玲2023屬豬整體運程｜財運

屬豬者始終未有財星進駐，故不宜期望收入有大幅增長，需要控制開支，以免有入不敷支情況。

麥玲玲2023兔年整體運程：屬鼠者

屬豬、鼠、牛、虎｜肖屬鼠今年容易受異性拖累而有金錢損失（《回歸》劇照）

麥玲玲2023屬鼠整體運程｜愛情運

師傅表示屬鼠者是兔年十二生肖中桃花最燦爛的一員，惟始終受「刑太歲」影響，容易出現桃花破財。



麥玲玲2023屬鼠整體運程｜事業運

屬鼠者新一年的事業發展，兔年有「天德」貴人星及「紅鸞」 桃花星加持，整體仍屬進步之年。

麥玲玲2023屬鼠整體運程｜健康運

屬鼠者整體健康運並無大礙，但始終屬於「刑太歲」年份，難免會有較多皮膚敏感、牙痛及神經痛等瑣碎毛病。

麥玲玲2023屬鼠整體運程｜財運

屬鼠者今年容易受異性拖累而有金錢損失，建議剛開展關係者需要多了解對方背景，以免無辜破財。

麥玲玲2023兔年整體運程：屬牛者

屬豬、鼠、牛、虎｜兔年的事業將會有起色，肖牛者新一年將會有輕微升遷運（《下流上車族》劇照）

麥玲玲2023屬牛整體運程｜愛情運

屬牛者不利姻緣，已婚者需注意跟另一半家人相處態度，不宜過分干涉，以免「好心做壞事」。



麥玲玲2023屬牛整體運程｜事業運

兔年的事業將會有起色，屬牛者新一年將會有輕微升遷運，惟只屬職銜及權責提升，薪酬則未見有大幅薪調。

麥玲玲2023屬牛整體運程｜健康運

屬牛者今年受凶星衝擊「天狗」及「吊客」，外遊前要留意目的地之天氣變化及治安環境，到埗後亦要提防有水土不服。

麥玲玲2023屬牛整體運程｜財運

癸卯年未有吉星或財星進駐，屬牛者不宜開拓高風險的炒賣項目，以免無辜破財。

麥玲玲2023兔年整體運程：屬虎者

屬豬、鼠、牛、虎｜肖虎者在感情上經歷「關口年」，兔年將會是重新開始的一年。（《最佳的愛情》劇照）

麥玲玲2023屬虎整體運程｜愛情運

屬虎者在感情上經歷「關口年」，兔年將會是重新開始的一年。唯兔年非屬大桃花年，同時兼顧事業，故此屬虎者對戀愛意欲較為淡泊。



麥玲玲2023屬虎整體運程｜事業運

屬虎者新一年吉星欠奉，事業運稍有進步。師傅建議屬虎者要學懂放鬆心情，以樂觀正面心態對面新挑戰。

麥玲玲2023屬虎整體運程｜健康運

兔年有「陌越」凶星入主因陌生環境而帶來的精神壓力，容易引發失眠問題，師傅建議屬虎者建立有規律的生活模式。

麥玲玲2023屬虎整體運程｜財運

屬虎者整體財運將會較為平穩，惟始終未有吉星或財星駕臨，新一年仍需要凡事親力親為，不宜對財運有太大期望。

【麥玲玲2023兔年整體運程 Q&A】