麥玲玲2023兔年運程｜12生肖整體健康運　TOP3生肖相沖年恐損健康

【麥玲玲2023兔年十二生肖運程｜健康運】麥玲玲2023兔年12生肖運程一文看清！所謂「去舊迎新」把過去一年的好壞放下，以全新心態迎接美好的新一年！除了專業愛情外，人最重要的當然是健康，無健康的話什麼都沒有，到底十二生肖於兔年的健康運程如何呢？兔年會否因「犯太歲」而影響健康呢？一同來參考玄學家麥玲玲2023兔年12生肖運程啦！



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麥玲玲2023兔年運程：十二生肖運程一文睇清

麥玲玲2022兔年12生肖運程（麥玲玲授權圖片）

麥玲玲2023年兔年生肖運程：肖兔、龍、蛇、馬者

麥玲玲2023兔年運程：肖兔者



肖兔者今年屬「犯太歲」年份，健康運相對較差！容易影響睡眠質素甚至引發失眠問題，抵抗力弱亦會有較多傷風、感冒等瑣碎毛病，需要多加注意。

麥玲玲2023兔年運程：肖龍者



今年健康無大礙，但難免會有瑣碎的健康毛病，例如牙痛、神經痛、腸胃炎或舊患復發等，師傅建議多作健康管理；出外特別提防水土不服情況，飲食適可而止，並隨身帶備藥物以保平安。

麥玲玲2023兔年運程：肖蛇者



新一年有「孤辰」入主此星籠罩下肖蛇者不時有悶悶不樂情緒，師傅建議多接觸大自然或多做瑜伽、太極等運動減壓，以樂觀正面心態面對。

肖蛇者不時有悶悶不樂情緒（《逃避雖可恥但有用SP》劇照）

麥玲玲2023兔年運程：肖馬者



肖馬者今年健康未有重大衝擊，但想進一步提升健康運，師傅建議可於虎年年底進行詳細的身體檢查，主動捐血及洗牙應驗輕微血光之災。

麥玲玲2023年兔年生肖運程：肖羊、猴、雞、狗者

麥玲玲2023兔年運程：肖羊者



肖羊者健康將無大礙，惟水上高危活動可免則免，師傅建議出發前多注意天氣狀況，務必做好安全與專業人士結伴，以免樂極生悲。

麥玲玲2023兔年運程：肖猴者



虎年受「沖太歲」影響，肖猴者較多傷風感冒或關節勞損等瑣碎毛病；來到兔年擺脱了「犯太歲」衝擊，又有貴人吉星加持，凡事逢凶化吉，故整體健康運將會有明顯進步。

虎年受「沖太歲」影響，肖猴者較多傷風感冒或關節勞損等瑣碎毛病（《機智的醫生生活》劇照）

麥玲玲2023兔年運程：肖雞者



肖雞者來年屬「沖太歲」，雖然相沖年份運勢未必一面倒，但師傅建議肖雞者於虎年年底進行徹底的身體檢查，立春過後捐血、洗牙、祈福及攝太歲。

麥玲玲2023兔年運程：肖狗者



肖狗者將會經歷連續兩年的「犯太歲」年份,對健康運衝擊較大，需要做好健康管理。多注意血壓、膽固醇及心臟方面的都市病，建議於虎年年底進行詳細的身體檢查，以免虛驚一場。

麥玲玲2023年兔年生肖運程：肖豬、鼠、牛、虎者

麥玲玲2023兔年運程：肖豬者



肖豬者今年有「天廚」吉星加持，惟提防飲食過量而有腸胃不適或體重上升，甚至引發膽固醇、高血壓等。師傅建議肖豬者多作健康管理，亦可定期進行身體檢查保平安。

肖豬者今年有「天廚」吉星加持，惟提防飲食過量而有腸胃不適或體重上升（《闔家辣》劇照）

麥玲玲2023兔年運程：肖鼠者



肖鼠者整體健康運並無大礙，但始終屬於「刑太歲」年份，難免會有較多皮膚敏感、牙痛及神經痛等瑣碎毛病。另外肖鼠者女士若有懷孕打算，最少滿三個月始向外公布，以免出現變數。

麥玲玲2023兔年運程：肖牛者



肖牛者今年受凶星衝擊「天狗」及「吊客」，兔年外遊前要留意目的地之天氣變化及治安環境,到埗後亦要提防有水土不服、行李延誤或財物遺失情況，凡事要以安全為大前提。

肖牛者今年受凶星衝擊「天狗」及「吊客」（《遠看是蔚藍的春天》劇照）

麥玲玲2023兔年運程：肖虎者



兔年有「陌越」凶星入主因陌生環境而帶來的精神壓力，容易引發失眠問題，此外需要提防關節受傷，尤其有腰、膝舊患者需要特別小心，師傅建議肖虎者建立有規律的生活模式。