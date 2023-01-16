屬羊、猴、雞、狗2023年麥玲玲運程｜屬猴易破財、屬雞凶星須化解

【屬羊、猴、雞、狗｜麥玲玲2023兔年整體運程｜十二生肖】麥玲玲2023兔年運程來了！12生肖的整體運勢，愛情、事業、健康、財運一文看清。本次先是羊、猴、雞、狗的整體運程，立刻看看麥玲玲2023屬羊、猴、雞、狗的運程，兼解構犯太歲化解攻略。一同來參考玄學家麥玲玲2023兔年12生肖運程啦！



屬羊、猴、雞、狗｜麥玲玲2023兔年整體運程一文睇清

麥玲玲2022兔年12生肖運程（麥玲玲授權圖片）

麥玲玲2023兔年整體運程：屬羊者

麥玲玲2023屬羊整體運程｜愛情運

屬羊者整體感情運融洽，師傅建議若望想擺脱單身，先改變心態把握春季的桃花餘氣。

麥玲玲2023屬羊整體運程｜事業運

屬羊者流年吉星助力主要反映於事業之上，故工作發展算是如虎添翼。

麥玲玲2023屬羊整體運程｜健康運



屬羊者健康將無大礙，惟水上高危活動可免則免，師傅建議出發前多注意天氣狀況，務必做好安全與專業人士結伴，以免樂極生悲。

麥玲玲2023屬羊整體運程｜財運

屬羊者今年未有財星進駐，雖然正財收入有進步，但財運不穩定性較多，故做好兩手準備謹慎守財。

屬羊、猴、雞、狗 ｜肖羊者今年未有財星進駐，但財運不穩定性較多（《愛回家》劇照）

麥玲玲2023兔年整體運程：屬猴者

麥玲玲2023屬猴整體運程｜愛情運

屬猴者若果去年已婚者或者已懷孕添丁，又或者已分手者，今年將會在生活中開啟新篇章。

麥玲玲2023屬猴整體運程｜事業運

屬猴者來到兔年事業運將會漸入佳境，加上有貴人助力加持，可望於職場上一展拳腳。

麥玲玲2023屬猴整體運程｜健康運

屬猴者來到兔年擺脱了「犯太歲」衝擊，又有貴人吉星加持，故整體健康運將會有明顯進步。

麥玲玲2023屬猴整體運程｜財運

虎年受「沖太歲」的負面衝擊，容易有投資失誤及破財情況，但整體財運將會較為穩定。

屬羊、猴、雞、狗 ｜虎年受「沖太歲」的負面衝擊，容易有投資失誤及破財情況（《迷妹羅曼史》劇照）

麥玲玲2023兔年整體運程：屬雞者

麥玲玲2023屬雞整體運程｜愛情運

屬雞者是今年沖太歲生肖，感情方面會出現各種不同變化：結婚、分手、懷孕亦算是變化的一種。

麥玲玲2023屬雞整體運程｜事業運

兔年想轉換工作環境，惟屬「犯太歲」，師傅建議作出變化前需要考慮周詳，長遠對事業發展可有幫助。

麥玲玲2023屬雞整體運程｜健康運

屬雞者來年屬「沖太歲」，師傅建議屬雞者立春過後捐血、洗牙、祈福及攝太歲。

麥玲玲2023屬雞整體運程｜財運

「沖太歲」 之年財運本來已有較大起伏，加上「大耗」凶星入主，屬雞者難免會有較多意料之外的開支。

麥玲玲2023兔年整體運程：屬狗者

麥玲玲2023屬狗整體運程｜愛情運

屬狗者今年人緣運比去年更佳，雖則非桃花生肖，但貴人人緣運仍然是名列前數名的。

麥玲玲2023屬狗整體運程｜事業運

屬狗者兔年屬「合太歲」 年份易被是非口舌纏身，師傅建議兔年可申請內部調遷或崗位調動。

麥玲玲2023屬狗整體運程｜健康運

屬狗者將會經歷連續兩年的「犯太歲」年份，對健康運衝擊較大，需要做好健康管理。

麥玲玲2023屬狗整體運程｜財運

師傅建議屬狗者需調節心態以平常心面對，不宜將目標訂得太高，作重要決定前亦務必考慮周詳。

屬羊、猴、雞、狗 ｜肖狗者將會經歷連續兩年的「犯太歲」年份（《酸酸甜甜愛上你》劇照）

**生肖命理只供參考之用，內容由麥玲玲授權刊登**資料來源：《麥玲玲2023年兔年運程》

【麥玲玲2023兔年整體運程 Q&A】