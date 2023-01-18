蘇民峰2023兔年運程｜12生肖整體財運　財運最強運勢TOP3準備發達

【蘇民峰2023兔年運程｜十二生肖感情運｜財運】蘇民峰2023兔年運程一文看清！2023年即將來臨，回望2022的一年，不論是好壞亦希望大家以全新心態迎接新一年！相信一眾打工一族最關心絕對是有沒有加薪機會？正財及能否得到意外偏財呢？一同來參考玄學家蘇民峰2023兔年12生肖運程啦！



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蘇民峰2023兔年運程｜：十二生肖運程一文睇清

蘇民峰師傅（蘇民峰命理風水網站）

蘇民峰2023年兔年生肖運程：屬兔、龍、蛇、馬者

蘇民峰2023兔年運程｜蘇民峰2023年兔年生肖運程：屬兔、龍、蛇、馬者（《嚦咕嚦咕新年財》劇照）

蘇民峰2023兔年運程：屬兔者



今年為貴人舒服懶年，惟春夏天出生的屬兔者今年開始進入逆運，需要做好心理準備財運可能突然下滑，甚至乎有破財之象。

蘇民峰2023兔年運程：屬龍者



本年為屬龍者的財運年，財運比別的生肖為佳，這對收入不穩的從商或自僱者幫助最大，必能從努力而爭取到更佳成績； 惟上班一族不會因一年的財運而令收入有所增加。

蘇民峰2023兔年運程：屬蛇者



今年是權力地位提升年，上班一族如果能爭取到升遷，財運自然能相應增長，加上本年為「求名在先，求利次之」的情況下，故今年在財政上要好好處理。

蘇民峰2023兔年運程：屬馬者



「人閒心閒，無事相關。」師傅表示屬馬者不用對財運太過寄予厚望，反正才一年之始，在這個空閒的月份好好籌劃今年去向，這是一個合適的時機。

蘇民峰2023年兔年生肖運程：屬羊、猴、雞、狗者

蘇民峰2023兔年運程｜蘇民峰2023年兔年生肖運程：屬羊、猴、雞、狗者（《愛回家之開心速遞》劇照）

蘇民峰2023兔年運程：屬羊者



今年屬羊者財運上能有驚喜的機會不大，倒不如藉此權力地位提升月多些出席公眾或慈善活動，先把自己的名聲提升，故本月開支可能會較平常為多。

蘇民峰2023兔年運程：屬猴者



今年為思想學習投資年，是開支較平常多的一年，尤其是開始作新投資會有很多意想不到的開銷，如處理不當，恐觸發財務危機。

蘇民峰2023兔年運程：屬雞者



屬雞者是今年在投資或學習都是有一些額外花費的，故今年在財運方面要處理得宜，方能避免因開支過度而令財政失去平衡。

蘇民峰2023兔年運程：屬狗者



屬狗者今年為財運年，各個生肖之中財運算是名列前茅，這對收入不穩的從商或自僱一族最為受惠，必然能因財運年而令收入有所增加。

蘇民峰2023年兔年生肖運程：屬豬、鼠、牛、虎者

蘇民峰2023兔年運程｜蘇民峰2023年兔年生肖運程：屬豬、鼠、牛、虎者（《街坊財爺》劇照）

蘇民峰2023兔年運程：屬豬者



今年為辛苦個人力量得財年，對自僱一族幫助最為直接，這代表收入必然能因工作量上升而有所增加，與付出的努力是相等的。

蘇民峰2023兔年運程：屬鼠者



屬鼠者今年為辛苦個人力量得則年，財運容易出現兩極化，上班一族不可能因一時的工作量增減而令收入有所改變。最直接受惠的是的自僱一族；而從商一族亦能增加促成生意的機率。

蘇民峰2023兔年運程：屬牛者



今年為屬牛者的財運年，在財運方面今年算是前列生肖，這對從商一族助力最大，因財運年指財運容易提升。

蘇民峰2023兔年運程：屬虎者



本年為貴人舒服得財年，可能工作較為清閒，但不會直接影響財運，上班一族不會一時的工作慢而令收入減少；從商者做事有時不需太努力，除了是多勞多得的自僱一族才可能因工作減少而收入下降。

**生肖命理只供參考之用，內容由蘇民峰授權刊登**資料來源：《蘇民峰2023兔年運程》

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