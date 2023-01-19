蘇民峰2023兔年運程｜12生肖整體健康運　屬狗相合年需小心腸胃

【蘇民峰2023兔年運程｜十二生肖感情運｜健康運】蘇民峰2023兔年運程一文看清！2023年即將來臨，回望2022的一年，不論是好壞亦希望大家以全新心態迎接新一年！除了事業外，健康都相當重要，沒有健康就難成大事，到底十二生肖於兔年的整體健康運程如何呢？兔年有個方法可以提升健康？一同來參考玄學家蘇民峰2023兔年12生肖運程啦！



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蘇民峰2023兔年運程｜：十二生肖運程一文睇清

（蘇民峰命理風水網站）

蘇民峰2023年兔年生肖運程：屬兔、龍、蛇、馬者

蘇民峰2023兔年運程｜蘇民峰2023年兔年生肖運程：屬兔、龍、蛇、馬者（《觸及真心》劇照）

蘇民峰2023兔年運程：屬兔者



屬兔者今年犯太歲有「劍鋒」、「伏尸」這兩顆凶星跟隨，故特別要小心意外損傷，走路時也要小心一點，尤其是農曆二月和八月。

蘇民峰2023兔年運程：屬龍者



本年為太歲相穿年，皮膚、腸胃稍為要小心，惟相穿影響不大，只要平時爭取充足睡眠，飲食小心一些，相信今年健康狀況仍然是良好的。

蘇民峰2023兔年運程：屬蛇者



兔年並無刑沖，亦無損傷星，即使因外遊或外出公幹的機會增多，也不怕突然遇上意外損傷，只要在自己沖犯太歲的月份小心些便可以了。

蘇民峰2023兔年運程：屬馬者



屬馬者兔年並無刑沖，亦無損傷疾病星，身心健康也都是良好的，平常身體強健的你固然佳；即使平常體弱多病的你亦可藉此年好好調養，望能與病魔逐漸分手。

蘇民峰2023年兔年生肖運程：屬羊、猴、雞、狗者

蘇民峰2023兔年運程｜蘇民峰2023年兔年生肖運程：屬羊、猴、雞、狗者（《無法成為野獸的我們》劇照）

蘇民峰2023兔年運程：屬羊者



今年屬羊者是太歲三合年，身體狀況應該較平穩，即使今年有血刃損傷星，突然遇上損傷機會不大。

蘇民峰2023兔年運程：屬猴者



兔年屬猴者健康運是良好的，因今年你是太歲暗合生肖，一切都來得比去年穩定。雖然有顆「死符」疾病星，但這小星不會為你帶來嚴重影響。

蘇民峰2023兔年運程：屬雞者



屬雞者本來沖太歲的你為金木相沖，易見刀傷車禍，尤其農曆二月及八月，宜捐血、洗牙，應掉損傷。如情況許可，這兩個月宜減少駕駛為佳。

蘇民峰2023兔年運程：屬狗者



今年為屬狗者的相合年，突然遇上意外損傷的機會不大，且本年也不是腸胃疾病高危年，腸胃出現突發性問題的機會也不大，但如果是生於農曆三月、六月、九月或十二月要小心腸胃。

蘇民峰2023年兔年生肖運程：屬豬、鼠、牛、虎者

蘇民峰2023兔年運程｜蘇民峰2023年兔年生肖運程：屬豬、鼠、牛、虎者（《不懂撒嬌的女人》劇照）

蘇民峰2023兔年運程：屬豬者



本年為太歲三合年，突然遇上意外損傷的機會不大，亦無不理身體的疾病損傷星，故此整體健康狀態是良好。

蘇民峰2023兔年運程：屬鼠者



屬鼠者今年是太歲相刑生肖，皮膚及腎、膀胱、泌尿系統要稍為注意。屬鼠的女性要小心泌尿系統毛病，生冷之物今年要少沾為妙。

蘇民峰2023兔年運程：屬牛者



屬牛者今年非腸胃流行疾病年，即使平常有着腸胃不適，今年也能給你好好調理，當然農曆三月、六月、九月及十二月要小心飲食的，這必然能令你今年能健康地度過。

蘇民峰2023兔年運程：屬虎者



師傅特別提醒屬虎者駕駛時務必要小心提防，以避是非； 即使不駕駛，走路時也要穩固一點，方能免跌倒人前，既尷尬又傷痛。

**生肖命理只供參考之用，內容由蘇民峰授權刊登**資料來源：《蘇民峰2023兔年運程》

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