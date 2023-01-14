「最美郭芙」傅明憲近況曝光！曾成落魄闊太看透人生與愛犬渡餘生

【傅明憲｜最美郭芙】80年代演藝界可謂盛產美女的鼎峰時期，有不少昔日的花旦都嫁入豪門成為幸福少奶奶。曾被封「最美郭芙」的傅明憲在當紅時期毅然結婚，惟終未能如願以常成為幸福人妻，後來失婚更成落魄闊太？



【傅明憲｜最美郭芙】80年代演藝界可謂盛產美女的鼎峰時期，有不少昔日的花旦都嫁入豪門成為幸福少奶奶。（《神鵰俠侶》劇照）

「最美郭芙」傅明憲近況曝光！疑容貌升級

近年外界不段傳出傅明憲容貌升級的傳聞，在她的個人社交平台的照片可見雙眼比起以前大得誇張，擁有尖尖下巴。過去傅明憲的個人社交平台大多分享動物及風景照為主，久違露面的她去年9月分享了出席愛護動物協會活動的照片，相中大眼睛仍顯略為憔悴，跟過往稍微不同，未知是否修圖過度。

【傅明憲｜最美郭芙】「最美郭芙」傅明憲近況曝光！（IG@gigi_fifi_fu）

傅明憲出自名門望族 演藝路可謂一帆風順

傅明憲在上海出生，出自名門世家；其父傅奇及其母石慧同樣是60年代演藝圈的當紅藝人，因此贏在起跑線的她自小有優良的條件。當年年僅15歲的傅明憲更憑著黃百鳴的《開心鬼》電影招募演員而被選上，繼已展開了演員生涯。父親得知亦「出手」寫信給邵逸夫為她鋪路，最終傅明憲順利加入TVB並接下《神鵰俠侶》飾演「郭芙」一角。

【傅明憲｜最美郭芙】傅明憲在上海出生，出自名門世家；其父傅奇及其母石慧同樣是60年代演藝圈的當紅藝人。（WEIBO@傅明憲）

當紅間毅然選擇結婚 傅明憲棄演藝夢做人妻

憑著劇集《神鵰俠侶》人氣急升，傅明憲突然宣佈嫁人。1998年29歲的傅明憲跟比她年長10歲的海域集團主席葉劍波邂逅，這段情並不獲外界祝福，其父母亦極力反對，但不顧外界聲音的傅明憲，二人交往一年後選擇踏入婚禮殿堂。

【傅明憲｜最美郭芙】憑著劇集《神鵰俠侶》人氣急升，傅明憲突然宣佈嫁人。（《神鵰俠侶》劇照）

傅明憲不獲祝福的婚姻 終分道揚鑣

其實結婚初期葉劍波對傅明憲疼愛有加，丈夫葉劍波更會因傅明憲一句話而買下豪宅給她。身為愛狗之人的傅明憲，不惜豪花數百萬，據傳天天都給予愛犬進食靈芝、定期帶愛犬做例行檢查。但是直到二人結婚踏入第8年，葉劍波捲入涉嫌詐騙案而被捕入獄，之後傅明憲宣布與正在服刑的葉劍波離婚。

【傅明憲｜最美郭芙】不獲祝福的婚姻，終分道揚鑣（WEIBO@傅明憲）

傅明憲放下人妻包袱大解放成豪放蒲女？

所謂一夜間跌落地獄，回復單身的傅明憲放下昔日的人妻包袱。當時有媒體拍到她先後跟兩男街頭肉搏；先跟清洪大狀契仔巫翊鳴（原名巫雨平）街頭激吻，再跟楊哲寧（前立法會議員楊孝華之子），兩男一女到K房唱卡啦OK，後再被拍到夜場消遣。

【傅明憲｜最美郭芙】放下人妻包袱大解放成豪放蒲女？（WEIBO@傅明憲）

兩度豪門夢碎 傅明憲如今與愛犬渡過人生

自跟前夫葉劍波離婚後，傅明憲多年後再迎來新戀情遇上比她年小11歲的富二代莊家彬，惟二人交往9年多終未能開花結果。再一次回復單身的傅明憲未有因單身而感到寂寞，反而生活變得更為精彩。在她個人社交平台不時見到她分享跟朋友聚會的照片，一時周遊列國享受生活。身為愛狗之人的傅明憲現時擔任的愛護動物協會會長，熱衷關注動物的工作，亦有更多時間跟愛犬相處。

【傅明憲｜最美郭芙】家族坐擁80億身家的38歲莊士集團太子爺莊家彬，自15年與傅明憲結束9年的姐弟戀後，隨即搭上國產女友程新惠（Grace）。（WEIBO@莊家彬Albert）

【傅明憲｜最美郭芙】 兩度豪門夢碎，如今與愛犬渡過人生。（IG@gigi_fifi_fu）

【傅明憲 Q&A】