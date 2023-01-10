梁榮忠久違露面滿頭白髮一臉滄桑！潛力新星毀前途終被封賤男之名

【梁榮忠｜萬千星輝頒獎典禮2022】TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》終於圓滿結束！頒獎禮上見到不少久違露面的臉孔，率先由《刑事偵緝檔案》的最佳拍檔陶大宇和梁榮忠一齊頒發「最佳男女配角」。梁榮忠滿頭白髮一臉滄桑，昔日梁榮忠給人「花弗」印象，更傳出屢次出軌的傳聞，後來的「車震事件」更被封為「世紀賤男」，演藝事業插水式下滑。



【梁榮忠｜萬千星輝頒獎典禮2022】梁榮忠滿頭白髮一臉滄桑（TVB）

梁榮忠自毀前途 終被冠上「世紀賤男」 之名

梁榮忠自小有一個演員夢，後來更憑著天賦考入香港演藝學院，並以優異成績獲得多個演出機會。讀書時期已經有幸出演周星馳的電影，雖然戲份不多，但是絕對是一個很好的經驗，他的星途可謂一片光明。

【梁榮忠｜萬千星輝頒獎典禮2022】梁榮忠自小有一個演員夢。（《我在黑社會的日子》電影截圖）

在讀書時期經已跟影帝級人物合作的梁榮忠，當得知周星馳打算開拍新電影，梁榮忠即時為自己奪取演出機會。畢竟周星馳的電影一直都獲有不錯口碑，且票房號召力又十分厲害。最後梁榮忠獲得電影製作公司垂青，殊不知滿心歡喜之際出現換角的情況。

周星馳一言中的 狠言只能當「二打六」

其實梁榮忠原本擔演「祝枝山」一角，惟換角一事使其一度大感失望。得知事件的周星馳決定親自與梁榮忠見面，可是其表現令到周星馳感到失望，周星馳直言他沒有天份，只能當「二打六」。電影製作公司為表歉意安排了一個戲份不多的角色給他，他在電影飾演旺財主人「賣慘」名場面，讓他在觀眾心中留下印象，並因這次換角為他迎來新機會。

【梁榮忠｜萬千星輝頒獎典禮2022】其實梁榮忠原本擔演「祝枝山」一角，惟換角一事使其一度大感失望。（《唐伯虎點秋香》電影截圖）

李克勤兩度出手相救 曾翻身成功

不久後，梁榮忠遇上人生伯樂，跟李克勤主持《叻人新世紀》節目，憑著詼諧幽默的口才令他人氣急升， 同時讓大台看到他的潛質成為力捧小生之一。1995年出演《刑事偵緝檔案》擔當男二角色，後來又出演《濟公》。不過走紅的梁榮忠卻耍大牌，擺起明星架子，使大台不滿並不再力捧。一怒之下梁榮忠過檔亞洲電視，惟他人氣不及從前。

【梁榮忠｜萬千星輝頒獎典禮2022】李克勤兩度出手相救 曾翻身成功（Instagram@hacken1206）

多年後跟亞洲電視合約到期後，他只好吃「回頭草」重返大台，但是大台已人面全非，梁榮忠只能擔演一些小角色。此時好兄弟李克勤再度邀請其一同主持《殘酷一叮》，他亦憑一同主持《殘酷一叮》翻身成功。

【梁榮忠｜萬千星輝頒獎典禮2022】好兄弟李克勤再度邀請其一同主持《殘酷一叮》翻身成功。（《殘酷一叮》截圖）

「花弗」個性死不悔改 屢次出軌

當翻身成功的梁榮忠，不但沒有好好把握眼前機會，反而屢次犯錯終爆出「車震事件」，使其再難以翻身。事實上梁榮忠「花弗」個性人人皆知，他出道初時仍是「二打六」結識了有「最美郭芙」之稱的傅明憲，最終有傳梁榮忠花心背叛傅明憲，導致二人的四年戀情告吹。據傳跟傳明憲相戀間已搭上一同合演《刑事偵緝檔案》的鍾麗淇。

【梁榮忠｜萬千星輝頒獎典禮2022】跟鍾麗淇同居後，梁榮忠多次跟多位女演員傳出的緋聞。（《刑事偵緝檔案》劇照）

梁榮忠跟「最美郭芙」傅明憲4年情結束後，迅速跟鍾麗淇走在一起，且二人很快同居。「一次不忠，百次不容」。 自跟鍾麗淇同居後，梁榮忠多次跟多位女演員傳出緋聞，但是鍾麗淇一直選擇原諒，外界都以為鍾麗淇有能力收服梁榮忠這個浪子，可是現實永遠打破幻想。

【梁榮忠｜萬千星輝頒獎典禮2022】2005年梁榮忠被傳媒拍到跟前港姐朱慧敏在車上發生「不當行為」。（VCG）

轟動全城「車震事件」 今成「一支公」

2005年梁榮忠被傳媒拍到跟前港姐朱慧敏在車上發生「不當行為」，並長達一個多小時。一輪激情後，朱慧敏更衣冠不整地下車，而令到「車震事件」曝光。轟動全城的「車震事件」發生後，梁榮忠被外界強烈指責，他更被冠上「世紀賤男」之名。另一方面，鍾麗淇不再忍受終狠心斬斷7年情。此後，梁榮忠甚少出演幕前工作，而梁榮忠去年受訪間都自稱單身。

【梁榮忠 Q&A】