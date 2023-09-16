楊紫瓊今年3月憑電影《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）以大熱之勢榮獲《第95屆奧斯卡》「最佳女主角」，成為首位亞裔奧斯卡影后，創下新的影壇歷史。而楊紫瓊與年長她17歲的前法拉利總裁尚陶德（Jean Todt）的長達19年的愛情長跑，更是一段佳話，早前二人已經完婚，他們的親友也到場見證此甜蜜時刻。

近日楊紫瓊又有新作上映，而且是罕有地出演懸疑驚悚電影，劇情中更有「鬼上身」的情節中一人分飾多角，大展精湛演技！



楊紫瓊罕有地出演驚悚類電影展精湛演技（《威尼斯謀殺案》劇照）

楊紫瓊罕有地出演驚悚類電影 展精湛演技

楊紫瓊近日新作上映，她於推理驚悚片《威尼斯謀殺案》中飾演靈媒Joyce Reynolds，作為首位華人影后的她，多年出演作品無數，而這部電影將是她罕有地出演驚悚類型。從早前的預告片中看到楊紫瓊是飾演靈媒，更有疑似「鬼上身」的情節，以一人分飾多角，精湛的演技演繹不同的人物角色間的差別。而且這套英美合拍的推理驚悚片《威尼斯謀殺案》，更是選擇於香港率先上映！

楊紫瓊與年長她17歲的男友結婚， 結束19年愛情長跑（IG@massafelipe）

楊紫瓊與年長她17歲的年長她17歲的前法拉利總裁尚陶德（Jean Todt）男友﹐結束19年愛情長跑，已經完婚了！（IG@massafelipe）

楊紫瓊與年長她17歲的男友結婚 （IG@massafelipe）

楊紫瓊與年長她17歲的男友完婚 結束19年愛情長跑

現年61歲的楊紫瓊，與年長她17歲的前法拉利總裁尚陶德（Jean Todt），戀愛長達19年，他們好友知名葡萄牙車手費利佩馬薩（Felipe Massa），在社交媒體Instagram上發文，祝賀楊紫瓊和尚陶德「結婚快樂」。

帖文中圖片有楊紫瓊和尚陶德一起現身聚會的畫面，其中卡片上還寫著：「我們於2004年6月4日在上海相識。2004年7月26日，尚陶德向楊紫瓊求婚，她答應了！在2023 年7月27日，6992 天后的今天，在家人和朋友的陪伴下，我們很高興能一起慶祝這個特殊的時刻！（We met in Shanghai on 4th June 2004. On 26th July 2004, J.T proposed to marry M. Y and she said YES! Today after 6992 days on 27th July 2023 in Geneva, surrounded by loving family and friends, We are so happy to celebrate this special moment together!）」

楊紫瓊榮獲《第95屆奧斯卡》「最佳女主角」

楊紫瓊榮獲《第95屆奧斯卡》「最佳女主角」（奧斯卡節目截圖）

楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）《第95屆奧斯卡》中榮獲「最佳女主角」殊榮，成為首位亞裔奧斯卡影后，創下屬於她的影壇歷史。楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮台上分享獲獎感言時分享：

女士們，不要讓任何人對妳說：妳已過巔峰。永不放棄。（And ladies, don't let anybody tell you you are ever past your prime. Never give up.） 楊紫瓊

感謝我在香港的大家庭，我在那裡開始了我的職業生涯。謝謝你讓我站在你的肩膀上，幫了我一把，讓我今天能站在這裡。（And also to my extended family in Hong Kong, where I started my career. Thank you for letting me stand on your shoulders, giving me a leg up so that I can be here today.） 楊紫瓊

楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》獲《金球獎》等多項電影獎

在這之前楊紫瓊已憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）﹐榮獲《第29屆演員工會獎》「最佳女主角」、《第80屆金球獎》喜劇類電影「最佳女主角」及《第94屆國家評論協會獎》（National Board of Review Awards）的「最佳女主角」，早以創下不少屬於她的影壇紀錄。現年60歲的她一度又一度創下新的事業高峰，但原來楊紫瓊差點因一原因想拒演該電影，而她的跌宕起伏的經歷，也成就了如今這位「一代打女」、「國際影星」。

奧斯卡2023︱楊紫瓊曾在收到《奇異女俠玩救宇宙》劇本時想拒演

但原來楊紫瓊曾表示在收到劇本時想拒演，因當時定的角色名字是「Michelle Wang」，與她的英文名一樣。但楊紫瓊認為每個角色都需要獨特的靈魂，因此向導演和編劇提議時，表示一定要改角色名，否則她會拒絕接演。看來最後導演和編劇有接納她的意見，將角色名定為「Evelyn Wang」，不然就錯失了這次機會，最終她也成功電影角色秀蓮（Evelyn Wang）完美詮釋。

40年了，我沒有放手，今日終能站在這裡，是很夢幻的旅程。 楊紫瓊

奧斯卡2023︱楊紫瓊以「馬來西亞小姐」冠軍出道 曾被封「香港一代打女」

楊紫瓊以「馬來西亞小姐」冠軍出道，曾被封「香港一代打女」（IG@michelleyeoh_official）

這位「香港一代打女」楊紫瓊其實是一位馬來西亞華裔，她在「馬來西亞小姐」選美競賽中，獲冠軍的頭銜出道，後來機緣巧合下來到香港與周潤發拍廣告片，從此開始在香港影視圈發展。在1986年因《皇家師姐》一片成功走紅，成為「香港一代打女」，後來再接連拍攝多套電影，躍身成為享譽國際的亞裔演員，創造出屬於她的傳奇故事。

奧斯卡2023︱60歲楊紫瓊無懼年華老去

擁「馬來西亞小姐」頭銜的楊紫瓊，即使如今已60歲，依然擁其獨特的高貴、優雅氣質，不遜年輕時。楊紫瓊以一身Giorgio Armani高訂禮服現身金球獎，藍黑色抹胸緊身上衣，更突顯她的緊緻的好身材，美貌依舊。楊紫瓊經常在Instagram上分享素顏的相片，無懼年華老去，以最自然真實狀態告訴大家﹐歲月老去沒甚麼可怕的！

奧斯卡2023︱楊紫瓊勇走艱辛武打路 曾斷肋骨、十字韌帶撕裂

楊紫瓊勇走艱辛武打路，曾斷肋骨、十字韌帶撕裂，依舊熱愛演員事業（IG@michelleyeoh_official）

楊紫瓊選美冠軍出身，明明可靠美貌在影視圈生存，但偏偏選擇了最辛苦的武打路。武打演員不僅要演技過人，也經歷無數次武打練習、無數次的受傷、失敗，更要冒著生命危險拍攝每一場打戲。楊紫瓊也分享過拍動作片很辛苦，但她熱愛挑戰難度，對於每次拍攝都是充滿熱誠，而且堅持不用替身。

但也因如此，楊紫瓊在1995年拍攝《阿金的故事》時，她在30多米的橋上墜下，當時斷了三根肋骨，幾乎癱瘓，在痊愈後繼續拍攝；在2000年《臥虎藏龍》時，楊紫瓊再次因打戲導致前十字韌帶撕裂，必須到美國進行手術，但手術後立即回去拍攝現場，她曾分享其中一場戲她抱著周潤發，但當時的腳是被木箱固定著，非常敬業。

我不想老是演被男人拯救的女角色，所以我開始練打戲，讓大家知道女人也是可以一樣演出很多元的電影！ 楊紫瓊

奧斯卡2023︱楊紫瓊對演員事業的熱愛依舊不減

在吃盡苦頭後，如今名成利就的楊紫瓊依然喜愛演員這份職業，堅持以實實在在的表演，為觀眾呈現一場又一場淋漓盡致的武打場面，即使背後是以無數傷痕換來，她依舊希望每一次出現，都能為大家帶來不一樣的演出。

奧斯卡2023︱楊紫瓊曾為愛息影 終發現「少奶奶」生活並不適合自己

楊紫瓊在1988年與香港商人潘迪生有過一段3年多的短暫婚姻（微博@智娛至樂）

事業路楊紫瓊選擇不走尋常路，而她的愛情路亦是崎嶇難行。楊紫瓊在1988年與香港商人潘迪生有過一段3年多的短暫婚姻，當時她正在事業上升期，她卻選擇為愛息影，然而這種幸福安逸的生活並不是她想要的。

關於這段短暫婚姻，楊紫瓊曾經在訪談節目《魯豫有約》中提及，她的母親想法較傳統，所以在她母親看來經歷離婚的她，是「失敗的」。但楊紫瓊並不這樣認為，她覺得「幸福」的主導權是在自己手中。

做傳統生兒育女、相夫教子的少奶奶，本來就非自己的真身，我從開始就不是個傳統女人，也早就接受這樣的自己。 楊紫瓊

奧斯卡2023︱楊紫瓊終遇上生命中靈魂伴侶

楊紫瓊在2004年終遇上生命中靈魂伴侶尚·陶德（Jean Todt）（IG@michelleyeoh_official）

楊紫瓊即使歷離婚後依然充滿魅力，在多段無疾而終的戀愛和似是而非的緋聞後，終於在2004年遇上了年長她17年的男朋友尚·陶德（Jean Todt），他是前國際汽聯主席及前任法拉利公司CEO﹐與楊紫瓊一樣都是事業有成人士。而這段戀情如今也邁入了第19年，依舊甜蜜穩定，對於如今的楊紫瓊來說擁有一段穩健、互相尊重的關係，且能讓她放心去闖、去工作的伴侶更重要。

現代的女生，她一定是很獨立的，有自己的想法，不需要去改變自己，得到另外一個人的愛護。 楊紫瓊