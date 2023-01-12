除了楊紫瓊，這7位也是大馬過江龍女星？她收養先天性心臟病兒子

第80屆金球獎頒獎禮於昨日舉行，馬來西亞華裔女演員楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》獲得歌舞/喜劇電影最佳女主角。文化體育及旅遊局局長楊潤雄隨即恭賀楊紫瓊，稱「香港演員在國際影壇大放異彩」，惟楊紫瓊是馬來西亞華裔女演員。事實上有不少來自大馬的「過江龍」女星早已深入港人的心，你又知道以下7位女藝人其實是來自馬來西亞嗎？



大馬「過江龍」女星｜1. 朱咪咪

現年68歲的朱咪咪原名為朱月美，出生於馬來西亞霹靂州怡保。（視覺中國）

現年68歲的朱咪咪原名為朱月美，出生於馬來西亞霹靂州怡保，在13歲那年跟隨二家姐到新加坡酒廊唱歌賺錢養家。直到1979年，她獨自來港發展，加盟了TVB後，因演出《歡樂今宵》搞笑親民的角色而廣為人知。朱咪咪與香港藝人馬德鐘為堂叔嫂關係，丈夫為馬德鐘堂兄。

大馬「過江龍」女星｜2. 張慧儀

一代「性感女神」的張慧儀同樣來自馬來西亞怡保，1992年奪得該區華裔小姐冠軍。（張慧儀微博）

曾是一代「性感女神」的張慧儀同樣來自馬來西亞怡保，1992年奪得該區華裔小姐冠軍。來港發展後，曾參演過多部膾炙人口的電視劇，包括：《真情》、《刑事偵緝檔案》、《壹號皇庭V》、《陀槍師姐IV》和《我和殭屍有個約會II》等，後者飾演馬叮噹一角更受不少觀眾喜愛。2003年因為家暴問題宣佈退出娛樂圈，直至2013年才復出，暫別娛樂圈期間收養了一名患有先天性心臟病的養子。近年參演《女人俱樂部》獲得廣泛好評。

大馬「過江龍」女星｜3. 李心潔

有「鬼后」之稱的李心潔一開始以歌手身份出道，後來在香港拍攝多套鬼片電影而成名。（IG @sinjelee1234）

有「鬼后」之稱的李心潔一開始以歌手身份出道，後來在香港拍攝多套鬼片電影而成名。李心潔更憑2003年成名作《見鬼》獲得香港電影金像獎和台灣電影金馬獎的影后寶座。2010年與導演彭順結婚，其後其丈夫被爆出軌醜聞，李心潔仍願意原諒，更表示兩人會一起面對挫折，2016年在馬來西亞吉隆坡生下一對雙胞胎。

大馬「過江龍」女星｜4. 楊秀惠

現年38歲的楊秀惠出生於馬來西亞柔佛州新山市，在2004年來港參加《國際華裔小姐競選》。（黃寶瑩 攝）

現年38歲的楊秀惠出生於馬來西亞柔佛州新山市，在2004年來港參加《國際華裔小姐競選》，雖5強止步，卻獲無綫電視賞識且簽約成為旗下藝人，展開演員生涯。2013年，楊秀惠投資逾百萬開設美妝店，從事美容產品代理生意，業務現時已擴充至新加坡、馬來西亞、澳門及海外地。

大馬「過江龍」女星｜5. 林明禎

人稱「真人版娜美」的林明禎於馬來西亞檳城出生，6歲時就和家人搬到柔佛生活。（IG @minchen333）

人稱「真人版娜美」的林明禎於馬來西亞檳城出生，6歲時就和家人搬到柔佛生活。2016年，林明禎出演了螢幕處女作《救殭清道夫》一炮而紅。其後參演《一秒拳王》和《飯戲攻心》等電影，深得港人喜愛。其天使臉孔與魔鬼身材更成為港男心目中的「大馬女神」。

大馬「過江龍」女星｜6. Gin Lee（李幸倪）

Gin Lee生於馬來西亞柔佛州新山，於2011年在香港出道。（IG @ginleeginlee）

Gin Lee生於馬來西亞柔佛州新山，於2011年在香港出道。Gin Lee曾經參加過《超級巨星2》的踢館賽，更曾獲得的香港樂壇多項主要獎項，包括：《新城勁爆頒獎禮》「勁爆女歌手金獎」兼「勁爆演繹大獎」，於2016至2018年連續三屆獲頒叱咤樂壇女歌手銀獎，於2020年奪得第四十三屆十大中文金曲女歌手金獎。

大馬「過江龍」女星｜7. 廖子妤

現年32歲、在馬來西亞柔佛出生的廖子妤於2012年赴港發展，任模特兒和演員。（IG @fish331）

現年32歲、在馬來西亞柔佛出生的廖子妤於2012年赴港發展，任模特兒和演員，間中參演ViuTV劇集。去年分別以《梅艷芳》及《智齒》獲提名第40屆香港電影金像獎最佳女配角，並憑《梅艷芳》中「梅愛芳」一角獲得香港電影金像獎最佳女配角。