李居明2023兔年運程｜12生肖事業運　屬羊事業登頂、屬猴升官發財

李居明2023兔年事業運程｜每到農曆新年，相信不少人都想知道新一年運勢如何，特別是事業財運，更是值得關注的部分。由此，大家不妨參考李居明師傅的2023兔年事業運程，為自己守住財富，甚至賺更多的金錢！



李居明2023兔年事業運程｜大家不妨參考李居明師傅的2023兔年事業運程。(李居明師傅)

>>>李居明2023兔年運程｜12生肖愛情運：屬雞欠吉星、屬蛇小心表錯情<<<

李居明2023兔年運程｜屬兔事業運：

今年屬兔命宮有「金匱」、「將星」，此為大財星及事業星。「將星」是代表有很多得力拍檔及貴人相助，可以大展拳腳，主動進攻，不必再守株待兔。而「金匱」代表儲財，今年戶口有盈餘，不用再見赤字！

李居明2023兔年運程｜屬龍事業運：

今年龍人內心千頭萬緒，不知如何落墨。對外關係受制於「害太歲」，助緣力薄弱，即使合作計劃能夠落實，龍人也未必嚐到甜頭！

李居明2023兔年運程｜屬蛇事業運：

蛇人在兔年想出位，異路功名、異軍突起依然是全年致勝之道，蛇人多向創新方向發展，有利蛇人在潮流中爭一席位。兔年教曉蛇人，條條大路通羅馬，此門被關上，走另一扇門亦未嘗不可呀！

李居明2023兔年事業運程｜屬馬在兔年獲強大貴人做後盾。(《同事三分親》劇照)

李居明2023兔年運程｜屬馬事業運：

馬人很適合團隊工作，因此反過來，馬人不需依賴兔，原因是屬馬在兔年獲強大貴人做後盾，一呼百應，工作起來事半功倍。

李居明2023兔年運程｜屬羊事業運：

「金匱」是大財星，意味今年有盈餘，工作投資不會虧本。「將星」指有好的上司部下及工作團隊，能夠領軍作戰。「八座」是權力星，那一年行「八座」，事業有機會登頂，受人尊敬及認同！

李居明2023兔年運程｜屬猴事業運：

「紫微」、「龍德」為眾星中最吉，猴人遇到此二星，今年發展可說成竹在胸，穩操勝券。至於「玉堂」出現，意味猴人可以升官，登入富貴之門。亦有「地解」轉化一切凶事。猴人一向舌劍唇槍，能言善辯，今年憑藉銳利詞鋒，又得貴人提拔，可以扶搖直上，有機會登頂！

李居明2023兔年事業運程｜雞人經常走動，亦會搬遷、轉工、換畫，想法極多。(《無法成為野獸的我們》劇照)

李居明2023兔年運程｜屬雞事業運：

雞人經常走動，亦會搬遷、轉工、換畫，想法極多，變化過程中經受考驗及磨練。受到眾凶星影響，這一年雞人付出的多，回報卻未必成正比，令雞人身心受困，對人生充滿問號！

李居明2023兔年運程｜屬狗事業運：

今年工作暢順，跟夥伴合作愉快，但整體發展屬小成小就。狗人欲突圍，掌兵出戰，看來仍需等待機會。

李居明2023兔年運程｜屬豬事業運：

今年豬人遇三大事業星，「將星」的意思是要跟別人合作，團結便是力量，不可獨斷獨行。屬豬的人一向自視高，喜歡自己做決定，這一年豬兔「三合」，也就是豬人要放棄當「獨行俠」，跟大夥兒拍檔，共同創業，調兵遣將，不能單靠個人一枝獨秀。

李居明2023兔年事業運程｜屬鼠的人可以積極打「友誼波」。(《愛回家之開心速遞》劇照)

李居明2023兔年事業運程｜今年牛人命宮內有「福星貴人」及「暗祿」兩粒吉星來旺。(《愛回家之開心速遞》劇照)

李居明2023兔年運程｜屬鼠事業運：

把握今年大桃花年，屬鼠的人可以積極打「友誼波」，拉攏關係，擴闊社交圈。今年雖未見大型事業吉星，但有一粒「祿神」來到命宮，可見鼠人依然財力充足，衣食無憂，或突然有一筆財富入袋。

李居明2023兔年運程｜屬牛事業運：

今年牛人命宮內有「福星貴人」及「暗祿」兩粒吉星來旺，由此可知，牛人的根基很紮實，今年第一不用煩金錢，因為仍有很多儲備，第二，身邊不乏支持者，即使碰到麻煩或不開心事情，沒有動搖牛人鞏固基礎。

李居明2023兔年運程｜屬虎事業運：

今年命宮內亦有一粒「金輿祿」，也就是虎人無需太辛苦拼搏，依然有金錢落袋，這是為何虎人今年傾向「歎世界」，做鼠不做差不多，不如及時行樂，這是今年虎人的心聲！

**生肖命理只供參考之用，內容由李居明授權刊登**

資料來源：《李居明兔年運程》