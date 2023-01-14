李居明2023兔年運程｜12生肖愛情運：屬雞欠吉星、屬蛇小心表錯情

李居明2023兔年運程｜即將踏入農曆新年，不少人都會關注感情生活，到底在新一年會否突破？愛情難以捉摸，機會容易稍縱即逝，需好好把握時機，若大家想知今年有甚麼需要注意，一起參考李居明師傅2023兔年愛情運程吧！



李居明2023兔年運程｜一起參考李居明師傅2023兔年愛情運程吧！(李居明師傅提供)

李居明2023兔年運程｜屬兔愛情運：事業先行，感情為次



今年兔人擔大旗做事，凡事以事業先行，感情為次。加上今年偏桃花激增，年長兔人小心桃花肇禍，年輕的兔人亦宜小心選擇，忌過份沉迷。太歲年亦為變化變動、換畫之年，兔人享受過程，不執著結果，切勿鑽入牛角尖。

李居明2023兔年運程｜屬龍愛情運：對愛情欠衝勁



龍人犯「害太歲」，影響所及，愛情桃花及人緣亦受損！今年龍人經常沒精打采，對愛情欠衝勁熱情。如你的另一半屬龍，今年便要有心理準備，屬龍在兔年是「容易受傷」的龍，除了真的容易碰撞受傷，心靈也較脆弱，經常躲在家中，對社交提不起興趣。

李居明2023兔年運程｜屬蛇愛情運：容易表錯情



今年屬蛇的人緣桃花較薄弱，即使有，容易表錯情，最終不歡而散！因此今年屬蛇對愛情宜保持警覺，已婚蛇人多忍讓，未婚的需觀察選擇，不必倉促決定。受「天狗」影響，屬蛇對朋友失去信心，亦較多疑，蛇人需要時間解開心結，方能真正享受好的愛情桃花。今年屬蛇雖然沒犯太歲，但蛇的好友「雞」及「馬」均犯太歲，令蛇人經常落單或受牽連。蛇人看通這一點，便可釋懷，對感情及人際紛爭處之泰然。

李居明2023兔年運程｜單身馬人年初家中可擺放桃花，在兔年有情人終成眷屬！(《接棒家族》劇照)

李居明2023兔年運程｜屬馬愛情運：喜事臨門



屬馬遇「天喜」、「咸池」兩大桃花星，喜事臨門，年輕馬人同居、結婚、添丁。年長馬人亦有機會辦喜事，擺酒賀壽或周年紀念。我常說，人生多做喜事是一種福氣！兔年雙春兼閏月，單身馬人年初家中可擺放桃花，北方催九紫，努力搶運，在兔年有情人終成眷屬！

李居明2023兔年運程｜屬羊愛情運：勿捲入桃色事件



今年羊兔「三合」，人緣桃花興旺，羊人份外有吸引力。今年屬羊不愁沒桃花，只怕太多太濫，應接不暇！特別是羊人犯「白虎」，女性是非較多，小心處理感情，以免破損好運。今年桃花雖然多，不過羊人以事業為重，宜化桃花為貴人，建立團隊，增強拍檔合夥。至於愛情點到即止，勿捲入桃色事件中，因小失大。

李居明2023兔年運程｜猴人遇上十二年才一遇的大運。(《初戀》劇照)

李居明2023兔年運程｜屬猴愛情運：把握今年的大運



今年行「紅艷」星，感情生活多姿多彩，不愁寂寞。盛運之年，猴人欲找理想對象，談婚論嫁，皆有機會成功！加上猴人行正桃花，適逢雙春兼潤月，均有利猴人辦喜事。猴人對愛情有任何想望，亦宜把握今年的大運達成。今年屬猴愛得高調，不必畏首畏尾。這十二年才一遇的大運，屬猴的你，想必已知如何為自己創造戀愛高峰！

李居明2023兔年運程｜屬雞愛情運：內心複雜



面對沖太歲之年，變化是無可避免。今年未婚雞人對愛情別抱太多期望，已婚者保持不變已經算贏。事實上，今年屬雞的人內心複雜，令伴侶無所適從！今年屬雞要放棄過份理想主義，從幻想走回現實，消除鬱結，藉太歲之變，變出幸福人生！今年由於欠吉星，新春記得在北方放一株桃花，增加愛情運，多靠攏猴、羊、豬生肖貴人，有助雞人變得更強大。

李居明2023兔年運程｜屬狗愛情運：可大膽主動追求



「六合」年又逢大桃花星，狗人情場得意，人際關係大幅改善，令狗人自信亦大大增強！今年狗人戀愛拍拖，已婚可以添丁，亦可趁機建立鞏固夥伴關係，共同發展將來。今年桃花姻緣正配，狗人可以大膽主動追求，尋找理想對象。屬狗的你假如仍未婚，這一年便要安排部署，佈好催旺桃花風水陣，為人生大事作準備！

李居明2023兔年運程｜屬豬愛情運：事業為重



今年豬兔「三合」，屬豬的人在兔年減少孤僻傲岸，脾氣佳，自然人緣也特別好。今年命宮內未有大型桃花星，卻有三大事業星出現，明顯看到，今年豬人事業為重，努力開天闢地。至於愛情方面，新的發展機遇相當多，不過豬人不急於選擇，今年愛情上未見激烈火花，能夠保持穩定關係，細水長流已經不錯了。

李居明2023兔年運程｜這一年在鼠人身邊的，便是命中真命天子！(《感動她77次》劇照)

李居明2023兔年運程｜屬鼠愛情運：鼠人身邊的，便是命中真命天子



今年鼠人行正桃花運，「紅鸞」是結婚星，未婚鼠人有衝動想結婚，已婚可以添丁。未有對象的單身鼠人，今年加把勁，在北方催旺桃花，迎接真命天子。此為十二年才一遇的姻緣星，現代人不喜結婚，換另一種說法，這一年在鼠人身邊的，便是命中真命天子！由於「子卯相刑」，鼠人份外小心沉迷風水招禍，處理感情勿輕率，以免樂極生悲。

李居明2023兔年運程｜屬牛愛情運：傾慕寧靜生活



去年屬牛的人桃花滿載，左右逢源，今年由絢爛回歸平淡，牛人會較低調，除了減少社交，感情發展亦乏善可陳。今年牛人有一種莫名其妙的抑鬱，比較喜歡獨處，假如伴侶屬牛，另一半要明白，今年屬牛較傾慕寧靜生活，遠離煩囂，不想投入競爭激烈環境中。因此，在愛情上，牛人亦會相當被動，欠主動熱情，即使對方積極暗示，牛人亦會懵然不知，這是牛人在兔年的感情寫照。

李居明2023兔年運程｜屬虎愛情運：小心選擇對象



今年虎人行大桃花，愛情高漲，年輕虎人須注意勿濫情，年長虎人亦要克制，戒沉迷風月，也要小心婦女病及前列腺等毛病。今年大利虎女添丁生育，已婚二度蜜月化桃花。虎人把握今年完成愛情願望，亦宜趁機開拓人際，建立良好社交關係，為未來發展鋪路。今年虎人感情泛濫，由於「流霞」屬不正桃花，小心選擇對象，帶眼識人，以兔樂極生悲，空歡喜一場！

**生肖命理只供參考之用，內容由李居明授權刊登**

資料來源：《李居明兔年運程》