移民｜港夫婦移台2個月即後悔！狂數在台辛酸事1原因終再決心移英

【移民台灣｜移民】最近幾年社會經歷動盪，香港再度掀起移民潮，台灣跟香港距離不遠，言語上又甚少阻滯。除了英國、加拿大及澳洲等熱門國家，台灣亦成為不少港人的移民熱門國家。近日有名港人移民台灣後大呻當地非想像的好，在個人頻道力數移台慘況，更直言輸身家。



移民｜有名移民台灣的YouTuber「珍心活」拍片大談移台的心路歷程及所見所聞（youtube@珍心活 截圖）

早前，有名移民台灣的YouTuber「珍心活」拍片大談移台的心路歷程及所見所聞，他曾在「移民 珍心活：移民兩個月，我老婆後悔，6大原因！？」的影片上提及在台辛酸事，最終兩年間一直未能取得當地身份證及種種外在因素，導致他心灰意冷決定離開台灣。他影片更以「移民台灣燒了X百萬港元，我錯了？ 回流失敗者？ 離開台灣前，我老婆崩潰了？！」作標題，可見他移台兩年花費大筆錢。最近他再度宣布舉家移民英國，展開新生活。片中他表示，自舉家移台兩年間生活並非想像的那麼開心，影片一出網上討論區隨即引來網民熱議，不少人都力撐樓主的說法，有網民則反對樓主說法，意見兩極，一起來看看究竟吧！

移民｜港夫婦列6大點 移台2個月極後悔？

移民｜1. 無工人



「珍心活」指昔日在香港時太太回家後，基本上什麼都不用做，完全無需擔心日常生活所需，一切都由家傭全部安排好。但是移台後一切都改變了，家中的「家頭細務」所有都由太太負責，頻道主更表示自己昔日什麼都不用理會，但移台後除了工作外，還要處理家中大大小小的瑣碎事務。

移民｜1. 無工人（youtube@珍心活 截圖）

移民｜2. 無收入



相信如今選擇移民的朋友都明白「無收入」的問題，亦是在計劃當中，但是頻道主直言「原來當真正發生的時候，你的心便慌起來」。不少移民港人都會同樣面對一個問題，就是在港時有一份穩定工作，亦儲了一些經驗、人生閱歷以及擁有不錯的薪金，早已習慣了這樣的生活模式及條件，但是移民後卻處於一個「有出無入」的狀況，難免會心慌！

移民｜2. 無收入（youtube@珍心活 截圖）

移民｜3. 夫婦間分歧



頻道主表示，自己在港時做了10多年生意，太太則是做了打工族10多年，夫婦二人相處一直相安無事，亦有共同目標。自選擇投資移台後，發現彼此對金錢及管理錢的方法有很大出入。他解釋：「當太太見到存款減少，付出的錢又沒有回來...便開始有壓力，怪責為何不理。」不過他直言這個分歧是需要時間慢慢溝通。

移民｜3. 夫婦間分歧（youtube@珍心活 截圖）

移民｜4. 跟家人分離



父母年紀的增長，亦需要照顧，惟選擇移民難免心中感到對他們有虧欠。雖則移民前早已有心理準備，無奈時間長久後，便開始想念家人，尤其是移台後在街上不時看到一家大細三代同堂，使其更想念昔日一家人在一起的生活。

移民｜4. 跟家人分離（youtube@珍心活 截圖）

移民｜5. 言語不通



或許大家對此不解，台灣同樣是使用中文，對比其他歐洲國家理應較為輕鬆。頻道主表示夫婦二人國語能力尚可，惟投資移民是有期限，在台灣做生意需要跟對方商討，到銀行辦理手續等等，一年後當局會對其進行檢視。若果言語上溝通不善影響工作，恐怕會不被批准逗留，便要離開。

移民｜5. 言語不通（youtube@珍心活 截圖）

移民｜6. 太自由



由於自小在香港一個有規模環境下成長，移台後夫婦二人對台灣的自由環境並不習慣及感到壓力。不過他都解釋並非想嚇怕大家，單純是分享個人經歷讓準備移民的人士有一個心理準備及參考。

移民｜6. 太自由（youtube@珍心活 截圖）

網民意見兩極！「適合自己就好了，走自己應該走的路」

帖文不少人都力讚「珍心活」有勇氣；有部分網民則表示難以理解他的想法：「其實佢咁不停搬嚟搬去做乜？嫌錢腥？」、「投資移民係好洗錢嘅一環，通常啲人唔識做生意創業，會做加盟店，最後虧損一大筆乜都得唔到。」

移民｜網民意見兩極！（連登討論區 截圖）

更有網民覺得頻道主「活該」：「移民台灣嘅人抵死，而家咁多國家咁多途徑，有咩國家好唔得過台灣？我去過一次台北咁大把已經知道呢個係一個x地方，都仲要移民台灣嘅人既無洞察力，亦冇學英文嘅勇氣。為咗懶，諗住成世用中文橫行所以去台灣。」