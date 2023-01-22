《M3GAN》人工智能鬼娃由12歲女孩飾演！詭異舞蹈原不在劇本上？

溫子仁繼《詭娃安娜貝爾》及《詭修女》後，最近再推出恐怖力作人工殺姬《M3GAN》，片中的人工智能鬼娃原來是由一名12歲女孩扮演的！這位小演員Amie Donald不但擁有精湛演技，還非常擅長跳舞，電影中一段詭異的魔性舞蹈則引起觀眾的關注，但原來這原本並不在劇本上？



溫子仁繼《詭娃安娜貝爾》及《詭修女》後，最近再推出恐怖力作人工殺姬《M3GAN》。（《M3GAN》宣傳照）

《M3GAN》電影講述一個八歲小女孩Katie於一次車禍中失去雙親，在玩具公司任職AI專家的姨姨Gemma是其唯一親人，於是順理成章成為了Katie的監護人。但Gemma並沒有信心可以照顧好姪女，便決定將還在測試階段中的人工智能玩偶Megan來陪伴姪女， 並給予其「無論如何必須保護Katie」的指令，想不到Megan為遵從指令，竟大開殺戒、做出一連串血腥恐怖的行為！

Gemma決定將還在測試階段中的人工智能玩偶Megan來陪伴姪女， 並給予其「無論如何必須保護Katie」的指令。（《M3GAN》 電影截圖）

先前Netflix影集《Wednesday》中，女主角Jenna Ortega的詭異舞蹈一播出即爆紅，引來許多人模仿。這次《M3GAN》中，小演員Amie Donald的舞蹈同樣引起迴響！不過這段舞蹈原本並沒有在劇本上，而是在拍攝的時候，導演突然想為那場重點戲碼加入怪異的幽默感而臨時想出來的，怎料卻意外爆紅。舞蹈中翻筋斗等高難度舞蹈動作，也是由演員兼舞蹈員的Amie Donald親自完成的。

舞蹈中翻筋斗等高難度舞蹈動作，也是由演員兼舞蹈員的Amie Donald親自完成的。（《M3GAN》電影截圖）

至於為什麼《M3GAN》的鬼娃要找來真人演出，而不是CGI呢？溫子仁認為真人出演的動作、演技會更加自然和細膩。而敬業的小演員Amie Donald拍戲的時候，為了後期能夠加上特技效果，必須全程帶著頭套，眼睛部分只有一個小洞看到周圍事物。《M3GAN》上映後大受歡迎，有消息指監製溫子仁將會開拍續集。電影的結尾，女主角家中的另一個AI也留下了伏筆，因此會推出續集的機會相當大。

其實，片中兩位小主角Katie與Megan引起話題的另一個原因，是她們被指影射英國王室的Kate Middleton（凱特）和Meghan Markle（梅根）！此外，亦有網民認為人工智能玩偶Megan與「黑寡婦」Scarlett Johansson和「緋紅女巫」Elizabeth Olsen十分相似，大家又覺得像嗎？

有網民認為片中人工智能玩偶Megan與「黑寡婦」Scarlett Johansson十分相似。（Twitter @scarjorose）