移民｜港媽狂呻移英「慘況」力勸同路人：簡直慘過勞改！

【移民英國｜移民】近年香港再度掀起移民潮，越來越多港人都移民海外，當中英國最為受歡迎，隨著移英港人持續增加，網上不時都傳出「移民慘況」等傳聞。有名移英港媽曾在網上社交平台大呻移民後生活「慘過勞改」，更奉勸打算移民的港人務必要想清楚。有網民發現該帖文是在反諷，其實帖主是大讚英國生活很美好。



一名「港人雷丁迷路風情 Lost In Reading」網民曾在社交平台稱移英後生活「真係幾艱辛」，更力數表示移民生活非想像中的美好，有很多地方都不適應，更「慘情地」表示自己移英後猶如天天勞改般，不少人都認同帖主如此「艱辛」的生活，帖文一出即引起網民熱議，到底帖主是如何反諷呢？一起來看看究竟吧！

移民｜「艱辛」」原因 1 ：樓齡舊裝修時間長



帖主先大呻移英後日常生活感到「艱辛」，在英國要居住在一座90年樓齡的屋，且裝修時長很久，家中的牆身襯色都要花很多時間，加上家中空間太大導致經常出現找不到東西的情況。

移民｜「艱辛」」原因 1 ：樓齡舊裝修時間長（《香港愛情故事》劇照）

移民｜「艱辛」」原因 2. 慘到「簡直勞改」



帖主表示在港時家中小小的，現時移英後要不時管理家中的花園，足足2000尺草地直言「要種又要剪，簡直係勞改」，且定期要處理櫻花樹及蘋果，摘遲少少遍地都是，慶幸鄰居沒有投訴。

移民｜「艱辛」」原因 2. 慘到「簡直勞改」（Unsplash@EdwinChen）

移民｜「艱辛」」原因 3. 慘遭鄰居「蝦」經常要回禮



帖主表示一遇到鄰居就要跟他們聊天，一時之間要記下鄰居們的名字感吃力，且鄰居們經常送東西給自己，數量多到整個家都是，甚至回禮時仍然跟鄰居聊天。直到今年聖誕節，鄰居又再送朱古力給帖主，相信帖主又要煩惱回禮的問題。

移民｜「艱辛」」原因 3. 慘遭鄰居「蝦」經常要回禮（《港人雷丁迷路風情 Lost In Reading》截圖）

移民｜「艱辛」」原因 4. 廢掉揸車能力



眾所周知外國大多數都要自駕外出，但帖主大呻家中花園車位過大，一輛車根本無法泊滿，為求泊滿只好打算多兩輛車，惟兒子稍未有車牌，導致她感到十分煩惱。再者自駕外出人人都搶著讓路，一打燈過線隔離線就收油，使她苦言多年駕駛技術而廢掉。

移民｜「艱辛」」原因 4. 廢掉揸車能力（《鬼怪》劇照）

移民｜「艱辛」」原因 5. 天天都要做飯



帖主表示自己在英國超市購買食材，難以理解為個食材如此新鮮，加上家中又設有兩個焗爐及洗碗碟機，使她天天都沒有藉口不做飯。此外家中空間太大，要另想方法才可以一次過叫齊一家人吃飯。

移民｜「艱辛」」原因 5. 天天都要做飯（《金宵大廈2》劇照）

移民｜「艱辛」」原因 6. 易有抑鬱症



帖主又曾表示英國一踏入冬天，日光時間只有幾小時，她直言：「小版主瞓到中午，真係得幾個鐘」，真是容易患上抑鬱症。為了解悶今年聖誕節前一個月，她把去年入手的聖誕樹擺放到花園，聖誕節過後「再召佢返入屋」。

移民｜「艱辛」」原因 6. 易有抑鬱症（《港人雷丁迷路風情 Lost In Reading》截圖）

網民大感同情：見到都辛苦！

帖主「狠批」移民英國的不便之處；亦奉勸打算移民的港人務必要想清楚。有不少網民都深表同情留言表示：「咁辛苦，遲啲等我到咗體會下先」、「聽完你嘅分享，真係覺得好慘好無助，真係想快啲體驗下呢種無力感！」、「辛苦到真係聞者傷心聽者流淚！呢啲苦等我哋呢D辛苦命受啦」、「第時身體咁健康咁長壽，時間都唔知點消磨好」。