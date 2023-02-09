DAISO必買｜網嚴選12蚊店7大無限回購好物！平價蔬果鎖鮮神器

【DAISO12蚊店｜DAISO必買推介】Aeon旗下12蚊店「Daiso」一向推出的家用品又平又抵買，深得男女老少的歡迎，亦有熱愛12蚊店的網民於社交平台建立起「12蚊店關注組」，不時在群組定期分享最新產品或回購好物。以下就為大家綜合了7款$12蚊店抵買產品，當中獲得網民一致大力推薦，以下有一款產品更是經常缺貨！



Aeon旗下12蚊店「Daiso」一向推出的家用品又平又抵買，深得男女老少的歡迎。（Facebook@AEON Stores Hong Kong）

DAISO必買｜網嚴選12蚊店7大無限回購好物！

DAISO回購好物｜1. 摺疊水袋

第一眼看到貌似一個平平無奇的膠袋，但原來是一個既實用又方便的家用好品。該名網民表示這個是一個可摺疊的水袋，完全是滴水不漏，他甚至直言「適合居住劏房又無位擺膠水盤」的人。有不少購買摺疊水袋的網民表示，戶外露營同樣適合，收納方便不佔空間。

DAISO回購好物｜1. 摺疊水袋（FB@《12蚊店關注組》截圖）

DAISO回購好物｜2. 鞋具清潔擦膠

愛鞋之人這個好品絕對不能錯過！不少購買了這個鞋具清潔擦膠的網民都大讚，更留言表示：「波鞋上的污垢一擦即掉」、「用$12就可以輕鬆把鞋表面髒污簡單擦拭掉」、「神奇清潔鞋神器」。

DAISO回購好物｜2. 鞋具清潔擦膠（FB@《12蚊店關注組》截圖）

DAISO回購好物｜3.蔬果鎖鮮保持袋

群組中多次重複看到有不同的網民大讚這個蔬果鎖鮮保持袋，且經常缺貨難以購入。網民表示這個非一般的保鮮袋，而是蔬果鎖鮮神器。曾經有網民實測過把食剩的食物放進袋內，幾天都沒有變壞；一般保鮮袋三至五天就會變壞，相比一般保鮮袋鎖鮮效果強。此外，這個蔬果鎖鮮袋亦分為大、中、小 三個尺寸，大家可根據需要購買合適的尺寸。

DAISO回購好物｜3.蔬果鎖鮮保持袋（FB@《12蚊店關注組》截圖）

DAISO回購好物｜4.靜電手帶

相信近期深深感受到「靜電」，一不留神就會被電到又痛又怕，引發諸多困擾。有網民在12蚊店發掘到這個靜電手帶有效預防觸電，雖則網民表示不是完全百分百防電，但都有效減到八成，亦吸引到不少家長購買給小孩子。

DAISO必買｜相信近期深深感受到「靜電」，一不留神就會被電到又痛又怕（FB@《12蚊店關注組》截圖）

DAISO回購好物｜4.靜電手帶（FB@《12蚊店關注組》截圖）

DAISO回購好物｜5.美濃燒馬克杯

「美濃燒」是日本三大陶瓷製品中最為有名，亦是日本最受歡迎的陶瓷工藝，以設計美觀實用及價格吸引為賣點。網民驚喜於12蚊店發現美濃燒馬克杯，他更直言對12蚊店美濃燒製品「慾罷不能」，每次一經過2蚊店都「失手」，且大讚2蚊店美濃燒製品自用，還是待客都超體面！

DAISO回購好物｜5.美濃燒馬克杯（FB@《12蚊店關注組》截圖）

DAISO回購好物｜6. GEL甲油

早前，DAISO一推出的Gel甲油即時，引起搶購熱潮，經常賣斷貨。Gel甲油一共有40種顏色，售價一律$12。網民直言當初毫無期望，但用後發現甲油比想像出色，又沒有什麼氣味，唯一美中不足的就是浮膠有點多，但她直言：「12蚊，無可挑剔，抵到爛」。

DAISO回購好物｜6. GEL甲油（FB@《12蚊店關注組》截圖）

DAISO回購好物｜7. 多功能瀝水保鮮盒

網民剛巧想同一時間購買食物盒及瀝水籃，殊不知在12蚊店發現了這個多功能瀝水保鮮盒。一個食物盒同時可以蔬果清洗、瀝水及保鮮，且食物盒物料不易刮損有效防止食材被壓爛或悶壞。此外，食物盒適用於微波爐，一盒多用性價比相當高。