翁靜晶曾為愛退娛圈！成律師助無數基層市民 再婚與丈夫積極行善

【毒舌大狀｜翁靜晶】賀歲電影《毒舌大狀》屢創票房佳績，昨日已破6000萬，登上香港電影史港產片票房第7位。除了一眾主演精湛演出外，電影中圍繞的案件涉及大家族、謀殺等，令網民聯想到於1999年發生的「彭楚盈案」。而「彭楚盈案」中亦有一位律師翁靜晶不畏強權、義務接手案件，為逝者和逝者家人向政府提出召開死因庭研訊，所以不少人都稱她為真實版「林涼水」（電影中黃子華角色）。



翁靜晶曾是演員 與張國榮主演電影成經典作 被封「最美小龍女」

翁靜晶曾是演員 與張國榮主演電影成經典作 被封「最美小龍女」（翁靜晶@Facebook）

現年58歲翁靜晶可說是「人美心善」的代表人物，她在成為律師前，曾經是一名演員，在70至80年代出演不少電視劇和電影，像是《歲月河山》、《荳芽夢》、《突破》等等。但提及讓人印象深刻作品，不得不及在1983年翁靜晶與張國榮主演的電影《楊過與小龍女》，被譽為眾多神鵰俠侶版本中的最佳作，翁靜晶在電影中驚艷的扮相，以及她與張國榮感人至深的演出，令不少影迷留下深刻印象，而她當時也被封為「最美小龍女」。

翁靜晶演藝事業上升期與劉家良結婚 其後為愛息影

翁靜晶演藝事業上升期 ，與香港著名的武術指導劉家良結婚，期後為愛息影（翁靜晶@Facebook）

翁靜晶在拍攝《楊過與小龍女》一年後，就與當時香港著名的武術指導劉家良結婚，但這段婚姻紛議不斷。當時翁靜晶年僅20歲，而劉家良已經50歲，年齡相差懸殊，而且也是在她演藝事業上升期，更一度傳出她破壞劉家良與原配的婚姻，但二人以行動打破外界的質疑。婚後甜蜜，翁靜晶更為愛息影，在年輕貌美時甘願退出演藝圈，育兩名女兒，可惜劉家良在2013年血癌病逝，兩人相戀相扶30年。

翁靜晶息影後進修法律 轉行做律師

翁靜晶復出重新執業，活用法律知識幫助民眾（翁靜晶@Facebook）

翁靜晶在息影後，也並沒有安在家中當幸福少奶奶，先後轉投編織業和保險業，後來決定重返校園進修法律，並獲香港大學頒發法律碩士學位，成為一名律師。除此之外，翁靜晶亦有當電台節目主持人及作家，推出過一系列有關香港及世界各地的奇案書籍，也是一名才女。

翁靜晶再婚何猷彪 豪言：日後全數財產捐出作慈善

翁靜晶再婚何猷彪，豪言：日後全數財產捐出作慈善（陳志嵐攝）

在劉家良病逝5年後，翁靜晶於2018年宣布與何東爵士曾孫何猷彪結婚，在社交平台Facebook上分享喜訊，而所交換的婚戒是英國皇室專用的無價寶「威爾斯金」所製，只有在重大喜事時才用作定制首飾，據說是何猷彪的父親何鴻章生前為兒子何猷彪訂製，有著獨特又深遠的寓意。

翁靜晶再婚何猷彪，豪言：全數禮金捐出，日後全數財產捐出作慈善（翁靜晶@Facebook）

積極行善的翁靜晶，更在Facebook上表示會將全數禮金捐予退伍軍人協會與愛護動物協會，以將愛分享出去。翁靜晶並提到與丈夫何猷彪決定日後會將他們夫妻二人的全數財產捐出作慈善，想留給真正有需要的人。

翁靜晶婚後與丈夫積極行善 並曾捐出名牌手袋籌款幫助貧窮孩童

翁靜晶婚後與丈夫積極行善，並曾捐出名牌手袋籌款幫助貧窮孩童（翁靜晶@Facebook）

翁靜晶也是一位言出必行的人，在2021年他們夫妻二人曾為尼泊爾嚴重疫情籌款，並為此決定不慶祝結婚周年，專注此事，終籌得530萬元用作購買抗疫物資。其後翁靜晶更將5個Hermès手袋拿出來拍賣，並將所得款項透過「何東文化發展基金」幫肋香港在貧窮線上的小朋友。當時翁靜晶表示這幾個手袋都是已故老爺何鴻章以及丈夫何猷彪所贈的禮物，但她向來不好名牌，而這些手袋動輒都要幾十萬，而這筆錢卻能幫助更多人，這樣更值得。

翁靜晶復出重新執業 活用法律知識幫助民眾

翁靜晶復出重新執業 活用法律知識幫助民眾（翁靜晶@Facebook）

翁靜晶潛心禮佛，曾為定慧寺公開籌款並成為董事，期間揭發「和尚結婚案」醜聞，發現定慧寺中的釋智定騙取善信的善款，其後決定義務幫助捐款者追討公道。據說當時翁靜晶因此案的法律訴訟，耗盡數百萬元退休金，而她活用法律知識幫助民眾追討應有權利，成一時佳話。後來她更因此復出重新執業，在一次訪問中更稱復出是為了正義和服務市民，非為了掙錢。

現年58歲翁靜晶的個人社交平台上，可見她熱愛簡單平淡的生活，除了時常分享佛門資訊和新聞外，更多就是分享她的油畫作品，或者與丈夫的合照。時光易逝，可能會帶走很多東西，但帶不走且是不斷累積的是知識和氣質，這也正正體現在翁靜晶身上。