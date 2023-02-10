移民｜港夫婦移居加拿大嫌3難處而卻步！揚言一旦觸碰底線即回流

【移民加拿大｜移民｜回流】近年香港掀起移民潮，惟未必每個人能夠適應移民後當地的生活，現實與期望差距可能很大。有一個港男讀書時期已經隨同家人移居加拿大，直到大學畢業後回香港。多年後，他決心跟太太及四個孩子再次「回流」加拿大，早前他跟太太於個人頻道分享3大元素會使他們動搖而考慮回流返香港，更奉勸打算移民的港人務必要想清楚，到底是怎麼一回事呢？

移民加拿大｜港男決心跟太太及四個孩子再次「回流」加拿大（Youtube@《施家加四個》截圖）

移民加拿大｜1. 冶安比以前差



他們表示大多數移居加拿大多倫多的人都會同意，他表示如今冶安比以前差，以往即使是入屋偷竊都是趁着晚上沒有人的時段，才會出現這類的事情。

移民加拿大｜1. 冶安比以前差（Youtube@《施家加四個》截圖）

不過未知是否疫情緣故供應鏈有問題；第一是汽車零件價值變高，第二偷偷持有手槍的人變多，現今不管是日夜都不時出持槍搶劫的事件，從而可見加拿大的冶安是每況愈下。夫婦表示冶安無疑是他們的底線，觸碰到的話百分百會離開回流香港。

移民加拿大｜夫婦表示冶安無疑是他們的底線，觸碰到的話百分百會離開回流香港。（Youtube@《施家加四個》截圖）

移民加拿大｜2. 認識自己的根



夫婦表示一想到自己的孩子長大，也是希望讓他們認識自己出生的地方，或者孩子們會好奇父母出生的地方，甚至可以讓他們認識另一種文化。假若有天孩子們都打算回港生活，他們都會選擇一半時間留在香港，一半時時間留在加拿大生活。

移民加拿大｜2. 認識自己的根（Youtube@《施家加四個》截圖）

移民加拿大｜3. 教育有缺陷



頻道主直言非表示加拿大教育差，他們稱若果非這個原因亦不會打算「回流」加拿大，首先太太的家人全部都移居加拿大，因此太太毋須跟家人分開；其二是他們表示香港讀書很辛苦，甚至連家人都要親臨學校面試。香港的學習環境太壓迫導致很多需要創意的東西缺少，同時功課作業繁複使他們跟孩子身教的時間都變少。只要一溝通都離不開功課考試等話題。

移民加拿大｜3. 教育有缺陷（Youtube@《施家加四個》截圖）

不過他們覺得加拿大的教育稍微缺陷，有機會影響孩子們的成長。例如加拿大有部分學校開始推行男女共用廁所、談論同性婚姻過早，他們對此不太贊同有些東西在學校中學習。

移民加拿大｜他們覺得加拿大的教育稍微缺陷（Youtube@《施家加四個》截圖）

資料來源：《施家加四個》YouTube