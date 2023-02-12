【 殺手廢J｜陳安瑩 】ViuTV新電視劇《殺手廢J》於（6/2）首播，由《自肥企劃》成名的「格仔導演」Mike劉諾衡執導，陳湛文、袁澧林及陳海寧領銜主演。以黑色幽默喜劇，以殺手去暗諷打工一族實況，當中驚喜點除了網民大讚的配樂、鏡頭剪接外，其中一幕陳安瑩 「傻姑」更客串現身！



殺手廢J｜陳安瑩默默耕耘 甘當「綠葉」50年

陳安瑩 「傻姑」於新劇《殺手廢J》中客串現身，令不少人都大讚其神情到位，更有網民力讚：「好戲就是幾句對白就夠」。一提到陳安瑩，大家都會想起她的代表角色：「傻姑」，除了入形入格的演出，更因為她先後演過三次傻姑，包括黃日華版的《射鵰英雄傳》、劉德華版《神鵰俠侶》和古天樂版《神鵰俠侶》，令人留下非常深印象！

但原來陳安瑩的戲劇生涯並不簡單，入行至今超過50年，但自8歲從美國回流後，年紀輕輕10歲便開始演戲。小時候以「丁艷」作藝名成粵劇童星，後來通過藝人訓練班，在1979年先加入《歡樂今宵》，後來便集中演藝發展，多年來出演逾100部劇集。雖然陳安瑩戲劇能力毋庸置疑，但其實她只有當過一次女主角，就是在 1981年香港電台的單元劇《江湖再見》中，當時的男主角更是劉德華！在此之後，就一直擔當「綠葉」，多演師奶、清潔阿嬸等角色，不過她對此毫不介意。

殺手廢J｜陳安瑩戲劇生涯中寧願捱 拒攀關係

【 殺手廢J｜陳安瑩 】陳安瑩自幼當粵劇童星，更與各名伶同台演出！（ 微博@陳安瑩 ）

陳安瑩自幼當粵劇童星，其背景亦非常「有料」，她除了是粵劇名伶鄧碧雲契侄女，又是關德興師傅的契女，幼時與契爺合演多齣「黃飛鴻系列」電影，又跟粵劇名伶阮兆輝、尹飛燕、新馬師聯合演出。但自幼擁有的前輩關係並沒有令她自滿，長大後更一度打算加入警隊，不過因她一直都想加入演藝圈，後來巧合地因母親一句「做咩仲唔去」，最後就毅然參加訓練班而正式入行！

陳安瑩戲劇能力與人際關係具備，但她從來沒有攀助關係，默默耕耘多年只可惜欠缺上位機會，不過幸好她有一顆豁達、熱愛演戲的心！對於多年「綠葉」生涯，她不單沒有抱怨和不甘心，反而因熱愛演戲而故意增磅犧牲身形，曾在訪問中提及過：「我娃娃臉同唔高，惟有食肥至適合有老公同小朋友，咁先有戲拍。」對她而言無分主角及「綠葉」，只需要專心投入工作，她形容主角是金字塔的塔尖，而她就是做金字塔下面的沙，擔當他們的支援，戲中也有功勞。

殺手廢J｜陳安瑩 戲劇未能上位 轉危為機擔當配音員

入行多年，雖然陳安瑩大部分時間都在當「綠葉」，多年來默默耕耘，在無綫電視的告別作中《怒火街頭2》的喊戲大受好評，重新被人看到，以此結束其33年與無綫電視的賓主關係。在此之後，陳安瑩轉投香港電視（HKTV），不過天意弄人，HKTV最終未能成功開台，陳安瑩便離開成自由身。

看似陳安瑩的戲劇生涯並不如意，但因其口齒伶俐，得到配音領班盧國雄賞識，邀請她加入電影配音，自90年代起她兼任專業配音和寫稿員。她曾幫苑瓊丹、《赤裸羔羊》中邱淑貞配音，另外不少知名卡通都有她的聲音導航，如《足球小將》戴志偉、《寵物小精靈》小智、《Keroro軍曹》冬樹、《多啦A夢》大雄媽媽、《千與千尋》白龍！陳安瑩早前參加 TVB的真人秀《好聲好戲》中，以一人分飾三角的表現出色顯專業！在眾多高高低低當中，上天亦有眷顧陳安瑩，令她亦能找到自己的一片天，在戲劇以外，能以配音在戲中出現。

殺手廢J｜陳安瑩愛情長跑44年不婚不育 豁達人生心態：「最緊要開心」

陳安瑩不止在事業方面豁達自在，感情方面如是，她18歲時就與初戀圈外男朋友拍拖，二人已經相愛至今超過44年。兩人分隔兩地，她男朋友現時長居內地，但是她卻抱有不婚不育的打算。陳安瑩曾在訪問中透露，以前因孝順緣故，將母親一句銘記於心：「神明 黃大仙指引，30歲前不要結婚」，後來當30歲後心態自在、順其自然、沒有壓力，認為結婚只是名份，結婚與否不是重點，兩人關係穩定，只要活得開心更重要。

對陳安瑩而言，更有自己一套「豁達感情觀」，坦然無懼感情風浪。曾有人問過會否擔憂兩人關係，她則十分明白事理，因兩人分隔兩地，另一半要變心亦會理解：「我成日同男朋友講，唔同我一齊鍾意第二個都無所謂，因為可以有人煲湯、照顧佢。」