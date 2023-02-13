甄子丹、汪詩詩這對恩愛夫妻相愛20載，於2003年在加拿大多倫多註冊結婚，婚後的甄子丹與汪詩詩育有一女一子。經常會一同亮相電影首映，高調放閃。近日甄子丹完成了自導自演的新作《天龍八部之喬峰傳》後，立即與太太汪詩詩去泰國旅遊，社交平台中大曬旅程，相中兩人大放甜蜜合照，羡煞旁人！



甄子丹與汪詩詩相識相愛20載 當初並不被旁人看好

甄子丹曬出當年與汪詩詩二人的婚照（ 微博@甄子丹 ）

「宇宙最強」甄子丹與名模富家女汪詩詩這對佳人，現今登對非常，但原來一開初相戀時並不被旁人看好！不單因為甄子丹比汪詩詩年長18歲，更曾在之前有過兩段未能修成正果的感情。甄子丹曾有過一段短暫婚姻，該段婚姻經朋友介紹，甄子丹結識了一位從事廣告業的梁靜慈，不過兩人相戀三個月就匆匆結婚，隔年亦結束了兩人婚姻。

離婚過後一段時間，因戲與萬綺雯相戀，當時更有傳兩人將會談婚論嫁，但二人性格不合，感情僅維繫四年便告終。在之前的感情影響下，那時甄子丹對愛情曾失去信心，幸好碰上汪詩詩，給予他足夠的安全感。

因為我以前離過婚，所以對於婚姻沒有一種安全感，但是認識了我太太之後，很快我就有很強烈的感覺，覺得這個女孩，我必須要跟她在一起。 甄子丹

在上天的安排下，兩人轟烈地相愛、未婚先孕，大膽的決定賭對了，為甄子丹與汪詩詩寫下更好的未來。

甄子丹與汪詩詩當初竟因「美麗誤會」相愛 一切都是緣分

提起甄子丹與汪詩詩的相愛起點，原來不單一眼締緣，更是一場「美麗誤會」，兩人由相識4天就認定對方，更大膽決定在拍拖兩星期後就求婚！而在甄子丹與汪詩詩交往之前，原來並不知道彼此相差18歲，甄子丹曾表示：「我並不知道她這麼小的！」汪詩詩分析看不出兩人相差18歲的主因是自己思想與舉止比外表看起來成熟，而甄子丹則是比實際年齡更年輕，因此才造成這「美麗誤會」，繼而締造這段良緣，一直走到現今20載。

甄子丹與汪詩詩一家四口相當溫馨 （ IG@sweetcil ）

汪詩詩亦從當初名模身份淡出幕前轉為兩孩之母，她為甄子丹誕下一男一女，分別是甄濟如（Jasmine）和甄濟嘉（James）。

首次見面就有預感甄子丹是未來老公，他的出現改變了我的人生軌跡，由原本打算做職業女性到現在心甘情願回歸家庭，一切都是緣分。 汪詩詩

甄子丹與汪詩詩相愛之道： 「保鮮甜蜜如初靠讚賞」

相識相愛二十年，理應感情歸於平淡，但時間無阻甄子丹、汪詩詩兩人的火花及愛情。甄子丹自從以「葉問」一角站穩影壇功夫大師之位後，事業如日中天一直忙於拍戲，更被封為「宇宙最強」！甄子丹在不同訪問中曾隔空傳情，最近的新戲首映當中更明言太太比票房更要緊。

最重要的是太太喜歡這部作品，已經勝過一切！ 甄子丹

除了將太太汪詩詩放在第一位，甄子丹亦不時大讚、欣賞太太，曾力指太太是他生命中福星。

我的好運氣都是來自我太太的，我們結婚之後，基本上我的事業都很不錯，我的女兒出生，我第一次拿金像獎，兒子出生又拿獎，基本上每一年都開始拿獎。 甄子丹

甄子丹與汪詩詩夫妻之道：以行動表達愛

縱使事業再忙都無阻甄子丹寵妻的舉動，在娛樂圈中更是知名的「愛妻號」，多次高調示愛！據悉甄子丹和汪詩詩共同擁有的豪宅超過六套，其中甄子丹更豪贈汪詩詩過億的豪宅。2013年，在他們結婚十周年時，甄子丹忙於拍戲，也不惜請假陪太太特地再拍婚紗、到泰國蘇美島度蜜月慶祝，大曬恩愛。而太太去年41歲生日時，甄子丹亦豪用私人飛機、花束、公仔、飾物等及舉辦生日會為她慶祝。

在結婚十九週年紀念時，雖然甄子丹忙放工作，但不忘向太太隔空示愛，製作了一段結婚週年紀念影片，並送了一大束紅玫瑰給太太，實在非常用心，相信近日泰國蜜遊亦是紀念活動之一！除了在人前表現，以行動宣愛之外，甄子丹背後亦有一個與太太相關的紋身，曾笑言：

我背上有一個紋身，就是太太的姓名，一個「詩」字。 甄子丹

雖然因工作關係，分隔異地，令兩人聚少離多，但兩人都十分珍惜相處機會，甄子丹從不缺席家庭日子，更會不時會製造驚喜，為太太下廚、擔當她的攝影師等，確實是「暖男」！