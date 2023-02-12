90後夫妻鑽研雙人瑜伽令關係昇華　創業磨擦多：反省自己接受意見

情侶或夫妻之間擁有同一樣興趣，有人覺得可以有共同話題促進交流，但有人就覺得話題過於單一使人沉悶。JW Yoga and Fitness的創立人何卓琼（Water）及蔡國雄（Jason），兩夫妻不但同樣熱愛瑜伽，更一同鑽研雙人瑜伽，以及創立瑜伽教室發展瑜伽事業。既是夫妻又是工作拍檔，要維繫夫妻關係絕不容易，關鍵在於：「反省自己，接受意見」。

雙人瑜伽著重雙方協調與合作，從中能深入了解對方促進交流，Water與Jason亦在過程中發掘到對方鮮為人知的一面，令關係有所昇華！他們亦看中這優點，舉辦了創新的「單身雙人瑜伽派對」，在過去10場中成功撮合了至少20對戀人？



JW Yoga and Fitness的創立人何卓琼（Water）及蔡國雄（Jason），兩夫妻不但同樣熱愛瑜伽，更一同鑽研雙人瑜伽，以及創立瑜伽教室發展瑜伽事業。（黃寶瑩 攝）

90後夫妻何卓琼（Water）與蔡國雄（Jason）是瑜伽教室「JW Yoga and Fitness」的創辦人，兩人在6年前以「情侶檔」開設瑜伽教室，正式為他們共同創立的瑜伽事業揭開序幕，塑造出屬於他們難忘的回憶。

6年前以「情侶檔」開設瑜伽教室，正式為他們共同創立的瑜伽事業揭開序幕，塑造出屬於他們難忘的回憶。（黃寶瑩 攝）

90後夫妻相戀經過超甜蜜 曾因對方太靚仔而感不可靠？

由訪問開始，記者就猶如被粉紅泡泡包圍著一樣，Water與Jason的對答雖然不是甜言蜜語，但真誠的回應及浪漫的相戀經過，令記者也不禁感嘆：「真的很甜蜜！」大約在8年前，Water與Jason在萬聖節派對中相識，Water直言：

當時覺得他很靚仔，但就覺得不可能做到男朋友。 何卓琼（Water）

聽到Water這句話，隨即引起全場大笑，Water續指，覺得Jason在外表上的條件確實很好，但個性卻有點「Playboy」，作為男朋友似乎有點不可靠，所以在相識後2、3年都只是保持朋友關係，期間Water亦有自己的戀情，分手後也會跟Jason訴苦，是很要好的友誼關係。

Jason後來到英國工作假期，Water跟上一個男友分手後亦有跟不同男生約會，「每一次都有跟他（Jason）分享的，因為我真的當他是朋友」，直到有一日，Jason突然叫Water：「不用再跟其他男生約會了，我即將回來」，Water隨即被他的真誠所感動，講到這裡Water甜笑不停，「當時我正在跟第二個男仔出街，然後收到這個訊息，當時想即刻走」！兩人其後便相戀，並在2020年結婚成為夫妻。

不用再跟其他男生約會了，我即將回來。 蔡國雄（Jason）

相戀經過超浪漫！（黃寶瑩 攝）

瑜伽被定型女性化 無懼框架另有感悟：因為我想佢開心

Water自中學時期就開始接觸瑜伽，而Jason就是因為希望陪同Water而接觸。外界對瑜伽的刻板印象都覺得這是女孩子的玩意，Jason也坦言：「其實一開頭都覺得是」！

「那麼你為甚麼依然願意接觸瑜伽呢？」

「因為我想她開心！」

真誠的一句令場面再次失控，雖然Jason在訪問之中對答都是點到即止，但每一句也流露出對Water的濃濃愛意，實在是羡煞旁人！

願意接觸瑜伽，全因想她開心。 蔡國雄（Jason）

Water自中學時期就開始接觸瑜伽，而Jason就是因為希望陪同Water而接觸。（黃寶瑩 攝）

90後夫妻鑽研雙人瑜伽令關係昇華

Water一直以來都有接觸雙人瑜伽的意慾，試過跟妹妹一起玩，但雙人瑜伽有不少抬舉動作，兩個女仔似乎有點吃力，後來與Jason拍拖後就決定一試！當時香港還未有雙人瑜伽的課堂，兩人就遠赴外國上課學習鑽研。

雙人瑜伽著重雙方合作與協調，過程中必需清楚了解對方的每一步，才能完成動作及避免受傷，Jason直言透過雙人瑜伽，令兩人增加了溝通，「因為雙人瑜伽一定要清晰講述每一步要怎樣做，否則會易受傷」，過程中避不免會因為某些動作未能協調而出現爭執，但變相在日常生活中就少了爭執，Water笑言：「發洩了出來」！

Jason分享指，有時候自己有些動作很想嘗試，但就因為對方不想做而吵架，亦試過有個動作做極都做不到，之後就怪責自己、怪責對方。這時候，他們就會先停下來，各自想一想如何做好自己的部分，不要在當刻就爭論，冷靜下來再詳談，這也變相幫助到在日常生活吵架時，也可以這樣解決。

不要在當刻就爭論，冷靜下來再詳談。 何卓琼（Water）＆蔡國雄（Jason）

Jason直言透過雙人瑜伽，令兩人增加了溝通。（黃寶瑩 攝）

透過雙人瑜伽了解對方鮮為人知一面

透過雙人瑜伽，讓Water與Jason了解到對方鮮為人知的一面，Water直指對方個性心急，Jason就覺得太太缺乏安全感，Jason指出：「我覺得她很缺乏安全感，做很多動作都會好驚，但在日常生活中就很少表露這一點」，而Water就表示感覺到Jason知道了這一點，繼而在瑜伽過程中加以保護，「有些動作需要站在高處存在危險，到不慎跌下來的一刻，會感受到他在下面接住我、保護我」，又補充到：「平時他沒有這麼緊張我」。

Water在拍拖前感覺Jason不可靠，其實已看得出她是一個缺乏安全感的人，拍拖初期，Water曾經會質疑他的不著緊是否代表他不喜歡自己，但透露雙人瑜伽就了解到其實他只是不善於表達愛意。

因為佢不常把愛意表達出來，但透過瑜伽就可以表達得到。 何卓琼（Water）

面對面互相講出對方的優缺點其實並不容易，即使是老夫老妻也未必可以做到，但Water與Jason坦誠的分享，反映出兩人的默契。情侶或夫妻之間，最重要有真誠的溝通、深入的了解，先要了解對方的優缺點，然後接受與包容，再為對方作好的改變，這才是真正的愛情，在Water與Jason身上也充分看到這一點。

當對方講出你的不是時，就要先消化，不要立刻反駁，反省自己，接受對方意見。 何卓琼（Water）＆蔡國雄（Jason）

透過雙人瑜伽，讓Water與Jason了解到對方鮮為人知的一面，Water直指對方個性心急，Jason就覺得太太缺乏安全感。（黃寶瑩 攝）

90後夫妻創業磨擦多：反省自己接受意見

常言道：「相見好同住難」，一同共事就實在是難上加難！Water與Jason在6年前，創立了瑜伽教室「JW Yoga and Fitness」，很多情侶創業的例子都是損害感情、吵架收場，Water直言在創業初期的確需要磨合，「經常見面，一齊住、一齊睡覺，所以個腦一有任何想法就會當刻跟對方討論，變相沒有收工，長期保持24小時開工的狀態，有點壓力」。察覺到這個問題後，他們就訂立了「開會時間」，規定要在這個時問才討論工作相關的事宜，其他時候就做正常夫妻的日常，後來就改善了不少。

很多情侶創業的例子都是損害感情，吵架收場，Water直言在創業初期都的確需要磨合。（黃寶瑩 攝）

90後夫妻辦單身瑜伽派對 做月老撮合20+對

開設情侶瑜伽課程，令Water與Jason見盡閃爆畫面，見證住學生由拍拖、結婚到生B，最後更帶同小朋友一同上親子瑜伽班，很有滿足感及別具意義！後來受到友人啟發，令他們萌生起舉辦「單身雙人瑜伽派對」的念頭。

在派對中，除了有普通瑜伽環節，亦加插了傾計環節，讓他們更加深入了解大家，認識更多新朋友。Water透露，當男生做不到某些動作，但他仍然努力嘗試，女生都會看在眼內，而這一點很多時都是令女方動情的契機。

短短數小時的派對過後，Water與Jason都會舉辦後續活動，例如真正瑜伽班、義工活動、飯聚等等，助他們鞏固關係。由12月至今，他們已完成了10場派對，而每場都有至少2至3對可以配對得到，有後續聯繫，「部分會在活動完結後即刻去約會，有些都有相約再來上堂」，看到這些成果也令Water與Jason相當感動。

開設情侶瑜伽課程，令Water與Jason見盡閃爆畫面，見證住學生由拍拖、結婚到生B，最後更帶同小朋友一同上親子瑜伽班，很有滿足感及別具意義！（黃寶瑩 攝）

「如果我們沒有接觸瑜伽，沒有發展瑜伽事業的話，做一個普通打工仔就不能夠建立這麼多難忘回憶」，Water指出：「去學校教瑜伽、一齊表演、一齊上電視，這都不是正常可以做到」。過程中無疑增加了爭執磨擦，但就了解到對方鮮為人知的一面，令關係昇華。

如果我們沒有接觸瑜伽，就不能夠建立這麼多難忘回憶。 何卓琼（Water）

「如果我們沒有接觸瑜伽，沒有發展瑜伽事業的話，做一個普通打工仔就不能夠建立這麼多難忘回憶」！（黃寶瑩 攝）

過程中無疑增加了爭執磨擦，但就了解到對方鮮為人知的一面，令關係昇華。（黃寶瑩 攝）

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