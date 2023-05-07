睇相｜這4種手面相的人絕不會被欺負　鼻樑堅挺立場堅定易得罪人

走跳在江湖上，即便你想要與世無爭，但生活上還是會有許多麻煩事或者想找碴的人擋在你的面前，有的人會覺得這就是命而甘願接受，但也有的人打死不從，把自身的權益放在第一位，絕對不可能輕易吃悶虧！



命理師湯鎮偉就曾在《命運好好玩》節目中提到，以下有這四種手面相的人，才不會覺得「吃虧就是佔便宜」，一定會硬起來捍衛自己。

絕不吃悶虧的4種手面相，你或身邊的家人朋友有這些特徵嗎？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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臉主導相─額頭高且飽滿圓凸

額頭屬於較高且飽滿的人，本身是非常有想法與個性的，自我的原則與邏輯也非常強，與其被支配，更喜歡主導，絕對不會允許自己花錢受罪或者付出卻受委屈，所以習慣把掌握權拿在手上，成為團體中的領袖，這樣就不用再看別人的眼色，也不用怕被欺負了。

機靈相─鼻子長且鼻樑挺

有這種面相的人，思維很敏捷，很懂得怎麼見機行事，相反地，如果鼻子短且塌，就比較容易隨波逐流、任人宰割。鼻子長且挺的人非常堅定自己的立場，對錯分明沒有模糊地帶，就算別人跟他持相反意見，他們也不會動搖，所以別人自然很難傷害他們，但同樣地，也比較容易得罪人。所以如果別人有意弄他們，就會選擇用流言蜚語來攻擊，因此湯鎮瑋老師建議，有這種面相的人要懂得明哲保身，保護好自己最重要。

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自信紋─智慧線和生命線起點不交錯或者距離遠

有這樣手相的人，對自己充滿自信，不會輕易被他人左右，尤其很多人如果一直被欺負，就會覺得自己「上輩子欠他的」或者「吃虧就是佔便宜」，然而他們完全不會這樣想，更不相信什麼命中注定、業障，而是就事論事，絕對力抗到底、不願意輕易屈服。

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交際紋─太陽線清晰無雜紋或中斷

手相中的太陽線是指我們無名指下方的線，如果非常清晰沒有中斷且長度超過感情線，代表這樣的人處事很圓融，就算有人存心要欺負他們，也會因為人緣太好而頻頻有貴人相助，所以他們平時以和為貴、交友廣闊，其實最終都會成為保護他們不被欺負的避風港，算是非常懂得運用智慧與人際關係保護自己的人。

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