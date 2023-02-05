買姑婆屋養老才是人生勝利組！韓女拒為房子結婚　合夥買樓度餘生

今年45歲的黃善宇和46歲的金荷娜是相識超過10年的好閨蜜。2016年，各自未婚的她們，為了給即將到來的晚年生活做準備，合夥買下市中心一套100平米（約1076呎）的公寓，開始探索一種新的共居模式：既保留了單身生活的輕盈感，也能享受與人同居的諸多好處。

編輯：魯雨涵（一条） 責編：倪楚嬌（一条）



2019年，這對韓國閨蜜把自己的經歷寫下來，暢銷亞洲，成了很多單身女性的偶像。今年11月，《拼團人生》第一次在大陸出版。「因為情誼而互相照顧，而不是出於義務的勉強付出，這樣的生活模式真是太讓人羨慕了。」

一條找到了這兩位可愛的女主角，聊了聊她們無關愛情的同居生活。

以下是金荷娜的故事：（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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01 室友和夫妻的結合體

一起買房、一起生活，是我的主意。我19歲從家鄉釜山來到首爾之後，除了短暫寄居在親戚家以外，都是獨自「漂泊」。我漸漸發現，一個人生活其實消耗了我很多的能量。獨居的時候，我的失眠症很嚴重。每天晚上睡覺前，都要反覆檢查門窗有沒有鎖好。一躺下來，總覺得家裏有聲音，瞬間就清醒了。

有一次，我回釜山看望爸媽。早上醒來之後，我聽到廚房裏鍋碗瓢盆的聲音，空氣中瀰漫著早飯的香味，突然鼻子一酸，我已經很久都沒有感受到這樣的温暖了。但是我很清楚，如果只是為了擺脱孤獨就結婚，也不是一個明智的選擇。所以我開始了解共享住宅，也在試探好友，願不願意和我一起住。最後我想到了一個絕佳人選：黃善宇。

我和善宇是2010年認識的，我們倆有很多相似之處：都是釜山人，生日只差了6個月，家裏都有一個哥哥。我們畢業於延世大學的同一個學院，都做文字相關的工作。我們都喜歡音樂，喜歡喝酒，經常在演唱會和酒吧裏偶遇。我們都沒有結婚，還都養了兩隻貓……

我和善宇提出這個建議之後，她也很心動。畢竟我們都40歲了，到了該穩定下來的時候。兩個女人以室友的身份住在一起很常見，但到了我和黃善宇這樣的年齡，關係就不太一樣了。我們互稱為「同居人」，有點像室友和夫妻的結合體。

我們首先是決定一起買房。獨居的時候，為了省錢，只能租三四十平米的緊湊型小房子，廚房、衛生間、玄關都擠在一起，而且每兩年就要搬一次家（韓國租房是兩年起租）。現在兩個人帶著四隻貓，不如湊錢買一個寬敞的房子。

最後我們選中了在望遠洞附近一個100平米（約1076呎）、三房兩衛的公寓，有很多朋友都住在這一帶。因為善宇喜歡陽光，我特意選了一個明亮的房子，透過客廳的落地窗就可以看到漢江。房子的總價其實大大超過了我們的預算，我們就以「就當把女兒嫁出去了」的理由，爭取到了父母的資金支持。

房子總價的20%是貸款的，還款期限10年，也是我們兩個人一起償還。當時善宇是大公司的部門經理，而我是自由職業者，收入不固定。我們計劃每個月善宇還大部分，我幫著還一點，在我有大筆收入進賬的時候，再一次性多償還一些。支付首期尾款時，我算上了所有即將入賬的收入，才勉強湊齊了錢。

2016年12月，一個冬日的午後，我們兩個女人和四隻貓一起搬進了新家。在四十年的人生中，我們第一次擁有了屬於自己的房子。同居之後，我們所有的生活物品都是共有的，兩個人都有的傢俱、電器只留一個，各自的書籍、唱片、紅酒、美食就可以一起享用。但我們畢竟不是夫妻，很多事情也要算清楚。我們開了一個家庭賬戶，每個月分別往裏面存入同樣金額的錢，作為共同的生活費。

夫妻間會遇到的磨合問題，我們也會遇到，比如家務分配。在普通的婚姻家庭裏，一般有「內人」和「外人」兩個角色，大多數時候賺得多的是外人，賺得少的就多負擔一些家務。在我們家裏，我在家工作，很自然就認為我是內人。我又是一個高度敏感的人，只要在家，就總能看到需要做的家務。不知不覺地，所有的家務都是我來做。但我們倆在生活費上又是公平付出，這樣的生活方式就不合理了。後來我想，與其為了家務爭吵，不如直接換算成錢。我和善宇提議，如果我在某一周做了更多的家務，她就要給我支付家務報酬，善宇很爽快地答應了。變成「拿錢辦事」之後，我就感覺好多了。後來善宇還會自己掏錢，僱家政阿姨來打掃屋子。

因為沒有「夫妻義務」，也沒有「女人就該如何如何」的性別偏見，在我們這段全新關係裏，兩人的相處規則，是可以平等、自由去設定的，我感覺這是最舒適的。和善宇同居之後，我的失眠瞬間被治癒了。晚上躺在牀上，想到家裏還有另外一個人，就會感到很安心。每天我們都互相問候，「睡得好嗎」，「你回來啦」，兩個人的生活自然就有了温度。

02 我們彼此獨立，也相互支持

剛才說到我和黃善宇有很多相似之處，其實同居之後，我才發現，我和善宇也是截然不同的兩個人。我是一個極簡主義者，善宇則是典型的「囤積狂」。搬家之後，我們家裏幾乎都是善宇的東西，光是身體乳就有十多瓶，根本就收拾不過來。

剛開始同居的時候，我們經常因為這些事爭吵，甚至會吵到聲嘶力竭，大哭大鬧。好在我們都有幾十年的社會經驗，知道不可能改變對方的行為，也沒有誰對誰錯。想要一起生活，還是需要一些團隊精神。我們彼此都退讓了一步，我不再強迫自己保持整潔，善宇也開始控制自己想要擁有更多物品的慾望。慢慢地，我們找到了一個平衡的狀態。同居兩年後，我們就很少吵架了。

我們逐漸解鎖了很多，雙人帶來的生活便利。比如我是個料理白痴，但是善宇擅長做菜，烹飪對她來說是解壓的事情，哪怕是加班很晚回家，她也會幫我做好第二天的飯菜。而我更喜歡收拾和洗碗，每次把善宇弄亂的廚房收拾乾淨的時候，我就會有一種變態的滿足感。所謂「分享快樂，快樂會加倍；分享悲傷，悲傷會減半」，我終於感受到了。

和長輩之間鬆弛的關係，也是在婚姻裏很難享受到的。有一次我媽媽把眼鏡架弄斷了，當時善宇正好在一個眼鏡品牌公司工作，每年有一定數量的免費眼鏡。她就把網站鏈接發給我媽媽，讓她挑選自己喜歡的樣式。我媽媽看到上面的價格，一開始很猶豫。後來善宇說反正是免費的，她才挑了一個，收到後還發了個自拍照過來，感謝善宇。我想，如果不是女兒的朋友，而是兒媳婦送的眼鏡，恐怕就是理所當然地接受，不會猶豫，也不會那麼感激了。

據統計，韓國一口之家的比例佔總人口的27%以上，當今社會由一對男女緊密結合而成的家庭單位不再是唯一的答案。我把我們的家庭結構稱為W2C4，也就是兩名女性、四隻貓（Women2Cat4），一個很穩定的分子結構。如果有人問我，有沒有因為家裏沒有男性而感到遺憾的時候？那我可能會說，有那麼一次。

那天我們家樓上的公寓漏水了，淹到了我們家，把壁紙和地板都泡爛了。但是樓上的大叔看我們是兩個女的，堅持說他們家沒有責任，最多隻能賠我們一半的損失。如果我們家中有比他更加健壯的男性，他還敢這樣說嗎？肯定不敢。但是除了這一次，我從來沒有想過要草率結婚，更沒有懷念過獨居生活。尤其是每每聽到厭女犯罪的社會新聞時，我就會更加慶幸，善宇在我身邊。

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03 因為她，我成為更好的自己

我形容善宇是一隻「大型犬」，特別像金毛，每天都充滿活力。她喜歡運動，就算是休息日，也會早起出門跑步。在她的影響下，原本只會散步的我，也開始學習游泳和騎自行車，現在我已經能沿著漢江一口氣騎50公里了。善宇還特別勤奮，在同居的日子裏，我從來沒見過她偷懶摸魚。反觀我自己，因為在家工作，經常會有懶惰的時候。但是一想到善宇這個榜樣，我還是會強迫自己打開電腦。

我也是後來才知道，像我這樣的單身的自由職業者，幾乎是不可能貸到款的。我能買下房子，多虧抱了善宇的大腿。為了不辜負她的信任，我也更加努力，對工作邀約來者不拒。演講多了之後，我也開始小有名氣，還成了各種廣播電台節目的嘉賓。本來只是想向善宇證明我的經濟能力，卻讓自己的事業節節攀升，也是一個意外收穫了。《拼團人生》出版之後，賣得很火，第二年我們就提前還清了房貸，版稅收入佔了其中很大一部分。因為這本書，我們還有了更多機會到各地演講，開了自己的播客，這些共同收入就成了我們的生活費。

我們的生活從來不會無聊。同一棟公寓樓裏還住著另外兩對我們的好朋友，我們六個人成了一個小團體，常常串門，幫忙照看彼此的寵物。一周的工作結束後，我們會自然而然地聚在一起，在附近的酒吧喝到深夜，一同走回公寓，在各自的家門前道別。如果說寫書的時候，還有可能因為戀愛或婚姻而結束同居生活，那麼現在我們已經是四十好幾的人了，同居生活也步入了穩定期，這個可能性就更小了。

和善宇同居以後，每年我們會一起回釜山休假，過幾天在首爾無法享受到的海邊生活。好幾次我們開玩笑說，老了之後就回釜山生活，在海邊開個酒吧。久而久之，這就成了我們的養老計劃。我們建了一個曲庫叫Hawaii Delivery，每隔一段時間，輪流添加一首歌進去，20年以後在我們的海邊酒吧裏播放。別人準備養老的方式，可能是買保險、買房、投資子女。對我們來說，每往曲庫里加一首歌，就離我們理想的晚年生活更近了一步。

以下是黃善宇的故事：

04 沒有結婚的人生贏家

我在20歲時，世界狹小、單調，缺乏想象力。很長一段時間，結婚這件事在我的腦海裏盤桓不去。35歲以後，也經常因為身邊人有了小孩，我還沒有結婚而萬分焦慮。我也談過幾次戀愛，也為了結婚努力相親，但常常不是價值觀不合，就是生活方式迥異，還不如多交一個合得來的好朋友，更能提高幸福指數。後來我漸漸明白，讓我感到焦慮的並不是「未婚」這件事，而是身邊人說的「你還沒結婚，以後肯定要出大問題」。他們不知道的是，我的生活比他們想象的要幸福得多。

我實在是很幸運，好朋友就和我住在同一個屋檐下。想約朋友看電影時，轉個頭就能問荷娜，然後坐在沙發上一起看電影，看完還可以討論觀後感。想喝酒的時候，就在客廳裏選一瓶，準備我們喜歡的下酒菜，挑選我們喜歡的音樂，連酒吧都不用去了。

我們最新的愛好是樂器合奏，荷娜彈烏克麗麗，我吹蕭笛，還舉辦了小型的現場音樂會。疫情剛開始的時候，我們曾經因為居家時間變長而頻繁爭吵，合奏緩解了我們之間緊張的氣氛。同居之後，我的生活品質也提高了很多。以前一個人吃飯講求簡單，一兩顆煮雞蛋加上紅薯就打發了。現在我做飯總會湧現出一股莫名的力量，多炒一個菜，或者多煮一碗湯。何況荷娜會負責收拾和洗碗的工作，讓我做飯也輕鬆了很多。

偶爾我會短暫懷念一下獨居生活。有一次荷娜去濟州島出差，一個星期不在家。起初我還很興奮。但是沒過幾天，我就沒那麼開心了，電視開始無聊了，家裏變亂了，飲食不規律了，最後我還得了重感冒。荷娜回來的那天，我特意去機場接她，看到她出現在我面前，我差點哭了出來。

我和荷娜約定，如果我們絕交了，或者某個人結了婚，不得不分開，除了屬於各自的東西物歸原主，先提出分開的那一方，要徹底放棄對家居物品的處置權。每次和荷娜大吵一架，還沒和好之前，我都會偷偷打開找房app查看房子，算是一種發泄的方式。但是看到新公寓的價格，想到搬家有多麻煩，還有可能失去這些精心挑選的傢俱物品，我就會絕了這個心思，然後暗自決心跟荷娜好好過日子。

現在我45歲了，更加明白不結婚也沒什麼大不了。最慶幸的是，在韓國的社會環境下面，不管一個女性能力多強，在職場上有多成功，一旦被置於婆媳關係中，身份就要降好幾級，我就沒有這個煩惱。我和荷娜同居之後，父母都安心了很多，我們也經常和對方的父母一起吃飯。荷娜和我說，她有一次去釜山出差，順便回了趟家，她父親還很遺憾：「怎麼自己回來了？」

我媽媽也特別關心荷娜，要是我加班或者出差，她最先問的是「誰來管荷娜的飯啊？」有一次聽到荷娜誇她的小蘿蔔泡菜好吃，第二天就寄來了滿滿一大箱。在這樣的關係中，我們不用承擔贍養老人的義務，卻依然能獲得另一對父母的愛護，我們才是人生贏家啊。

05 常伴身側的便是家人

同居之後，我換過一次工作。從高強度的時尚雜誌編輯，換到了一家品牌公司。這是我畢業20多年以來，第一次從頭適應一份新工作，頭幾個月簡直手忙腳亂。但慶幸的是，每天下班以後，總有人願意聽我傾訴一天的事。荷娜也有豐富的社會經驗，經常給我提出很好的建議。當時她在一個廣播節目做嘉賓，負責煩惱諮詢部分。我也會幫她聽一聽聽眾的投稿，分享我的意見。兩個人想出來的解決方案，比一個人的周到很多。

趁著換工作的間隙，我還去做了一個拖了很久的手術，需要住院四天三夜，荷娜主動提出陪我去。住院前一天，她幫我收拾行李，一邊收拾一邊說：「雖然是去醫院，但兩個人一起去，我恍惚以為是要去旅遊，差點把自拍杆都放裏面了。」把我都逗笑了。我住院的時候，荷娜就睡在病房裏的摺疊牀上。她睡得很淺，每天早上護士來檢查的時候就會醒，然後幫我準備好需要的物品。我做的是吸入式全麻手術，手術後需要做呼吸訓練，她給我買了呼吸訓練器，督促我練習。

手術雖然不復雜，對我的精神衝擊卻很大。手術之前，我第一次經歷了灌腸；手術之後，護士每天都要當眾問我有沒有排氣；我好歹也是跑過好幾次半程馬拉松的人，做完手術之後，在樓層轉了半圈，就快虛脱了。在我最虛弱無助的這些時候，是荷娜一直守在我身邊，我永遠都不會忘記。

《拼團人生》出版後，韓國這邊相繼出版了不少類似的故事。除了婚姻這個所謂的「正常家庭」，確實出現了更多的居住方式和家庭關係，離異人士，鰥寡獨居的中老年人，都可以像我們這樣搭夥過日子。未來這個群體會越來越大，那麼我想，也應該有相應的法律和制度的支撐。法國就已經實施了《公民結合契約》，韓國也正在討論類似的《生活同伴法》。

有人曾經質疑，「生活同伴」會不會動搖傳統的家庭關係。其實威脅傳統家庭關係的不是某種制度，而是家庭成員無法時刻陪在身邊的嚴峻現實。如果我現在突然生病需要手術，比起遠在釜山年邁的母親，顯然是荷娜更適合做我的監護人。但是在法律上，她卻沒有作為「家屬」的權利。如果《生活同伴法》能順利實施，這些問題就能解決了。

以前，我只喜歡一個人運動，比如跑步，去健身房做力量訓練。搬家之後，我們和住在附近的朋友組建了一個「運動俱樂部」，相約玩拋接球，打保齡球，去江邊騎車。所有人都很業餘，但我們會彼此學習，也經常發生很多好笑的事情。我想人生就和運動一樣，雖然一個人能走得很快，但是如果想走得更遠，就要有他人的陪伴，這樣才不會覺得人生冗長而無聊。

（譯者姜玲對本文亦有貢獻）

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