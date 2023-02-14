家居植物別亂種！5大盆栽風水禁忌　亂放中宮自築「困」局累家運

許多人喜歡在家裡種植植栽，不僅可以美化家中環境，還期望能夠帶來好運。不過可別覺得把家裡點綴得綠意盎然就能招財納福，其實也有不少眉角要注意的！



命理師湯鎮瑋在《女人我最大》節目中公布植栽的種植禁忌，就讓我們一起看看吧！

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攀爬植物禁忌多，爬牆遮光，官司纏身

很多人會在家裡種植像是九重葛這類的爬藤植物，但如果持續生長，不僅可能會影響採光，也會讓居住地陰氣變重，讓房子帶來「騰蛇勾絞煞」，會產生非常多的口舌是非與官司纏身。

在房屋中央種植「困」家運

房屋的中央就是中宮，也是太極的位置，如果放屬「木」的盆栽，就會成一「困」字，使得居住者感覺到綁手綁腳、心事煩多、小人多等等，家運會跟著大受影響。

帶刺植栽放室內，易招小人、家庭失和

室內空間若要種植植物，千萬不能擺放帶刺的植物，像是玫瑰花、鐵樹、仙人掌等等會刺傷人的植物，否則容易招小人，家庭也會跟著失和。但虎尾蘭除外，因為它能淨化空氣，在日本也代表它擁有正氣的能量，也有斬小人的意味。

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枯枝爛葉不處理，運勢跟著爛

植物難免會枯萎，然而我們養植物就是要保持生氣蓬勃、有生命力，這樣運勢才會跟著旺起來，反之若有枯枝爛葉卻沒有去處理，整體運勢也將跟著往下坡。

臥房擺植栽

以科學的角度來說，在臥房擺放植物容易影響睡眠，除了植物的呼吸作用對空氣會有影響外，隨風搖曳的葉影有可能也會讓自己不小心被嚇到。另外，擺放太多植物也會招陰，若是已婚或同居的，對於夫妻的感情也會有所影響。

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居家風水搶手植栽

只要避開以上幾點禁忌，在家裡種植植物的確是可以讓心情更好、帶來好運，湯鎮瑋老師加碼以下幾個關於植栽的居家風水提醒，不妨跟著老師的建議，為家裡的運勢畫龍點睛吧！

1. 門口是引氣口，門外可種植金桔帶來好運。

2. 玄關是守衛門，也代表貴人運，種植富貴竹可把穢氣轉掉，財氣轉進來。

3. 客廳放發財樹、金錢樹能達到聚財功效，使「財根不斷」。

4. 茶几矮櫃可擺放鮮花，讓整體磁場安定。

5. 陽台是家中的護城河，若種植盆栽使其綠意盎然，能夠擋煞且旺財。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】