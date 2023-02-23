港媽為慳水用抽濕機水拖地！醫生指可致皮膚病　附消委會使用貼士

抽濕機｜即將踏入春季，天氣開始變得溫暖潮濕，不少家庭都會開抽濕機，為家居去濕除鬱悶！最近有網民在討論區上分享指，媽媽為了慳水，竟然用抽濕機抽出來的水拖地，這行為震驚了不少網民！《01女生》就重用抽濕機水一事向皮膚科醫生黃之鍵查詢，醫生直指不建議重用抽濕機水，水中容易積存細菌及霉菌，或會對皮膚造成嚴重後果！



抽濕機｜最近就網民在討論區上分享指，媽媽為了慳水，竟然用抽濕機抽出來的水拖地，這行為震驚了不少網民！（《半澤直樹》劇照）

港媽用抽濕機水拖地惹爭議 皮膚科醫生警告後果嚴重！

近日有網民在香港討論區以「阿媽竟然儲起抽濕機抽出來的水」為題發帖文 ，指出由於早排天氣潮濕，所以家中的抽濕機基本上會長開，最近就發現媽媽竟然把抽濕機抽出來的水儲起來用作拖地，更解釋指是為了慳水。

媽媽重用抽濕機水的舉動令樓主大感驚訝，指出抽濕機抽出來的水雖然看起來很乾淨，但實際上含有很多細菌，用含菌量高的水來拖地，只會越拖越骯髒，加上有時在家中都會坐在地上，擔心這樣會間接傳播細菌，更恐怕日後媽媽又會為了慳水，用抽濕機水洗菜煮飯。

帖文出了後隨即引起網民紛紛熱議，有網民就指出：「抽濕機不停吸收空氣中的細菌，而抽濕機，尤其是盛水器，最宜細菌繁殖。使用抽濕機，除了要勤倒水之外，還要經常清潔消毒」，「抽濕機抽到的水要倒了去，連淋花都不宜」，抽濕機的水有機會有很多菌，用作拖地，都不知道慳不慳到幾個仙，隨時得不償失」！

抽濕機｜媽媽重用抽濕機水的舉動令樓主大感驚訝，指出抽濕機抽出來的水雖然看起來很乾淨，但實際上含有很多細菌。（《逃避雖可恥但是有用》劇照）

《01女生》就重用抽濕機水一事向皮膚科醫生黃之鍵查詢，醫生也表示不建議重用，並解釋指，由於抽出來的水停留在抽濕機盛水器都有一段時間，容易積存細菌及霉菌，在抽濕過程亦有機會將污染物抽到抽濕機水中，如果用作拖地的話，接觸到肌膚或會導致皮膚過敏，特別是在家中會赤腳的話，除了有機會對皮膚造成刺激或敏感之餘，嚴重可導致皮炎，若然皮膚上有破損，甚至會增加細菌感染風險。

抽濕機｜《01女生》就重用抽濕機水一事向皮膚科醫生黃之鍵查詢，醫生也表示不建議重用。（《C9特工》劇照）

消委會5個抽濕機安全使用貼士

臨近春夏，不少家庭都會開始用到抽濕機，消委會在最近一期中測試過市面上多款抽濕機，並列出了數項安全使用抽濕機貼士，女生們也可參考一下！

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