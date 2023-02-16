皮膚敏感︳自從疫情開始放緩後，各國都放寬入境政策，相信大家都有計劃外遊。但外遊包含一定的風險，天災之外還有人禍，當中更有一些避無可避的暗藏惡菌！為著了解更多，《01女生》特意邀請皮膚科黃之鍵醫生為大家解答疑問。



雙腿忽然紅腫痕癢難止 竟然因為沾上惡菌

外遊難免要長時間乘坐飛機坐位，而早前有一名年約20歲的女生，從美國住長途機回港，卻竟然惹上惡菌「金黃葡萄球菌」，大約3至4天後，竟發現大腿及小腿位置痕癢非常，出現紅腫及生了多粒膿瘡等皮膚感染，於是慌忙求醫。醫生在檢查過後，證實為金黃葡萄球菌感染。

另外，醫生了解到該名年輕女生本身有濕疹的病史，平日抓癢間不自覺地令身體產生小破損，懷疑由於坐長途機時穿短褲，有機會令身上傷口接觸到飛機絲絨座位上的細菌所致，女生其後被處方抗生素藥物情況才有好轉。

皮膚感染｜絲絨座位原來暗藏惡菌？（《不知道就好的事》劇照）

金黃葡萄球菌屬皮膚感染 主要透過三大原因感染

根據衛生署衛生防護中心資料，耐藥性金黃葡萄球菌一般會引致皮膚和軟組織感染，如膿疱、膿瘡、膿腫或傷口感染，而感染部位會出現紅腫、觸痛或流膿，嚴重更可引致敗血病、肺炎或壞死性筋膜炎等。當中感染主要透過直接接觸傷口、分泌物和受污染表面而傳播，其他高危因素包括親密接觸、皮膚損傷、接觸受污染物品、個人衞生欠佳等。由此可見接觸到受污染物，後果可以十分嚴重。

皮膚感染｜接觸到受污染物，後果可以十分嚴重！（ Shutterstock ）

金黃葡萄球菌雖會復染 醫生表示不用過於擔心

夏日快將來臨，難道要一眾女生犧牲美腿堅持長褲嗎！對於金黃葡萄球菌的疑問，黃之鍵醫生表示女生們不用太過擔心，原來該菌一直存活於人體皮膚表面，而且物品表面亦可以發現金黃葡萄球菌。一般在皮膚健康的情況下，造成感染的機會並不高。黃醫生提醒普遍當皮膚出現問題，有破損或傷口(如濕疹、皮炎等)或者身體免疫力下降才會大大增加感染風險，另外要小心的是，感染過金黃葡萄球菌，病癒後將來仍存在再感染的機會。

皮膚感染｜《01女生》特意邀請皮膚科黃之鍵醫生為大家解答疑問 （ 圖授權自受訪者）

細菌無處不在 醫生提醒日常生活中可多消毒

了解到金黃葡萄球菌的存在，但暗藏它的絲絨座位避無可避，例如日常生活中辦公室櫈、交通座位、戲院座位等都會有機會接觸到。如果當中暗藏惡菌，到底女生們又該如何處理呢？黃醫生表示其實一般情況下，保持良好的個人衞生，不要胡亂觸摸物件，使用前後消毒，感染風險並不高。而案中女生因本身皮膚濕疹破損，加上飛機的座椅多為絲絨，較難徹底消毒及清潔，細菌因而容易殘留及滋長，才會造成嚴重影響。

皮膚感染｜絲絨座位較難徹底消毒及清潔，大家唯有做好消毒！（《開心直航》劇照）

醫生授兩招可預防皮膚感染：潤膚膏、減少分享使用個人物品

對於皮膚感染，除了會產生無可奈何的紅腫、強烈痛楚之外，黃醫生提醒道金黃葡萄球菌亦有機會感染毛囊，引致毛囊炎。為了預防感染，黃醫生建議大家除了保持良好的個人衞生外，亦要維持良好的皮膚健康。例如要適當使用潤膚膏，潤膚膏可以滋潤皮膚，減少乾燥引起的爆拆、濕疹等問題，同時亦可維持皮膚屏障功能，對減少細菌感染有一定幫助！除此之外，減少分享使用個人物品亦助減低傳播的風險。

細菌存在避無可避，唯有大家做好預防措施，女生們在展露美腿同時記緊要守護好皮膚屏障，以免感染惡菌！