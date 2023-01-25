女性健康｜小便姿勢不當後果超嚴重！半蹲如廁可致血尿、膀胱炎

【女性健康｜小便姿勢】很多女生都因為衛生問題都不願在街上去廁所，由其是公共廁所，有時會選擇忍到回家才去，或者半蹲小便，避免觸碰廁板沾到細菌或污垢。不過最近有泌尿科醫生就指出以錯誤姿勢上廁所或是長期憋尿排不乾淨，會導致血尿、小便痛，甚到膀胱發炎等問題，後果可以非常嚴重！



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【女性健康｜小便姿勢】以錯誤姿勢上廁所或是長期憋尿排不乾淨，會導致血尿、小便痛，甚到膀胱發炎等問題，後果可以非常嚴重！（《Lip & Hip》MV 截圖）

女性健康｜小便姿勢不當後果超嚴重！女子嫌廁板污糟半蹲如廁致血尿、膀胱炎

台灣節目《醫師好辣》在最近的一集，邀請了泌尿科醫生歸家豪，分享用正確姿勢上廁所的重要性。醫生分享了一個例子 ，有位女子外遊回來時發現小便時感到疼痛，並出現血尿問題，一驗之下就發現她膀胱內遍佈細菌，再用超音波一照就發現她膀胱內殘餘了50cc尿液。

該女子對於膀胱發炎感到驚訝，指出自己外遊時，已經以半蹲姿勢如廁，避免接觸到廁板、沾到細菌。歸醫生就指出，正正因為半蹲的如廁姿勢，所以才引致膀胱發炎！醫生續指，以半蹲姿勢小便，會令平日負責鎖尿的肌肉未能好好放鬆，導致尿液難以排清。

醫生又指，女生的尿道短，尿道口本來就存在細菌，當細菌走到膀胱更泡在這些排不清的餘尿中，只會令細菌不斷地繁衍，「每半小時就繁衍一代，2、3個小時膀胱裡已充滿細菌」，繼而就會導致膀胱發炎，所以採用標準的如廁姿勢、排清尿液是非常重要！

【女性健康｜小便姿勢】以半蹲姿勢小便，會令平日負責鎖尿的肌肉未能好好放鬆，導致尿液難以排清。（《離婚活動》劇照）

女性健康｜泌尿科醫生親解標準小便姿勢

歸醫生指出，標準的如廁姿勢應該是屁股坐在廁板上，雙腳穩穩地踩在地上，膝頭及腳踝與地下呈90度，這樣如廁時才能令屁股及大腿內側肌肉放鬆，負責鎖尿的肌肉才會在小便時好好放鬆，這樣才能排清尿液。排尿不清會令細菌累積在膀胱裡，導致細菌感染。

【女性健康｜小便姿勢】標準的如廁姿勢應該是屁股坐在廁板上，雙腳穩穩地踩在地上，膝頭及腳踝與地下呈90度！（《醫師好辣》節目截圖）

如果在街上洗手間如廁時，依然擔心廁板骯髒、充滿細菌，可以嘗試在廁板的邊緣鋪上衛生紙，再在馬桶裡面鋪一層，避免尿液會濺上來。雖然要受感染始終都會感染得到，但至少做多一步可以買個安心，可以比較放心地上廁所吧！