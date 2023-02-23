與友人遊日力數旅伴5宗罪：被當人肉Google！盤點乞人憎旅伴特質

聽聞一同去旅行是友情的終極考驗，尤其是一群女生出國旅遊，很多實例都是反目收場！最近有網民在討論區上分享最近與友人日本旅遊的痛苦經歷，指旅伴們完全沒有參考計劃之餘，全程更依賴他當人肉翻譯及GPS，直指比當褓姆更要悲慘！「好旅伴」實在是可遇不可求，最近網民就票選了最討厭旅伴特質，花很長時間影相打卡都未算最乞人憎？立即看5大最討厭旅伴特質，看看妳有沒有遇過！



聽聞一同去旅行是友情的終極考驗，尤其是一群女生出國旅遊，很多實例都是反目收場！（《閨蜜2》劇照）

與友人遊日力數旅伴5宗罪：被當人肉Google！

最近各國陸續開放給港人入境，令一眾女生都紛紛相約閨蜜前去旅行，最近有網民就在 Dcard 討論區上以「出國雷包旅伴被我遇到了」為題，分享早前與好友一團7人前往日本旅遊的不愉快經歷，力數同行旅伴5宗罪，而「伏味」在臨出發前其實已經浮現！

最近各國陸續開放給港人入境，令一眾女生都紛紛相約閨蜜前去旅行！(《閨蜜》劇照）

旅伴第1宗罪：出發前只發送圖 不幫手找地址

不少女生去旅行都著重行程計劃，出發前找定資料、地址，好讓出遊時更有效率。樓主就狠批旅伴在出發前只在群組上發送出美食、景點圖片，「這個好像很好吃」、「這個聽說是必去」，但就完全沒有幫忙找地址、計劃行程，把剩下的安排乾脆全交給樓主處理。

旅伴第2宗罪：交通、溝通、點餐通通都不做

出發前已經感覺到有點「伏味」，想不到到了當地更加悲慘，樓主指出因為全團人之中，只得他懂日語，所以交通、溝通、點餐全都要他負責，找地鐵站的都是他，其他人就只在旁邊乾等，完全沒有幫手。

網民分享早前與好友一團7人前往日本旅遊的不愉快經歷！（《美麗戰場》劇照）

旅伴第3宗罪：當樓主是人肉GPS

在旅程中途，其中一位旅伴想到一家人氣店舖，不但自己不主動找地址，還直接問樓主店舖在哪！樓主最後叫他：「你上網查一查在哪裡吧！」對方才拿出手機巧店名，「天啊！我不是當地人！」「原本是期望我通靈嗎」？

旅伴第4宗罪：當樓主是人肉Google

除了把樓主當作人肉 GPS，旅伴們更當他是人肉 Google！本來以為有分開的行程就可以耳根清淨一會兒，怎料他們把樓主「當奶媽一樣」，不時打過來問樓主一些其實用手機就可以查到的資訊，甚至直接打電話來叫他跟日本店員溝通。

網民力數同行旅伴5宗罪！（《閨蜜2》劇照）

旅伴第5宗罪：睡過頭改行程

最後一點是令樓主最不能接受，就是「睡過頭改行程」，破壞了本來計劃好的行程令樓主極度氣憤！樓主最後忍無可忍，以1招反擊，就是旅伴們再說甚麼、提議甚麼，他都回答「不知道」、「不確定」、「隨便你」，「巨嬰們剩下的行程你們自求多福」！

睡過頭改行程最不能接受！（《七月與安生》劇照）

網民票選5大乞人憎旅伴特質 瘋狂打卡未算最討厭！

「好旅伴」可遇不可求，但「伏旅伴」就總是經常遇到，早前在網民在討論區上以「旅伴最怕哪類人？」為題發帖文，票選出最乞人憎旅伴特質，尤竟哪些舉動被列為最討厭的呢？立即看看網民票選5大最討厭旅伴特質，看看自己有否遇過之餘，也留意自己有沒有犯過，下次再與閨蜜去旅行時就多加留意，不要當惹人討厭的旅伴了！

網民列5大乞人憎旅伴特質，瘋狂打卡未算最討厭！（《美麗戰場》劇照）

最討厭旅伴特質1：影相打卡搞好耐

難得出國旅遊當然要影張相、打個卡留個紀念，但也要注意打卡時用上的時間，要朋友在旁邊白等實在會令人感到不耐煩，網民又指影相打卡搞好耐都未算最討厭，最乞人憎的是要別人幫你拿東西、幫你拍照！

最討厭旅伴特質2：過分精打細算

身邊總有朋友每次行街購物要格價，雖然慳錢都確實是一種美德，但網民就認為其實去旅行差少少、花多少少都沒甚麼所謂，「想走入間舖吃東西又說剛才的便宜一點，想買東西又說要走多幾間格下價，走過了也要為了十元八塊專登走回頭」，網民直指這樣計下計下，簡直破壞了同行友人的購物心情！

最討厭旅伴特質：過分精打細算（《多功能老婆》劇照）

最討厭旅伴特質3：過分計較 餐餐計到足

旅行時一同吃飯，實行AA制其實是應該的，但網民們就對於每餐跟你計到足、「AA計到小數位」的旅伴相當反感，認為旅行時沒有過分計較的必要。不過始終有人都覺得「數目要分明」，有網民就建議到埗後大家可各自出錢做「公數」，吃飯交通都用「公數」，就可避免爭拗。

最討厭旅伴特質4：趕時間趕行程

有些女生旅行喜歡有計劃，又希望到訪更多不同景點，「每個景點走馬看花，趕著去下個景點打卡」，但有些人卻希望可以在每個景點留多一會兒，享受慢活，這樣趕行程有些確實會令人討厭。

最討厭旅伴特質：趕時間趕行程（《閨蜜2》劇照）

最討厭旅伴特質5：無端端發脾氣

去旅行日對夜對，就會見到對方最真實的個性。網民就直指最怕動不動就發脾氣的旅伴，無端端黑起面，實在會令同行人不知如何是好。