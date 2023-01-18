56歲關秀媚近照氣質依然！大尺度演出被封性感尤物 卻因1事毀星途

關秀媚｜大家還記得在TVB經典劇《鬥氣一族》中飾演劉丹的俏秘書、電影《黑馬王子》中的「沙律」、與邱淑貞被並稱為第一代「晶女郎」的關秀媚嗎？現年56歲的關秀媚早已隱退幕前，淡出娛樂圈後生活低調，而近日關秀媚出席了與莊鍶敏的聚會，從合照中看得出她皮膚、身形保養得宜，完全看不出已年過半百，與42歲莊鍶敏同框合照更完全不輸蝕！



關秀媚｜關秀媚在電影《黑馬王子》中飾演「沙律」一角！（《黑馬王子》劇照）

關秀媚｜現年56歲的關秀媚早已隱退幕前，淡出娛樂圈後生活低調，而近日她就出席了與莊鍶敏的聚會，從合照中看得出她皮膚、身形保養得宜！（RED＠莊鍶敏）

關秀媚港姐入行做跑龍套 轉戰影圈令事業登高峰

現年56歲的關秀媚在入行前曾擔任過舞蹈老師，於1987年參選香港小姐入行，只可惜當時三甲不入，即使順利簽約TVB但也只是飾演一些跑龍套角色，其中一套經典作品，就是在TVB劇集《鬥氣一族》中飾演劉丹的俏秘書，當時她剛剛參選完港姐初入行，外貌非常清秀可人，大家也不妨重溫一下關秀媚當時的演出吧！

關秀媚｜關秀媚在TVB劇集《鬥氣一族》中飾演劉丹的俏秘書，當時她剛剛參選完港姐初入行，外貌非常清秀可人！（《鬥氣一族》截圖）

在電視圈發展得浮浮沉沉 ，關秀媚後來轉戰電影圈，其中在《黑馬王子》中飾演的「沙律」、在《賊王》中飾演任達華之「情婦」，加上戲中的大尺度演出成功引起觀眾關注，並令她人氣急升。

關秀媚前前後後參與過超過50套電影演出，因為外貌精緻加上性感氣質，被封為「性感尤物」。關秀媚參演電影有不少都是王晶的作品，所以與邱淑貞並稱為第一代表 「晶女郎」，演藝事業漸入佳境，關秀媚更在1998年憑著電影《每天愛你8小時》榮獲台灣電影金馬獎最佳女配角獎提名。

關秀媚｜關秀媚在《賊王》中飾演任達華之「情婦」，加上戲中的大尺度演出成功引起觀眾關注，並令她人氣急升！（《賊王》截圖）

關秀媚與邱淑貞同為第一代「晶女郎」 因醉駕事件毀星途

關秀媚雖與邱淑貞並稱為第一代「晶女郎」，但可惜這兩位「晶女郎」卻擁有著不同的命運！在事業高峰期，關秀媚於2002年因涉嫌醉酒駕駛及涉嫌找當時的男友頂罪而被捕，後來被判串謀妨礙司法公正入獄14日。

關秀媚疑因為這一事令星途徹底被毀，她在出獄後沉寂了一段日子，之後一度嘗試復出，參演了由王晶執導的電影《黑白戰場》，之後拍過內地劇集《暴雨梨花》，但拍完這2套戲後，關秀媚就隱退幕前全面息影。

關秀媚｜關秀媚前前後後參與過超過50套電影演出，因為外貌精緻加上性感氣質，被封為「性感尤物」。（《黑馬王子》截圖）

關秀媚隱退17年低調生活靠投資致富 譜姐弟戀感情穩定

淡出娛樂圈後，關秀媚過著低調的生活，間中做義工、到處旅遊享受人生，曾經有報道指她在這些年來投資有道，賺到不少錢成功致富，早年曾被指以4000萬購入干德道豪宅，可見生活無憂！ 愛情方面，關秀媚與比自己小7歲的男友李煒尚譜「姐弟戀」，拍拖超過15年依然感情穩定。

關秀媚與比自己小7歲的男友李煒尚譜「姐弟戀」，拍拖超過15年依然感情穩定。（edwardvoon74＠IG）

關秀媚息影後鮮有露面，近日現身莊鍶敏聚會時令近照曝光，相中可見她氣質依然，身材、樣貌也保養得宜，完全看不出已踏入56歲之齡！

【關秀媚Q&A】