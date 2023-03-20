週二天赦吉日｜祈福改運流程禁忌一次看　任何人誠心祈求同添好運

新的一年快來求好運！迎接新的一年就是要祈福改運啊！而每一年最適合祈願的日子，就是「天赦日」，天赦日是上天開恩、大赦人間的好日子，民間習俗相信在天赦日這天所有的凶神惡煞都不會傷害人，萬事百無禁忌，而天赦日這天最適合的就是到寺廟裡拜拜，不能出門的妞妞也可以誠心在家中焚香喔～



想知道天赦日還有什麼拜拜的懶人包嗎？快跟妞編輯一起去看看吧。

天赦吉日祈福改運的3大守則，把握日子祈福改運！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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天赦吉日祈福守則

1. 歷史沿革

古書記載：「春赦戊寅夏甲午。戊申赦日喜秋逢。三冬甲子甚為吉。百事遇禍反為福」。如果妞妞們在2022年過得不順，又或是健康微恙、財運、桃花運與事業運不佳，都可以把握這一天去拜拜，向玉皇大帝懺悔並請求赦罪，好好地度過2023年。

命理風水師「指路明燈安迪哥」表示，「天赦日」是在四季當中天干配合地支而產生，甲子、甲午、戊寅、戊申這四個六十甲子，必須存在特定的季節中，才能稱為天赦日，所以一年之中最多只有四到六個天赦日，為數不多，而2023年剛好就有6個天赦吉日啦！

天赦日這天請求赦罪的好日子，只要是祈福說好話、做好事，都是百無禁忌，唯一禁忌就是上天有好生之德「不宜殺生」，也有人說不能吃牛肉，因為很多神明的坐騎是牛，這天赦吉日最適合祈求治癒疾病、事業不順、官司糾紛化解等。

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2. 天赦日日期

2023的天赦日為：1月6日（農曆12月15日）、3月21日（農曆2月30日）、6月5日（農曆4月18日）、8月4日（農曆6月18日）、8月18日（農曆7月3日）、10月17日（農曆9月3日），以及2024年1月1日（農曆11月20日），其中3月21日的天赦日更是剛好碰上春分，開運能力暴漲，千萬不要錯過啦！

3. 祭拜流程

妞妞們基本上就跟平常去拜拜一樣，準備清茶三杯、水果、素食餅乾、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙，以及「脫殼類」的食物，例如桂圓、花生開心果等，最後再寫上天赦日的懺悔疏文，廟方通常都會有指示，如果不會寫都可以請他們協助。

祭拜最佳時間為早上5點至下午3點，妞妞們去參拜玉皇大帝時，要記得與祂稟告自己的詳細資訊，包括名字、年齡、生日、地址等，並將自己所求的告訴玉皇大帝，請求他開恩赦罪，祈禱2023年能有更好的運氣囉！等香燒到一半時就可以擲筊詢問是否可以燒金紙，再將金紙、疏文以及桂圓外殼一同焚化，象徵脫去霉運。

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若妞妞們無法到廟中參拜，也可以在家裡焚香祈福、用抹草、芙蓉、艾草煎湯沐浴洗淨全身等，若是信仰不同的妞妞也不用擔心，把握這一天的好運氣，去佛堂、基督教、天主教或回教的教堂祈福都可以，只要心誠則靈！

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