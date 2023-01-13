2023兔年好運招財全攻略　居家、個人、辦公室風水陣　銀包用這色

今年2022整體大環境並不是很好，很多人口袋都明顯感覺到縮水，所以展望2023，想必每個人都希望自己的財運能否極泰來吧！



台灣風水師湯鎮瑋便於《女人我最大》節目中，搶先透露2023兔年三大重點招財法，包括居家環境、隨身招財以及辦公室招財法，看這一篇助益全年，絕對要好好筆記下來呀！

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2023年兔年「居家招財法」

1. 南方種植圓葉綠色盆栽

2023的財位屬於「大利南北，不利東西」，意思就是家中屬於坐南朝北或坐北朝南最旺，而其中最大的財位在正南方，湯鎮瑋老師建議可以種圓葉或者闊葉的植物，倘若該處沒有空氣流通或日照因而不適合種植植物，也可以在南方擺放綠色的水晶或者與綠色有關的物品來升旺財運，賺錢的機會將大增。

2. 北方可放風鈴、水或花生

在2023北方可以放水和花生，花生可以放帶殼花生、花生糖，趁壞掉前吃完再補即可，而水為招財，整體代表「好事發生」的意思。另外，也可以在北方放風鈴，金屬材質最佳，因為2023北方可以召喚很多好消息，例如招婚姻、招求子、招事業與財運等等，放在北方能召喚好的能量。

3. 東、西方不宜動土施工

2023年的東方代表病符方，如果房間或者床頭在東方的話特別容易生病，可以放千年化煞神氣「葫蘆」來化解病氣，至於西方是小人方容易犯「暗箭煞」，一動土就很容易有官非、小人的問題，所以如果像是裝冷氣、裝燈具等要敲牆打壁的就要盡量避免，如果真的想要做，就要看農民曆上可以動土的日子再執行，減少病符與暗箭的機會。

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2023兔年「隨身招財法」

1. 幸運色：金、水色系

2023年立春最缺的就是五行屬金，加上是金兔年，所以可以多使用包含白、金、銀色、藍、黑等色系物品做搭配，會是2023最幸運的色系。

2. 珠光寶氣、穿金戴銀

既然是金兔年，多配戴bling bling的首飾很招財，尤其耳環很重要，因為耳朵代表財庫，讓自己看起來珠光寶氣一點準沒錯～

3. 更換破損銀包

銀包是我們最重要的隨身財庫，所以如果皮夾破損，務必要盡快更換，才能避免漏財，此外如果你有很多手袋做替換，無論新袋舊袋，都盡可能不要空袋，放一些錢幣或利是進去，讓錢財都有金錢，象徵錢財入庫，會為自己的財運加分。

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2023兔年「辦公室招財法」

1. 在桌上左前方放精油擴香

兔年地支屬木，木跟大地植物能量很有關係，所以可以放天然植物精油或擴香，尤其像柑橘類、薄荷等招財香氣，而左邊是青龍邊，代表躍升的意思，讓你的財富越攀越高。

2. 電腦桌面可以使用山水畫、照片

兔年天干屬水、地支屬木，山管人丁水管財，所以可以在辦公的電腦桌面放上山水畫或者山水照，讓你工作上有靠山，錢也會進來，有山有水，貴人跟財氣也會向你靠近。

3. 辦公桌下貼太極圖

太極代表中庸的力量、持盈保泰，讓你能維持良好的狀態，假如你氣很旺，可以提醒自己不要過於囂張，假如氣很弱，也能提醒自己未來是很有希望與陽光的，保持好的狀態自然工作、財運也能旺旺來。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】