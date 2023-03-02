沈殿霞肥姐昔日受訪片公開：從不埋怨鄭少秋　提及最大願望及婚姻

有「開心果」之稱的沈殿霞（肥姐）於2008年因病離世，而今年是她逝世15周年，不少粉絲至今仍然記得她的笑聲，日前TVB就在YouTube官方頻道分享肥姐昔日受訪片段。於受訪片段中肥姐不僅分享她的入行經歷，更表示尊重女兒鄭欣宜的愛好，並支持女兒鄭欣宜入行，但前提是有一條件。另外在片段中，更提及她一生中最大的挫折和她最大的願望。



沈殿霞（肥姐）逝世15周年 昔日受訪片段公開

沈殿霞（肥姐）逝世15周年，昔日受訪片段公開（YouTube@TVB (official)）

沈殿霞（肥姐）生前於TVB效力數十載，直至在2008年因病去世，今年是她逝世15周年，早前TVB就在YouTube官方頻道中的「TVB大寶藏」公開一段她昔日受訪片段，影片中分享了她的入行經歷。在影片後半段肥姐就帶同當時年僅2歲的女兒鄭欣宜一同出鏡，同時分享她對女兒的期望，以及對與鄭少秋那段婚姻的想法。

沈殿霞（肥姐）逝世15周年（Gettyimages）

沈殿霞（肥姐）當年身兼父職地照顧女兒鄭欣宜，同時又要兼顧自己熱愛的演藝事業，所以她不時會帶著鄭欣宜出席活動。當她在這段受訪片段被問及對於她將來發展有甚麼看法時，她表示希望她有正常的教育，假如她完成學業後，對於從事娛樂圈有興趣，她不會阻止欣宜。從訪問中，可見肥姐是一位十分開明又有原則的家長，她曾強調不會過分強迫女兒做不喜歡的事情，但假如女兒做得不對，會跟她講道理以及給她3次機會。

沈殿霞（肥姐）認為自己一生中最大的挫折是婚姻

沈殿霞（肥姐）認為自己一生中最大的挫折是婚姻（YouTube@TVB (official)）

沈殿霞（肥姐）曾與鄭少秋有過一段婚姻，但她生前近乎沒有公開提及過這段往事。但這段訪問提及到這段婚姻，並這樣形容：

在這個圈都經歷不少，不過我認為我一生中最大的挫折就是自己的婚姻，現在最困難時期都過去了，我要多賺些錢，做好我的事業，用心好好地教好欣宜，我相信這是我最大願望。 沈殿霞（肥姐）

沈殿霞（肥姐）與鄭少秋是在1985年步入婚姻，當時鄭少秋已歷一段婚姻，所以二人相戀初時肥姐的義兄鄧光榮曾勸阻肥姐，但最終肥姐依舊義無反顧，後來更誕下女兒鄭欣宜。當年鄭少秋曾陷入一段事業低潮期，是肥姐傾盡全力幫助鄭少秋走出低谷，後來更無懼高齡產女風險誕下女兒，其後更考慮退出娛樂圈專心相夫教子。

沈殿霞（肥姐）陪伴鄭少秋歷低谷 換來被背叛結果

沈殿霞（肥姐）陪伴鄭少秋歷低谷，換來被背叛結果（IG@princejoyce）

可惜沈殿霞（肥姐）的真心沒有換來幸福，在女兒鄭欣宜8個月大時，發現鄭少秋與現任妻子官晶華疑似秘戀。而肥姐也選擇放手，最終這段婚姻僅維持3年，自此肥姐將重心放在欣宜身上。所以當離婚消息一出，以及鄭少秋時隔一年左右就與官晶華結婚，就即被批「拋妻棄女」。

沈殿霞（肥姐）陪伴鄭少秋走過低潮，卻換來被背叛結果，雖然旁人紛紛替她感不值，但肥姐卻從未有埋怨過他，女兒鄭欣宜也是如此。只因肥姐教導女兒要尊重爸爸，又叮囑要一直主動與爸爸聯絡及吃飯。

多年前，沈殿霞（肥姐）曾邀請鄭少秋上節目，更問出多年疑問：「這十幾年裡，你到底有沒有真正喜歡過我？」而鄭少秋則認真回應：「我是真的很喜歡你，你真的對我很好。」當時肥姐聽到後：「多謝你，這樣就行了。」相信是真的釋懷了。

沈殿霞（肥姐）熱愛演藝事業 最放不下的是女兒鄭欣宜

沈殿霞（肥姐）熱愛演藝事業（VCG）

沈殿霞（肥姐）對演藝事業的熱愛，是人所共知，但她有一直受糖尿病和高血壓問題影響，直到在2006年時，因健康情況而不得不放下演藝工作，其後進行了通膽管手術及證實患肝腫瘤。肥姐曾在2007年重返TVB出席「萬千星輝頒獎典禮」，當時的她身坐輪椅及身形消瘦，但依然笑著說：「我很喜歡我的演藝事業」。最終於2008年2月19日在瑪麗醫院病逝，終年62歲。

沈殿霞（肥姐）最放不下的是女兒鄭欣宜（VCG）

沈殿霞（肥姐）自得知自己患病後，曾表示自己最放不下的就是女兒鄭欣宜，努力為她作不同的規劃，也十分支持她的工作。肥姐的生前好友陳淑芬曾分享：「肥姐是欣宜的第一號粉絲，她給欣宜的愛是無窮無盡的。」而女兒鄭欣宜如今在樂壇亦有所成就，相信也沒讓肥姐失望。