鄭欣宜曾捱窮剩26蚊　貼地護膚分享　平價面霜媲美貴婦級La Mer?

鄭欣宜在明年生日滿35歲過後，可繼承母親「肥姐」沈殿霞留下的6千萬遺產，在此之前，她只能每個月在基金內提取2萬元作生活費。鄭欣宜雖是「星二代」，入行後卻曾遇低潮，有指戶口曾一度只剩下26元。鄭欣宜捱過窮，生活也過得貼地，沒有追求滿身名牌，平日會與朋友食魚蛋粉，連護膚品也不乏小資品牌，即使是用上貴價護膚品時，也都有「慳家用法」。



鄭欣宜除了將心思放在歌唱事業，近年也開始經營個人YouTube頻道，上傳生活記錄、化妝護膚及下廚影片，有時更會開直播與粉絲閒聊互動。她坦言想透過YouTube頻道展現「真實一面」，不時以素顏示人，不過沒化妝的鄭欣宜絕對「見得人」，皮膚無瑕緊緻。鄭欣宜不時分享扮靚心得，原來養成美肌不一定用「金錢」堆砌，使用平價護膚品，甚至自創的零成本美容方法也有效用。

鄭欣宜不時在YouTube分享扮靚心得。（IG@princejoyce）

鄭欣宜2大零成本去浮腫方法

鄭欣宜臉型與身軀一向有點「不合比例」，縱然身形豐腴，依然臉尖尖，她更笑言最瘦的時期，臉尖得如「ET（外星人）」。鄭欣宜指能維持瓜子臉型大概與塗抹護膚品的手法有關，「每塗完面霜，我都會做（按摩）動作，輕輕用手指從嘴邊開始向耳朵推，又會從下巴底維持開始推至耳底，其實這些手勢都是做facial時學回來。」

鄭欣宜每次塗面霜時也會順道按摩，或許是她保持尖臉的秘訣。（影片截圖）

而鄭欣宜更坦言自己是個眼淺、多愁善感的人，不時大哭到眼腫，到工作前仍未能完全「消腫」。她於是研發零成本方法紓緩眼部浮腫，方法是將一堆鐵匙羹放到冰格，需要時便敷在雙眼「急救」，之後再用刮痧器及臉部按摩油簡單按摩眼周，便能迅速紓緩浮腫。

鄭欣宜會用冰凍匙羹敷眼可消除眼腫。（影片截圖）

貴價護膚品全都「慳住用」

鄭欣宜除了自創消腫方法，使用護膚品更有不少「慳家秘訣」。她的護膚品不乏小資產品，如韓國牌子Nature Republic的洗面奶、L’Occitane的護手霜，但也有較貴價但功效全面的SK-II「神仙水」、Clé de Peau的柔膚水及晚霜。

鄭欣宜的愛用護膚品清單中有貴婦級面霜「Crème de la Mer」，小小15ML的份量售價為$790，但她坦言自己找到「La Mer」的平價替代品，就是美國小眾護膚品牌Drunk Elephant的F-Balm™ Electrolyte Waterfacial，質地雖不及「La Mer」面霜濃厚，但同樣滋潤，不黏膩的質地更適合在香港潮濕炎熱的夏天使用，盡現她的慳家一面。

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鄭欣宜指在使用護膚品時有些人會利用化妝棉輔助，但她覺得這樣太浪費，大部份產品都被化妝棉吸收掉，因此通常會用手塗勻全面，再輕拍幫助吸收。而不少護膚品都會標示每次用量，她笑言每次都會不跟隨，「有時包裝上寫要用3泵份量，但實時後1泵份量已足夠全臉使用，按自己需要決定用量，往往可減省消耗。」

鄭欣宜的護膚品不少都是貼地價。（IG@princejoyce）

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