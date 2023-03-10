黎姿兩原因嫁富商老公破報恩傳聞！想念演員生活：復出要等這三人

【黎姿｜馬黎珈而】現年51歲的黎姿（現名：馬黎珈而）自從專心照顧受傷弟弟便息影，與老公馬廷強結婚後，偶爾也是為自家護膚品牌宣傳才再現身幕前，近年黎姿主力經營美容事業和照顧3個女兒，還有了「最美CEO」的稱號。近日黎姿罕現身於內地訪談節目《魯豫有約一日行》，與主持人談及與丈夫馬廷強的相處以及昔日的演藝生涯。



黎姿（現名：馬黎珈而）為家人息影從不覺是犧牲（IG@gigilai_official）

黎姿（現名：馬黎珈而）為家人息影從不覺是犧牲

黎姿（現名：馬黎珈而）弟弟在2007年遭遇嚴重車禍導致頭部重傷後癱瘓，她為了照顧家人，選擇在拍畢劇集《珠光寶氣》後，也是她事業高峰時宣布全面退出影視圈，接手弟弟的美容事業，當時不少人都替她感可惜。但黎姿在訪問提及到此事，她希望弟弟在康復過程中可以有一個目標，選擇延續他的心血，讓他再次燃起對生命的熱情。而自己事業高峰期選擇息影，擔起家庭重任，黎姿並不覺得這是犧牲。

我覺得沒有什麼大不了的事情，不是那麼偉大的事情，因為家人就是家人，家人就是要擁抱在一起的，我覺得沒有什麼付出犧牲，沒有這個感覺。 黎姿（現名：馬黎珈而）

黎姿（現名：馬黎珈而）想念演員生活 1情況會復出

雖然事隔多年仍有不少黎姿（現名：馬黎珈而）的影迷，期待她復出，而在訪問中被主持問到會否懷念演員的生活，黎姿坦言：「當然有，因為當一個演員可以演幾十個不同的角色，我覺得滿好玩的，我很想念我演戲的時候。」黎姿亦分享到可以通過各個角色被人認識和喜愛，令她很有成就感。

黎姿（現名：馬黎珈而）分享這情況下會復出（IG@gigilai_official）

黎姿（現名：馬黎珈而）對於演員生活如此想念，她也曾在一次訪問時被問到會否再次復出，她表示：「因為我一天只有24小時，我不知道可以怎麼讓時間表更順暢。希望可以好好照顧三個女兒，在她們沒投訴之下，有一天我可以再出來演戲。」讓不少她的影迷開始期待黎姿復出，期待她再次出現幕前。

黎姿（現名：馬黎珈而）與富商丈夫結婚多年恩愛如昔（IG@gigilai_official）

黎姿（現名：馬黎珈而）與富商丈夫結婚多年恩愛如昔

黎姿（現名：馬黎珈而）在宣佈息影後不久，亦與富商馬廷強結婚，當時就有傳丈夫早以花了六年時間追求黎姿，在交往後她遇上人生低谷時仍不離不棄，貼心地陪伴她度過難關。因此外界一直有傳聞黎姿嫁給丈夫馬廷強，只是為了「報恩」，但他們結婚多年依舊恩愛如昔，他們育有三女，家庭幸福美滿。

黎姿（現名：馬黎珈而）分享兩原因嫁富商丈夫（IG@gigilai_official）

黎姿（現名：馬黎珈而）分享兩原因嫁富商丈夫

黎姿（現名：馬黎珈而）亦在訪問中提到二人初認識時，馬廷強並不知道她是明星，更大讚丈夫是一個很有智慧和很好的人，而當時就認定他是終生伴侶的原因是：

嫁一個人我覺得最重要就是他很有愛心，第二很有擔當，才能成為我的丈夫。因為沒有擔當的男人，我覺得做做朋友而已就好了。 黎姿（現名：馬黎珈而）

黎姿（現名：馬黎珈而）分享夫妻二人相處之道（IG@gigilai_official）

黎姿（現名：馬黎珈而）分享夫妻二人相處之道

黎姿（現名：馬黎珈而）更分享到婚後二人的相處之道，她表示：

兩夫妻在一起，要互相地尊重，要當成一輩子的朋友，我覺得這個很重要。 黎姿（現名：馬黎珈而）

黎姿更提及他們二人有共同的價值觀，就是需要不停地進步，而且不停地謙虛地學習不同的東西，去開闊眼界，吸收不同新的東西，也是他們教導三個女兒的共同觀點。