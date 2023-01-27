黎姿、Jisoo率用Dior 95.22！數字藏特別意思　附5大藤格新袋推介

Dior新袋｜論近年升值高的手袋，Lady Dior手袋必列入其中，因已故戴安娜王妃愛用，而吸引不少關注，近年更獲品牌女裝創意總監Maria Grazia Chiuri大力「改造」，打造出更多可能性。繼加長版款式，今次品牌便將手袋兩邊屈摺，推出全新的「Lady 95.22」，並由黎姿、韓國BLACKPINK成員Jisoo及前花滑選手金研兒等率先演繹，展現優雅和活力的氣場。



Dior新袋｜Dior推出全新「Lady 95.22」。(品牌提供)

手袋既留有經典線條和精緻配件，又散發摩登的時尚味道，正如其名「95.22」般，將1995年的原作，糅合2022年的現代元素，呈現出新舊交融的氛圍。新袋推出純黑及奶茶兩色，設3款尺寸選擇，並保留「Dior」金屬字母吊飾，配搭結合皮革和金屬的手柄，大為提升精緻感覺。

Dior新袋｜新袋留「Dior」金屬字母吊飾。(品牌提供)

手袋亦迎來兩大全新變奏，有別於長方外形，今次轉為如保齡球袋般的梯形，同時保留原來的筆直線條感，締造簡約利落的魅力。手袋上的標誌性藤格紋亦有「轉形」，將經典大型藤格紋macrocannage及利落的特大藤格紋maxicannage嶄新結合，重塑出全新優雅圖紋，帶有年輕活力感覺。

Dior新袋｜Jisoo 率先演繹新袋，無論配搭長款西裝外套、藤格紋斗篷或簡約的粉色衛衣，都十分適合和時尚。(品牌提供)

相較經典優雅感覺，新袋更顯簡約活力美，得到美妝博主Chiara Ferragni、Yoyo Cao及金妍兒等演繹。作為其中一位品牌代言人的Jisoo，亦在出發Dior高訂時裝展前後，以不同手袋造型示人，無論配搭長款西裝外套、藤格紋斗篷或簡約的粉色衛衣，都十分適合和時尚。

Dior新袋｜Dior Caro 小袋 $19,500 (Dior官網)

除了「Lady 95.22」，品牌也有推出不少藤格紋新款手袋，其中包括Caro小袋，大小猶如一個長鏈銀包，裡面可放小量物品，如散紙、紙巾和鎖匙等，適合日常出門使用。鏈帶除了金屬細扣，也帶有品牌金屬標誌扣子，低調得來帶有高級風格。

Dior新袋｜Lady Dior手機收納袋 $9,900 (Dior官網)

若喜歡輕便裝束的話，Lady Dior手機收納袋外形輕巧細小，裡面設有3個卡片隔層，可以更有條理地放置不同東西，而拉鏈位置亦扣有品牌金屬字母圖案，展現出細緻感覺。手袋可以手提或斜揹，方便配襯不同造型，而且價錢不到一萬港元，可說是一般Lady Dior手袋的平替選擇。

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